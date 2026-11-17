Der US-Einzelhandel hat im Oktober nur moderat zugelegt: Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen laut US Census Bureau um 0,2 Prozent gegenüber September auf 748,2 Milliarden Dollar – die um Autos, Benzin, Baumaterial und Restaurants bereinigte Kontrollgruppe aber um kräftige 0,6 Prozent. Die Börse nahm die am Dienstag um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr New York) veröffentlichten Daten gelassen: Der S&P 500 lag gegen 19 Uhr MEZ (13 Uhr New York) rund 1,2 Prozent im Minus, belastet vor allem von Tech-Werten vor den Nvidia-Zahlen, während sich Händler wie die Walmart Aktie (Ticker WMT, ISIN US9311421039) vor ihren eigenen Quartalszahlen kaum bewegten.
Die These hinter den Zahlen: Die Amerikaner geben weiter Geld aus, aber zunehmend gezielt – und ein Teil des Umsatzplus ist schlicht Inflation. Für die Fed, die im Dezember die Zinsen erhöhen dürfte, ist das kein Grund zum Umdenken.