Für die Konjunktur ist die starke Kontrollgruppe eine gute Nachricht. Die Atlanta Fed schätzt das Wachstum im vierten Quartal mit ihrem Modell GDPNow nach dem Update vom 17. November auf annualisiert 3,4 Prozent; am 9. November waren es laut TheStreet rund 3,5 Prozent. Im dritten Quartal war die US-Wirtschaft laut Reuters um 3,4 Prozent gewachsen, der Konsum um 3,8 Prozent.

Für die Geldpolitik heißt das: Der Konsum ist robust genug, um eine weitere Straffung zu verkraften – und die Preise steigen zu schnell, um auf sie zu verzichten. Die Fed hatte ihren Leitzins im Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember am Dienstagvormittag (New Yorker Zeit) bei 95,4 Prozent, LSEG-Daten zeigten rund 96 Prozent. Laut Reuters preist der Markt zudem einen weiteren Schritt im Januar ein.

Am Anleihemarkt blieb die Reaktion verhalten: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag um 16:46 Uhr MEZ (10:46 Uhr New York) bei 5,11 Prozent, gegen 19 Uhr MEZ laut Yahoo Finance bei 5,09 Prozent. Die zweijährige Rendite notierte bei rund 4,80 Prozent. Der Dollar-Index stand laut Centrino Capital mit 103,66 Punkten auf dem höchsten Stand seit 19 Monaten.