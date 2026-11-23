Die Daten kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. Nach dem Börsenhandel am Freitag, 20. November, stand laut einem Marktticker der Nasdaq-Composite bei 22.617,73 Punkten (-5,28 Prozent), der Dow Jones bei 48.147,33 Punkten (-1,93 Prozent), der Volatilitätsindex VIX auf dem höchsten Stand seit April 2025. Belastet haben laut Ticker die Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren, Zinssorgen und ein starker Dollar. Am Montag half die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze (news.de, 15:16 Uhr) der Erholung.

Zugleich verweist der Ticker auf Einschätzungen der Landesbank Baden-Württemberg und der UBS: Jüngste Aussagen von Fed-Mitgliedern deuteten darauf hin, dass nahezu alle Notenbanker weitere Zinserhöhungen für nötig halten, falls die US-Wirtschaft nicht positiv überrascht. Genau hier liegt der Zielkonflikt: Schwächere Daten könnten den Zinsdruck mindern, zugleich signalisieren sie weniger Gewinnwachstum. Wie die Fed die Zahlen gewichtet, ist offen; ein Fed-Termin im Dezember steht an.

Die Redaktion ordnet ein: Ein PMI von 54,6 liegt weit über der Wachstumsschwelle von 50. Der Rückgang bedeutet daher keine Rezessionswarnung, sondern eine Abkühlung auf hohem Niveau. Für Aktien relevant ist vor allem die Kombination aus Dienstleistungs- und Industrieseite: Beide Bereiche haben im November nachgelassen.