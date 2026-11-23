Die US-Wirtschaft wächst weiter, aber langsamer: Der vorläufige S&P Global Flash US Composite PMI fiel im November auf 54,6 Punkte nach 55,9 im Oktober und erreichte damit den tiefsten Stand seit vier Monaten. Das meldete Dow Jones am Montag, 23. November 2026, um 18:59 Uhr MEZ (12:59 Uhr New Yorker Zeit). Werte über 50 signalisieren Wachstum. Für den S&P 500 (^GSPC), den Dow Jones und die Nasdaq ist die Zahl brisant, weil sie auf eine Woche trifft, in der die Wall Street zwischen Crash und Rebound pendelte und die Zinsdebatte der Fed den Takt vorgibt.
US-Einkaufsmanagerindex: Composite fällt auf 54,6 Punkte, Viermonatstief – wie viel Rückenwind braucht der S&P 500 jetzt noch von der Konjunktur?
Der S&P Global Flash US Composite PMI sank im November von 55,9 auf 54,6 Punkte, der Dienstleistungssektor von 56,1 auf 54,7. Dazu fällt der Chicago-Fed-Index ins Minus. Was die US-Konjunkturdaten für S&P 500, Dow Jones und die Zinsdebatte bedeuten.
Die Daten
Wie stark hat die US-Wirtschaft im November nachgelassen?
Der Dienstleistungs-PMI sank von 56,1 auf 54,7 Punkte. Der Chicago-Fed-Aktivitätsindex, ein breites Konjunkturmaß, fiel im Oktober auf -0,06 (September: 0,05). Die produktionsbezogenen Indikatoren trugen -0,07 bei, nach +0,13 im September. Ein Wert um null entspricht beim Chicago-Fed-Index einem Wachstum im historischen Durchschnitt.
|Indikator
|aktuell
|Vormonat
|S&P Global Flash US Composite PMI (Nov.)
|54,6
|55,9
|Flash-PMI Dienstleistungen (Nov.)
|54,7
|56,1
|Chicago-Fed-Aktivitätsindex (Okt.)
|-0,06
|0,05
|davon Produktion und Co.
|-0,07
|+0,13
Flash-Werte sind vorläufig. Prognosen von Analysten lagen in der Meldung nicht vor.
Quelle: Dow Jones, 23.11.2026, 18:59 Uhr MEZ
Das große Bild
Was heißt das für Fed, Zinsen und den S&P 500?
Die Daten kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. Nach dem Börsenhandel am Freitag, 20. November, stand laut einem Marktticker der Nasdaq-Composite bei 22.617,73 Punkten (-5,28 Prozent), der Dow Jones bei 48.147,33 Punkten (-1,93 Prozent), der Volatilitätsindex VIX auf dem höchsten Stand seit April 2025. Belastet haben laut Ticker die Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren, Zinssorgen und ein starker Dollar. Am Montag half die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze (news.de, 15:16 Uhr) der Erholung.
Zugleich verweist der Ticker auf Einschätzungen der Landesbank Baden-Württemberg und der UBS: Jüngste Aussagen von Fed-Mitgliedern deuteten darauf hin, dass nahezu alle Notenbanker weitere Zinserhöhungen für nötig halten, falls die US-Wirtschaft nicht positiv überrascht. Genau hier liegt der Zielkonflikt: Schwächere Daten könnten den Zinsdruck mindern, zugleich signalisieren sie weniger Gewinnwachstum. Wie die Fed die Zahlen gewichtet, ist offen; ein Fed-Termin im Dezember steht an.
Die Redaktion ordnet ein: Ein PMI von 54,6 liegt weit über der Wachstumsschwelle von 50. Der Rückgang bedeutet daher keine Rezessionswarnung, sondern eine Abkühlung auf hohem Niveau. Für Aktien relevant ist vor allem die Kombination aus Dienstleistungs- und Industrieseite: Beide Bereiche haben im November nachgelassen.
Gewinner und Verlierer
Welche Aktien und Branchen sind betroffen?
Konjunkturdaten wirken auf Indexebene und über zinsempfindliche Branchen. Der S&P 500 und der Dow Jones reagieren auf Wachstum und Zinsen gleichermaßen; die Nasdaq mit ihren Technologiewerten steht zusätzlich wegen der Diskussion um den KI-Ausbau im Fokus. Banken-, Industrie- und Konsumaktien hängen stärker an der Binnennachfrage, die der Dienstleistungs-PMI abbildet. Eine belastbare Aussage, welche einzelne Aktie wie reagiert, geben die Daten nicht her.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Die endgültigen PMI-Werte und weitere US-Daten, die für die kommenden Tage im Wirtschaftskalender stehen.
Aussagen von Fed-Mitgliedern; für den 23. November war laut Ticker ein Auftritt von John C. Williams angesetzt.
Die Zinsentscheidung der Fed im Dezember und die Reaktion der Anleiherenditen auf die Datenlage.
Die Entwicklung der Technologiewerte nach dem Rebound der Nasdaq.
FAQ
Häufige Fragen zum US-Einkaufsmanagerindex
Wie hoch ist der US-Einkaufsmanagerindex im November 2026? Der vorläufige S&P Global Flash US Composite PMI liegt bei 54,6 Punkten nach 55,9 im Oktober (Dow Jones, 23.11.2026).
Was bedeutet ein PMI über 50? Werte über 50 signalisieren eine wachsende Wirtschaft, Werte darunter eine schrumpfende.
Was ist der Chicago-Fed-Aktivitätsindex? Ein monatliches Konjunkturmaß; im Oktober lag er bei -0,06 nach 0,05 im September.
Wie wirken sich die Daten auf den S&P 500 aus? Das hängt davon ab, wie Anleger Wachstum und mögliche Zinsschritte der Fed gewichten; aktiencheck.de gibt dazu keine Prognose ab.
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