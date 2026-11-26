Das Wachstum im dritten Quartal sei auf eine Jahresrate von 4,3% nach oben revidiert worden - ein Tempo, das weit über dem langfristigen Potenzial liege. Auch der Arbeitsmarkt bleibe eng: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien auf 189.000 gefallen, einen der niedrigsten Werte seit Jahren. Unternehmen würden ihre Mitarbeiter halten und weil die Jobs sicher schienen, würden die Konsumenten weiter munter Geld ausgeben. Das stütze die Dienstleister ebenso wie den Handel vor der wichtigen Weihnachtssaison. Für die Notenbank sei das ein zweischneidiges Signal. Eine heiß laufende Wirtschaft erschwere es, die hartnäckige Teuerung zu bremsen, denn die Kerninflation gemessen am PCE-Preisindex verharre bei 3,3%. Die Märkte würden daher fest mit einer Zinserhöhung bei der FED-Sitzung Anfang Dezember rechnen. Bemerkenswert: Trotz der starken Daten hätten die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen nachgegeben, weil die Sorge vor neuen Zöllen und die Unruhe an den Märkten Anleger in sichere Papiere getrieben habe. Ausblick: Nach dem Feiertag würden der Arbeitsmarktbericht und die Inflationsdaten in den Fokus rücken.