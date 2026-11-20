Die US-China-Zollpause läuft, aber sie ist befristet: China hat am 9. November 2026 die Aussetzung mehrerer Gegenmaßnahmen bis zum 10. Januar 2027 verlängert, darunter den zusätzlichen Zoll von 24 Prozent auf US-Importe. Der Basiszoll von 10 Prozent bleibt. Einen Tag nach dem ersten Dreiergipfel von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin am Rande des APEC-Treffens in Shenzhen (19.11.2026) schauen Anleger deshalb auf die Frage, was nach dem Stichtag kommt.
Der DAX schloss am 19.11. nach Angaben der Nachrichtenagenturen bei rund 25.500 Punkten, knapp 6 Prozent unter dem Rekord von 27.001 Punkten aus der Vorwoche; zum Handelsstart am Freitag (08:26 Uhr) lag er bei 25.187,51 Punkten (Reuters). Belastet wird der Markt derzeit vor allem von der Tech-Schwäche, der Handelskonflikt ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor – ein direkter Kursbezug ist aus den Quellen nicht ableitbar (Einschätzung der Redaktion).