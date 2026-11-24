Der APEC-Gipfel in Shenzhen hat im Handelskonflikt zwischen den USA und China keine Zolländerung gebracht: Nach dem bilateralen Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Nachmittag des 19. November 2026 wurde laut China Briefing kein neues Abkommen verkündet, beide Seiten wollen einen Aktionsplan für eine „constructive China-U.S. relationship of strategic stability“ erarbeiten, ohne Zeitplan. Der Stillstand bei Zöllen und Seltenen Erden gilt bis zum 10. Januar 2027. Trump sagte am 23. November laut Reuters, er erwarte, dass China weitere 250 Boeing-Flugzeuge kauft. Für die Boeing Aktie, für Chipwerte und für Agrarrohstoffe bleibt damit vor allem eines wichtig: die Frist in sieben Wochen.
US-China nach dem APEC-Gipfel: Handelsstillstand bis 10. Januar 2027, keine Zolländerung – Wie lange hält die Ruhe?
Trump und Xi haben sich in Shenzhen getroffen, doch Zölle und Handelsabkommen blieben unverändert. Der Stillstand bei Zöllen und Seltenen Erden läuft bis 10. Januar 2027. Was Anleger bei Boeing Aktie, Chipwerten und Agrarwerten beobachten.
Was haben Trump und Xi in Shenzhen vereinbart?
Es war nach China-Briefing-Angaben das dritte Treffen beider Staatschefs 2026, nach Trumps Besuch in China im Mai und Xis Staatsbesuch in den USA im September. Trump schlug mehr Zusammenarbeit bei Agrarprodukten, Energie und „super intelligence“ vor, Xi wollte mehr Kooperationspunkte und weniger Probleme. Anschließend folgte das erste Dreiertreffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin, bei dem laut China Briefing eine vierpunktige Erklärung zu mehr Produktion und Versorgung mit raffinierten Erdölprodukten stand, ohne Mengen oder Zeitplan. Trump sagte öffentlich, „a lot“ an Handelsabkommen werde bald unterzeichnet; ein neues US-China-Abkommen gibt es bislang nicht.
|Thema
|Stand
|Gegenseitige Zölle
|24 % ausgesetzt bis 10.1.2027, 10 % bleiben
|Hafengebühren für US-verbundene Schiffe
|Pause bis 10.1.2027
|Chinas Exportkontrollen für Seltene Erden
|ausgesetzt bis 10.1.2027
|US-Zoll nach Section 301
|12,5 % auf chinesische Waren seit 24.7.2026
|Board of Trade („30-for-30“)
|erste Sitzung 13.11. per Video, kein Ergebnis
|KI-Chips
|neue US-Lizenzpflicht für Firmen in fünf Drittländern seit 16.11.
Zusammenstellung nach China Briefing (20.11.2026) und Admirals (16.11.2026).
Quelle: China Briefing; Admirals; Asia Times
Was heißt der Stillstand bis 10. Januar für Zölle und Seltene Erden?
Das Abkommen von Busan vom Oktober 2025 setzte die gegenseitigen 24-Prozent-Zölle aus und ließ 10 Prozent bestehen. Läuft der Stillstand aus, kehren laut Admirals die 24 Prozent zurück, und die Pause bei den Hafengebühren endet. Die IEEPA-Zölle der USA hat der Supreme Court laut China Briefing am 20. Februar 2026 gekippt; seit 24. Juli gilt ein Section-301-Zoll von 12,5 Prozent. Im „Board of Trade“ verhandeln beide Seiten über gegenseitige Zollsenkungen für je rund 30 Milliarden US-Dollar an Waren; die erste Sitzung am 13. November nannte Chinas Handelsministerium „candid, in-depth and constructive“, Ergebnisse gab es nicht. Washington verlangt bei Seltenen Erden laut Admirals „concrete actions“.
Als nächster Termin gilt der G20-Gipfel in Doral bei Miami am 14. und 15. Dezember 2026; eine Teilnahme Xis ist laut Admirals nicht bestätigt.
Welche Aktien und Branchen sind vom US-China-Handel betroffen?
Boeing Aktie: China hatte im Mai laut Reuters 200 Boeing-Flugzeuge zugesagt, deutlich weniger als Analysten erwartet; Trump hatte damals bis zu 750 Flugzeuge in Aussicht gestellt. Feste Bestellungen für die jetzt genannten 250 weiteren Jets sind unklar. Die Boeing Aktie lag laut Yahoo Finance zeitweise 4,23 Prozent im Plus, ein Zeitpunkt ist nicht genannt.
Chipwerte: Das US-Handelsministerium führte am 16. November eine Lizenzpflicht für die fortgeschrittensten KI-Chips für Firmen in Singapur, Thailand, Malaysia, Indonesien und Brasilien ein, um Umgehungen zu verhindern (China Briefing, Admirals). Über Chip-Exportkontrollen wurde laut China Briefing in Shenzhen nicht verhandelt. Asia Times beschreibt einen Streit zwischen Finanzminister Bessent und Handelsminister Lutnick darüber, wer das letzte Wort hat.
Agrar: China hat laut Admirals bis 2028 jährlich mindestens 17 Milliarden US-Dollar US-Agrarwaren zugesagt und liegt dabei laut China Briefing (Bessent, September) zurück; bei Sojabohnen erfüllte China die Zusage von 25 Millionen Tonnen. Der US-China-Warenhandel lag in den ersten drei Quartalen 2026 bei 473,7 Milliarden US-Dollar (China Briefing).
Was sollten Anleger zum US-China-Handel jetzt beobachten?
Entscheidend sind Fortschritte im Board of Trade, ein möglicher Agrarkreis vor Jahresende, Signale zu Seltenen Erden und eine Verlängerung über den 10. Januar hinaus. Der G20-Gipfel Mitte Dezember ist die nächste Gelegenheit für Gespräche.
Häufige Fragen zum US-China-Handelsstillstand
Bis wann gilt der Handelsstillstand? Bis zum 10. Januar 2027; so lange sind der 24-Prozent-Zoll, Chinas Seltene-Erden-Kontrollen und die Hafengebühren ausgesetzt.
Was kam beim APEC-Gipfel in Shenzhen heraus? Keine Zolländerung und kein neues Abkommen, aber der Auftrag, einen Aktionsplan für stabile Beziehungen zu erarbeiten.
Kauft China 250 weitere Boeing-Jets? Trump erwartet es; feste Bestellungen sind laut Reuters unklar.
Welche Chipwerte betrifft das? Die neue Lizenzpflicht für KI-Chips in fünf Drittländern gilt seit 16. November; sie ist kein Ergebnis des Gipfels.
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