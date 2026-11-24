Boeing Aktie: China hatte im Mai laut Reuters 200 Boeing-Flugzeuge zugesagt, deutlich weniger als Analysten erwartet; Trump hatte damals bis zu 750 Flugzeuge in Aussicht gestellt. Feste Bestellungen für die jetzt genannten 250 weiteren Jets sind unklar. Die Boeing Aktie lag laut Yahoo Finance zeitweise 4,23 Prozent im Plus, ein Zeitpunkt ist nicht genannt.

Chipwerte: Das US-Handelsministerium führte am 16. November eine Lizenzpflicht für die fortgeschrittensten KI-Chips für Firmen in Singapur, Thailand, Malaysia, Indonesien und Brasilien ein, um Umgehungen zu verhindern (China Briefing, Admirals). Über Chip-Exportkontrollen wurde laut China Briefing in Shenzhen nicht verhandelt. Asia Times beschreibt einen Streit zwischen Finanzminister Bessent und Handelsminister Lutnick darüber, wer das letzte Wort hat.

Agrar: China hat laut Admirals bis 2028 jährlich mindestens 17 Milliarden US-Dollar US-Agrarwaren zugesagt und liegt dabei laut China Briefing (Bessent, September) zurück; bei Sojabohnen erfüllte China die Zusage von 25 Millionen Tonnen. Der US-China-Warenhandel lag in den ersten drei Quartalen 2026 bei 473,7 Milliarden US-Dollar (China Briefing).