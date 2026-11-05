US-Börsen nach den Midterms: Chancen für Halbleiter und Industrie - Risiken für KI und Rüstung

Zu den umstrittenen Themen würden der Haushalt, die Anhebung der Schuldenobergrenze und das drohende Defizit der Sozialversicherung sowie - vielleicht am heikelsten - die Finanzierung des Krieges gegen den Iran gehören. Auch die Regulierung der KI werde in einem von den Demokraten kontrollierten Kongress wahrscheinlich heiß diskutiert werden und könnte angesichts der zurückhaltenden Regulierung der Trump-Regierung zu einem Knackpunkt werden.