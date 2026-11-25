Die US-Wirtschaft läuft heißer, als es der Fed lieb sein kann: Am Mittwoch um 14:30 Uhr MEZ veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das dritte Quartal 2026. Im ersten Aufschlag waren es 3,4% auf das Jahr hochgerechnet. Die Prognosen für die Revision liegen bei 3,4% bis 3,5%.
US-BIP-Revision um 14:30 Uhr: Stützt starkes Wachstum die Fed-Zinserhöhung - und was heißt das für Nvidia und Infineon?
Am Mittwoch um 14:30 Uhr MEZ legt die US-Statistikbehörde die zweite Schätzung des BIP für das dritte Quartal vor. Erwartet wird ein Plus von 3,4% bis 3,5%. Was ein starker Wert für Anleihen, Börsen und Aktien wie Nvidia, Infineon und JPMorgan bedeutet.
Die Zahlen des Tages
Worauf die Märkte heute achten
Die erste Schätzung vom 29. Oktober zeigte eine Wirtschaft, die vor allem von Investitionen getragen wird. Den größten Beitrag lieferten Lagerbestände und Ausrüstungsinvestitionen, allen voran Computer und Peripheriegeräte. Hier zeigt sich der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz und Rechenzentren direkt in der Statistik. Der private Konsum legte nach Angaben des BEA in Waren und Dienstleistungen zu.
Besonders wichtig für die Fed: Die private Inlandsnachfrage wuchs mit 4,9% deutlich schneller als das Gesamt-BIP, während die Endnachfrage ohne Lagerbestände nur um 1,7% zulegte. Das Bild ist das einer Wirtschaft, in der die Nachfrage nicht abkühlt. Das ist das Gegenteil dessen, was Notenbanker für ein Ende der Zinserhöhungen sehen wollen.
Die Analysten von Continuum Economics erwarten eine Aufwärtsrevision auf 3,6%, getragen von Konsum, gewerblichem Bau und Lagerbeständen. Seit 2021 lag die durchschnittliche Revision zwischen erster und zweiter Schätzung bei etwa 0,2 Prozentpunkten. Erstmals enthält die heutige Veröffentlichung auch Daten zu den Unternehmensgewinnen des dritten Quartals.
Marktreaktion
Anleihen, Aktien und Dollar vor der Veröffentlichung
Vor den Daten bewegen sich die Märkte vorsichtig. Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben im frühen Handel leicht nach, die Börsen stehen nach einem schwachen Wochenverlauf unter Druck. Der Dow Jones schloss am Dienstag erstmals über 50.000 Punkten, während die Technologiewerte deutlich nachgaben.
|Markt
|Stand
|Veränderung
|S&P 500
|7.202,45 Punkte
|-0,48%
|Nasdaq Composite
|23.740,52 Punkte
|-1,45%
|Dow Jones
|50.028,79 Punkte
|+0,87%
|DAX
|25.017,81 Punkte
|-1,26%
|Rendite zehnjährige US-Anleihe
|4,87%
|rund -3 Bp
|Rendite zweijährige US-Anleihe
|4,63%
|rund -4 Bp
|Rendite dreißigjährige US-Anleihe
|5,27%
|rund -2 Bp
|EUR/USD
|rund 1,095
|leichter
|Gold (Spot)
|3.552,50 US-Dollar
|-2,25%
Stand: Schluss 24. November bzw. Mittwochmorgen 25. November 2026.
Quelle: WAM, CNBC, FXStreet, finanzen.at
Aktienbezug
Nvidia, Infineon, JPMorgan: Wer gewinnt, wer leidet?
Ein starkes BIP und eine hartnäckige Fed treffen die Aktien unterschiedlich. Technologie- und KI-Werte, die hoch bewertet sind, reagieren empfindlich auf steigende Zinsen. Banken und binnenwirtschaftlich orientierte Werte profitieren dagegen von robusterem Wachstum und höheren Zinsmargen.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Einordnung
|NVIDIA
|155,38 US-Dollar
|-5,86%
|Hoch bewertet, KI-Rally unter Druck
|Infineon
|43,74 Euro
|-9,68%
|Schwächster DAX-Wert, rund 51% unter dem Junihoch
|JPMorgan
|317,10 US-Dollar
|+0,14%
|Profitiert von Wachstum und höheren Zinsen
Kurse zum Handelsschluss am 24. November 2026.
Quelle: Fool.com, aktiencheck.de, Yahoo Finance
Nvidia gilt als Gradmesser für den KI-Investitionszyklus, der im BIP-Bericht sichtbar wird. Gleichzeitig gerät die Aktie am Dienstag deutlich unter Verkaufsdruck. Hohe Zinsen verteuern die Finanzierung der Rechenzentren und drücken die Bewertungen von Wachstumswerten. Eine bestätigte oder angehobene BIP-Zahl würde die Frage nach der Zinsentwicklung eher verschärfen als entschärfen.
Infineon hat im Zuge des Ausverkaufs bei Chipwerten besonders stark verloren. Der DAX-Konzern ist zinssensitiv und zyklisch. Eine robuste US-Konjunktur stützt die Nachfrage grundsätzlich, höhere Renditen belasten aber die Bewertung.
JPMorgan profitiert als größte US-Bank von einer wachsenden Wirtschaft und einem höheren Zinsniveau, weil die Zinsmargen im Kreditgeschäft steigen. Die Aktie hielt sich am Dienstag nahezu unverändert, während die Technologiewerte nachgaben.
Ausblick
Was als Nächstes ansteht
Die Märkte stehen vor einer dichten Datenfolge: Neben dem BIP erscheint um 14:30 Uhr MEZ auch der PCE-Preisindex für Oktober, am Abend folgt der Beige Book der Fed. Am 4. Dezember kommt der Arbeitsmarktbericht für November, am 9. Dezember entscheidet die Fed. Die Entscheidung der Notenbank wird gegen 20:00 Uhr MEZ erwartet.
Die Lage erfordert aus meiner Sicht kein dramatisches Eingreifen.
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