Die erste Schätzung vom 29. Oktober zeigte eine Wirtschaft, die vor allem von Investitionen getragen wird. Den größten Beitrag lieferten Lagerbestände und Ausrüstungsinvestitionen, allen voran Computer und Peripheriegeräte. Hier zeigt sich der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz und Rechenzentren direkt in der Statistik. Der private Konsum legte nach Angaben des BEA in Waren und Dienstleistungen zu.

Besonders wichtig für die Fed: Die private Inlandsnachfrage wuchs mit 4,9% deutlich schneller als das Gesamt-BIP, während die Endnachfrage ohne Lagerbestände nur um 1,7% zulegte. Das Bild ist das einer Wirtschaft, in der die Nachfrage nicht abkühlt. Das ist das Gegenteil dessen, was Notenbanker für ein Ende der Zinserhöhungen sehen wollen.

Die Analysten von Continuum Economics erwarten eine Aufwärtsrevision auf 3,6%, getragen von Konsum, gewerblichem Bau und Lagerbeständen. Seit 2021 lag die durchschnittliche Revision zwischen erster und zweiter Schätzung bei etwa 0,2 Prozentpunkten. Erstmals enthält die heutige Veröffentlichung auch Daten zu den Unternehmensgewinnen des dritten Quartals.