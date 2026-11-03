US-Berichtssaison: 27% Gewinnwachstum erwartet - Aktienmärkte vor neuer Rally?

Auch für die anderen wichtigen Märkte würden die Prognosen für 2026 hoch ausfallen. In der Eurozone werde für die Gewinne der Unternehmen des EURO STOXX ein Anstieg um 17,7% erwartet, nachdem sie 2025 stagniert hätten. Noch deutlicher falle die Verbesserung in den Schwellenländern aus, wo die Schätzungen auf ein außergewöhnliches Gewinnwachstum von 74,6% hindeuten würden, das durch die Beschleunigung der technologischen Entwicklung getragen werde.