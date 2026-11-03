Die ersten Anzeichen aus der Berichtssaison in den USA für das dritte Quartal zeigen ein positives Bild, das jedoch nicht ganz so rosig ist wie in den vorangegangenen Quartalen, berichtet Andrea Conti, Head of Macro Markets Analysis bei Eurizon.
US-Berichtssaison: 27% Gewinnwachstum erwartet - Aktienmärkte vor neuer Rally?
Die weltweiten Aktienmärkte profitieren von einem außergewöhnlich starken Gewinnwachstum: Während 80% der bisherigen S&P 500-Unternehmen die Erwartungen übertreffen und für 2026 ein globales Gewinnplus von 29,8% prognostiziert wird, bremsen steigende Zinsen, geopolitische Risiken und Zweifel an der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen die Börseneuphorie - sinkende Bewertungen könnten jedoch neue Chancen eröffnen
Die Ergebnisse der führenden Banken hätten den Erwartungen entsprochen. Erste Hinweise von den Technologieunternehmen würden die Aussichten auf ein starkes Wachstum bei Nachfrage und Umsätzen bestätigen, während sich die Aufmerksamkeit der Anleger nun auf die finanzielle Tragfähigkeit von Investitionen in KI richte.
Von den 25% der Unternehmen des S&P 500, die bereits ihre Ergebnisse vorgelegt hätten, hätten 80% die Gewinnerwartungen übertroffen. Diese Quote liege knapp unter der der letzten Berichtssaison, aber immer noch deutlich über dem historischen Durchschnitt.
Die im dritten Quartal nach oben korrigierten Gewinnschätzungen würden auf ein robustes Wachstum von 27% im Jahresvergleich hindeuten, nach den bereits im Vorquartal verzeichneten herausragenden 32%.
Zehn der elf Sektoren des Index würden voraussichtlich positive Ergebnisse verzeichnen, was eine zunehmend breit angelegte Gewinndynamik über Unternehmen und Branchen hinweg bestätige. Das stärkste Gewinnwachstum (im zweistelligen Bereich) werde für die Sektoren Energie, Technologie, Kommunikationsdienstleistungen, Grundstoffe und Industrie erwartet.
In der Eurozone werde für den EURO STOXX ein solides Gewinnwachstum von 22% im Jahresvergleich erwartet. Hintergrund seien eine über den Erwartungen liegende wirtschaftliche Erholung sowie umfangreiche Aufwärtskorrekturen der Prognosen, insbesondere in den Bereichen Energie, Industrie und Technologie.
Die ausgezeichneten Unternehmensergebnisse in den USA in den vergangenen Quartalen hätten die Analysten dazu veranlasst, ihre Gewinnprognosen im Laufe des dritten Quartals nach oben zu korrigieren. Die Verbesserung der Erwartungen habe sich auch mit Beginn der Berichtssaison fortgesetzt.
Für das vierte Quartal werde ein Gewinnwachstum von 28% erwartet, während die Schätzungen für das gesamte Jahr 2026 dank des Beitrags des Technologiesektors, der Erholung des Energiesektors und einer breiteren Verteilung des Wachstums auf die verschiedenen Sektoren auf 34,4% gestiegen seien.
Auch für die anderen wichtigen Märkte würden die Prognosen für 2026 hoch ausfallen. In der Eurozone werde für die Gewinne der Unternehmen des EURO STOXX ein Anstieg um 17,7% erwartet, nachdem sie 2025 stagniert hätten. Noch deutlicher falle die Verbesserung in den Schwellenländern aus, wo die Schätzungen auf ein außergewöhnliches Gewinnwachstum von 74,6% hindeuten würden, das durch die Beschleunigung der technologischen Entwicklung getragen werde.
Weltweit werde für dieses Jahr ein Gewinnanstieg von 29,8% und für die nächsten zwei Jahre von rund 15% erwartet, was den Aktienmärkten eine wichtige Stütze biete.
Die zweite Jahreshälfte 2026 habe mit dem Wiederaufflammen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten begonnen, die die Energiepreise und die Inflation in die Höhe getrieben hätten. Dennoch habe sich die Weltwirtschaft widerstandsfähig gezeigt, und die Unternehmensgewinne seien weiter angestiegen.
Die Inflationsrisiken hätten die wichtigsten Zentralbanken dazu veranlasst, ihre Leitzinsen gleichzeitig anzuheben.
Die Mischung aus solidem Wachstum, anhaltender Inflation, Leitzinserhöhungen und Befürchtungen hinsichtlich hoher Haushaltsdefizite habe zu einem deutlichen Anstieg der Renditen von Staatsanleihen geführt, der sich Anfang Oktober nur teilweise zurückgebildet habe.
Die geopolitischen Spannungen und der Anstieg der Renditen hätten jedoch zu einer Pause an den Aktienmärkten geführt. Zwischen dem 30. Juni und dem 23. Oktober habe der MSCI AC World eine Wertentwicklung von 0% (12,4% seit Jahresbeginn) verzeichnet. Die Bilanz falle für die USA positiv aus (2,0%), während sie für die Eurozone (-4,3%) und die Schwellenländer (-9,8%) negativ sei, wobei letztere unter Gewinnmitnahmen im Technologiesektor gelitten hätten.
Die Reaktion der Werte auf die Quartalsergebnisse sei verhalten ausgefallen. In den USA hätten Unternehmen, die die Erwartungen übertroffen hätten, moderate Kursanstiege verzeichnet, die unter dem historischen Durchschnitt gelegen hätten. Die Stimmung der Anleger werde eher vom Ausblick der Unternehmen auf das Gewinnwachstum bestimmt als von den Quartalsergebnissen.
Seit August befinde sich der US-Aktienmarkt in einer Konsolidierungsphase. Zu diesem Zeitpunkt habe der Ölpreis wieder begonnen zu steigen, während die Märkte der Eurozone (EURO STOXX) und die Schwellenmärkte unter ihre im Sommer erreichten Höchststände gefallen seien.
Nachdem die Bewertungen (Kurs-Gewinn-Verhältnis) in der ersten Jahreshälfte ihre Höchststände erreicht hätten, seien sie dank des starken Wachstums der Unternehmensgewinne an allen Märkten gesunken. Für den S&P 500 lägen sie nun unter den Tiefstständen vom Mai 2025.
Zudem hätten weitere Aufwärtskorrekturen der Schätzungen zu einem deutlichen Rückgang der erwarteten Bewertungen geführt: Für den S&P 500 lägen die Bewertungsmultiplikatoren für 2027 und 2028 nun unter denen von 2022. Die Multiplikatoren des EURO STOXX seien wieder unter die historischen Durchschnittswerte gesunken, während sie in den Schwellenländern sogar unter die Tiefststände von 2020 gefallen seien.
Das Gewinnwachstum, das sich zunehmend über Märkte und Sektoren hinweg ausbreite, stelle weiterhin einen soliden Stützfaktor für den Aktienmarkt dar, während moderatere Bewertungen bei etwaigen Korrekturen für mehr Schutz sorgen würden.
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