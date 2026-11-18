Der Anstieg um 9,9 Prozent ist mehr als viermal so hoch wie der Konsens von 2,4 Prozent. Die Meldung nennt auch Baugenehmigungen, beziffert sie aber nicht; die absolute Zahl der Baubeginne wurde in den ausgewerteten Quellen ebenfalls nicht genannt. Eine einzelne Monatszahl ist zudem volatil, weil Baubeginne von Wetter, Förderprogrammen und Sondereffekten beeinflusst werden. Als Frühindikator für den Bausektor bleibt sie dennoch ein beachtetes Signal.

Das Umfeld ist anspruchsvoll: Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten laut Dow Jones Newswires zum Börsenstart bei 5,09 Prozent, zweijährige bei 4,81 Prozent. Frühere aktiencheck.de-Berichte sprachen zuletzt von Hypothekenzinsen über 7 Prozent. Dass die Bautätigkeit trotzdem anzieht, ist deshalb bemerkenswert.