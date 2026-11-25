Wer nur die Überschrift liest, sieht eine Enttäuschung. Die Auftragseingänge für langlebige Güter in den USA stiegen im Oktober um 0,2 Prozent auf 346,7 Milliarden Dollar. Volkswirte hatten mit rund 0,6 Prozent gerechnet, im September hatte das Plus noch 2,0 Prozent betragen. Wer eine Zeile tiefer liest, findet das Gegenteil: Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge – die Kerngröße für die Investitionsneigung der Unternehmen – sprangen um 1,2 Prozent nach oben. Erwartet worden waren 0,7 Prozent.
US-Auftragseingänge: Schlagzeile enttäuscht, Kernzahl springt um 1,2 Prozent – der KI-Investitionsboom läuft weiter
Die Aufträge für langlebige Güter in den USA sind im Oktober nur um 0,2 Prozent gestiegen und haben die Prognose von 0,6 Prozent verfehlt. Doch die Zahl, auf die Profis schauen, erzählt eine andere Geschichte: Die Bestellungen für Investitionsgüter ohne Rüstung und Flugzeuge legten um 1,2 Prozent zu, im Jahresvergleich um 11,2 Prozent. Was das über den Investitionszyklus sagt – und warum die Börse den Daten trotzdem nicht traut.
Die Erklärung
Warum Schlagzeile und Kern auseinanderlaufen
Die Gesamtzahl wird regelmäßig von Großaufträgen im Transportsektor verzerrt. Im Oktober stiegen die Bestellungen für Kraftfahrzeuge und Teile zwar um 0,9 Prozent, die schwankungsanfälligen Aufträge für Zivilflugzeuge gingen aber um 0,3 Prozent zurück. Ohne den Transportsektor lagen die Aufträge mit plus 0,5 Prozent genau im Rahmen der Erwartungen. Insgesamt sind die Bestellungen in sieben der vergangenen acht Monate gestiegen, im Jahresvergleich liegen sie 8,3 Prozent im Plus.
Die Kerngröße ist deshalb so wichtig, weil sie zeigt, was Unternehmen tatsächlich in Maschinen, Computer, elektrische Ausrüstung und Anlagen stecken. Auf 89,4 Milliarden Dollar summierten sich diese Bestellungen im Oktober. Auch der September wurde nach oben korrigiert: von zunächst plus 0,6 auf plus 0,8 Prozent.
Das große Bild
Rechenzentren, Stromnetze, Fabriken: wohin das Geld fließt
Ein Zuwachs von 11,2 Prozent binnen eines Jahres bei den Kernaufträgen ist in einem Umfeld steigender Zinsen bemerkenswert. Er hat einen Namen: künstliche Intelligenz.
Der Bau von Rechenzentren zieht eine Kette von Bestellungen nach sich – Server und Netzwerktechnik, Kühlanlagen, Transformatoren, Notstromaggregate, Gebäudetechnik. Schon im dritten Quartal waren die Unternehmensinvestitionen ein Haupttreiber des Wachstums, das heute auf 4,3 Prozent nach oben revidiert wurde. Die Oktoberdaten deuten darauf hin, dass der Schwung ins vierte Quartal hinüberreicht. Dafür sprechen auch die Auslieferungen von Kern-Investitionsgütern, die direkt in die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts eingehen: Sie stiegen um 0,6 Prozent, nach 1,3 Prozent im September.
Die Folgen für Aktien
Gute Zahlen, skeptische Börse
Eigentlich müssten solche Daten den Ausrüstern der KI-Welle Rückenwind geben. Tatsächlich lagen die Futures auf den Nasdaq 100 nach den Zahlen rund 3 Prozent im Minus. Die Erklärung liegt im Blick nach vorn: Aufträge zeigen, was Unternehmen bestellt haben – nicht, ob sich die Investitionen rechnen. Genau diese Frage stellen Investoren derzeit immer lauter, und sie könnte den Auftragsschwung in den kommenden Monaten bremsen.
Industrie und Maschinenbau
Hersteller von Elektrotechnik, Kühlung, Stromversorgung und Automatisierung profitieren unmittelbar vom Investitionszyklus. Auch deutsche Exporteure mit starkem US-Geschäft hängen an dieser Nachfrage.
Halbleiter und Server
Die Auftragslage ist stark, die Bewertung aber das Thema. Sinkt die Bereitschaft der Großkunden, weiter in Rechenzentren zu investieren, träfe das diesen Sektor zuerst.
Zinsen
Kräftige Investitionen sind ein weiteres Zeichen für eine heiß laufende Wirtschaft. Das stützt die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank am 9. Dezember – und höhere Zinsen verteuern genau jene Investitionen, die den Boom tragen.
Zölle
Neue US-Zollpläne von bis zu 20 Prozent könnten importierte Vorprodukte verteuern und Lieferketten belasten.
Häufige Fragen zu den US-Auftragseingängen
Wie haben sich die US-Auftragseingänge im Oktober entwickelt?
Die Aufträge für langlebige Güter stiegen um 0,2 Prozent auf 346,7 Milliarden Dollar. Die Kernaufträge für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge legten um 1,2 Prozent zu.
Was sind Kernaufträge für Investitionsgüter?
Bestellungen für Investitionsgüter ohne Rüstung und Flugzeuge. Sie gelten als verlässlicher Indikator für die Investitionen der Unternehmen, weil sie nicht von einzelnen Großaufträgen verzerrt werden.
Warum sind die Auftragseingänge für die Börse wichtig?
Sie zeigen früh, wie sich Industrieproduktion und Investitionen entwickeln, und fließen in die Schätzung des Wirtschaftswachstums ein.
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