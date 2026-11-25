Die Gesamtzahl wird regelmäßig von Großaufträgen im Transportsektor verzerrt. Im Oktober stiegen die Bestellungen für Kraftfahrzeuge und Teile zwar um 0,9 Prozent, die schwankungsanfälligen Aufträge für Zivilflugzeuge gingen aber um 0,3 Prozent zurück. Ohne den Transportsektor lagen die Aufträge mit plus 0,5 Prozent genau im Rahmen der Erwartungen. Insgesamt sind die Bestellungen in sieben der vergangenen acht Monate gestiegen, im Jahresvergleich liegen sie 8,3 Prozent im Plus.

Die Kerngröße ist deshalb so wichtig, weil sie zeigt, was Unternehmen tatsächlich in Maschinen, Computer, elektrische Ausrüstung und Anlagen stecken. Auf 89,4 Milliarden Dollar summierten sich diese Bestellungen im Oktober. Auch der September wurde nach oben korrigiert: von zunächst plus 0,6 auf plus 0,8 Prozent.