Der S&P 500 (Index, USD) schloss am Mittwoch bei 7.323,63 Punkten, minus 0,2 Prozent, der Dow Jones verlor 1,1 Prozent auf 50.198,17 Punkte, der Nasdaq Composite gewann 0,4 Prozent auf 24.429,89 Punkte (Dow Jones Newswires, 19.11.2026, 07:40 Uhr MEZ). Nun richtet sich der Blick auf den US-Arbeitsmarkt: Um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr New Yorker Zeit) erscheinen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, gleichzeitig der Philly-Fed-Index. Nach dem Protokoll der Oktobersitzung der Fed mit falkenhaftem Unterton gewinnen die Daten an Gewicht für den Zinserhöhungs-Pfad.
US-Arbeitsmarkt: Erstanträge-Prognose 197.000, Philly-Fed-Index 18,0, S&P 500 bei 7.324 - Wie viel Zinserhöhung steckt vor den Daten im Index?
Am Donnerstagnachmittag stehen in den USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philly-Fed-Index an, dazu Walmart-Zahlen und Fed-Reden. Nach dem Fed-Protokoll mit Zinserhöhungs-Signal zählt jede Zahl: Was Anleger heute erwarten und was die Daten für S&P 500, Dow Jones und Nasdaq bedeuten können.
Für Anleger von Wall-Street-Aktien und für Euro-Anleger mit US-Depot ist das ein Schlüsseltag: Die Futures lagen um 07:40 Uhr MEZ deutlich im Plus (E-Mini S&P 500 plus 0,8 Prozent, E-Mini Nasdaq-100 plus 1,5 Prozent), die Anleger setzen also auf eine Erholung. Die Daten können diese Erwartung bestätigen oder stoppen.
Der Kalender
Welche US-Konjunkturdaten stehen heute an?
|Uhrzeit
|Termin
|Prognose
|Vorwert
|13:00
|Walmart, Ergebnis 3. Quartal
|–
|–
|14:30
|Erstanträge Arbeitslosenhilfe
|197.000
|200.000
|14:30
|Philadelphia-Fed-Index November
|18,0
|20,9
|16:00
|Frühindikatoren Oktober
|0,0%
|0,0%
|18:30
|Goolsbee (Chicago Fed), Economic Club of Indiana
|–
|–
|23:30
|Paulson (Philly Fed), Money Marketeers Dinner
|–
|–
Prognosen und Vorwerte laut Dow Jones Newswires. Ein Termin ohne Uhrzeit: Barkin (Richmond Fed) spricht in Virginia.
Quelle: Dow Jones Newswires, Tagesvorschau 19.11.2026, 06:10 Uhr MEZ
Die Fed
Was bedeutet das Fed-Protokoll für die Daten und für die Zinsen?
Das Protokoll der Oktobersitzung wird von Dow Jones mit falkenhaftem Unterton beschrieben. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen schiebt den Dollar auf ein 19-Monats-Hoch, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Morgen bei 5,07 Prozent (minus 0,03 Punkte), die zweijährige bei 4,80 Prozent. Die Zinserwartungen für Dezember werden in den Quellen unterschiedlich beziffert: Dow Jones nennt am Morgen 10 Prozent Wahrscheinlichkeit für einen Schritt von 50 Basispunkten (zuvor etwa 3 Prozent); Reuters nannte am 12. November rund 85 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember.
New Yorks Fed-Präsident John Williams hält laut Dow Jones keinen großen Zinsschritt für nötig. Für die heutigen Daten gilt: Je robuster der Arbeitsmarkt, desto weniger Spielraum sehen Marktteilnehmer für eine Pause; je schwächer, desto eher dürfte die Debatte über das Tempo der Erhöhungen zunehmen.
Die Zahlen
Warum zählen Erstanträge und Philly-Fed-Index für die Börse?
Die Erstanträge gelten als frühes Signal für Entlassungen. Die Prognose von 197.000 liegt unter dem Vorwert von 200.000; ein Wert darüber würde auf mehr Entlassungen hindeuten. Der Philly-Fed-Index misst die Stimmung der Industrie im Raum Philadelphia; erwartet wird 18,0 nach 20,9. Positive Werte bedeuten Wachstum, die Prognose zeigt also eine Abkühlung auf weiterhin positivem Niveau. Die Einordnung, was die Märkte daraus ableiten, ist Einschätzung der Redaktion.
Ausblick
Worauf achten Anleger an der Wall Street heute?
13:00 Uhr MEZ: Walmart-Zahlen zum dritten Quartal, ein Gradmesser für den US-Konsum. Konsensschätzungen nennt die Quelle nicht.
14:30 Uhr MEZ: Erstanträge und Philly-Fed-Index; 16:00 Uhr: Frühindikatoren.
18:30 und 23:30 Uhr MEZ: Fed-Reden von Goolsbee und Paulson; neue Hinweise zum Zinspfad.
Rest der Woche: Handelsstart der Anthropic Aktie (Kürzel ANT) an der Nasdaq am Donnerstag; die Quellen nennen keine Uhrzeit.
FAQ
Häufige Fragen zum US-Arbeitsmarkt und zur Wall Street
Wann erscheinen die US-Arbeitsmarktdaten heute? Um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr New Yorker Zeit) die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Prognose 197.000.
Wo schloss der S&P 500 zuletzt? Bei 7.323,63 Punkten am Mittwoch, minus 0,2 Prozent (Dow Jones Newswires).
Warum ist die Fed für Aktien so wichtig? Höhere Zinsen erhöhen die Finanzierungskosten und senken den Wert künftiger Gewinne; die zehnjährige US-Rendite lag am Morgen bei 5,07 Prozent.
Gibt es eine Prognose für den Index? Aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab; genannte Prognosen stammen von Dow Jones Newswires zu den Konjunkturdaten.
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