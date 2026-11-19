Das Protokoll der Oktobersitzung wird von Dow Jones mit falkenhaftem Unterton beschrieben. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen schiebt den Dollar auf ein 19-Monats-Hoch, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Morgen bei 5,07 Prozent (minus 0,03 Punkte), die zweijährige bei 4,80 Prozent. Die Zinserwartungen für Dezember werden in den Quellen unterschiedlich beziffert: Dow Jones nennt am Morgen 10 Prozent Wahrscheinlichkeit für einen Schritt von 50 Basispunkten (zuvor etwa 3 Prozent); Reuters nannte am 12. November rund 85 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember.