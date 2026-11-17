Auslöser waren die Oktober-Verbraucherpreise: Sie stiegen um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate um 0,3 Prozent – zum dritten Mal in Folge in dieser Größenordnung. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters steuerte die zweijährige Rendite in der Woche bis zum 13. November auf den größten Wochenanstieg seit zwei Jahren zu. Bereits am 10. November hatte CNN berichtet, die Anleiherenditen seien so stark gestiegen wie seit 19 Monaten nicht, weil sich Händler auf Zinserhöhungen einstellten. Laut Bloomberg-Daten sprang die zweijährige Rendite in der Vorwoche zeitweise um 37 Basispunkte.

Der Leitzins liegt derzeit bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Schon bei der Sitzung am 28. Oktober hatten zwei Mitglieder des Offenmarktausschusses für eine Anhebung gestimmt. Die Investmentbank Goldman Sachs rechnet nach der dritten heißen Kerninflation laut dem Branchendienst InvestingLive mit zwei weiteren Fed-Anhebungen, gefolgt von einer längeren Pause. Laut Trading Economics sind bis September 2027 insgesamt vier weitere Schritte eingepreist.