US-Anleihen mit kurzer Laufzeit senden ein unmissverständliches Signal: Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe lag am frühen Dienstagmorgen (gegen 06:15 Uhr MEZ, 00:15 Uhr New Yorker Zeit) laut Trading Economics bei 4,84 Prozent – rund 1,25 Prozentpunkte über dem Niveau von vor einem Jahr. Der Terminmarkt rechnet laut CME FedWatch mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,7 Prozent damit, dass die Federal Reserve im Dezember den Leitzins um 25 Basispunkte anhebt. Heute um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr New Yorker Zeit) kommt mit den Einzelhandelsumsätzen für Oktober der erste große Datentest seit dem Inflationsschock der Vorwoche.
US-Anleihen: Zweijährige Treasury-Rendite bei 4,84 Prozent, Fed-Zinserhöhung zu 95 Prozent eingepreist – kippt der US-Verbraucher heute die Wette?
Am kurzen Ende des US-Anleihemarkts ist die Zinswende nach oben fast komplett eingepreist. Die zweijährige US-Staatsanleihe rentiert gut einen Prozentpunkt höher als vor einem Jahr. Heute um 14:30 Uhr MEZ liefern die Einzelhandelsumsätze den nächsten Test für die Dezember-Wette.
Steckbrief
- Leitzins Fed
- 3,75 bis 4,00 %
- 3-Monats-Bill
- 4,25 %
- 26-Wochen-Bill (Auktion 16.11.)
- 4,310 %
- 10-jährige Treasury
- 5,14 %
- Heute, 14:30 Uhr MEZ
- US-Einzelhandelsumsätze Oktober
Stand: 17.11.2026, Renditen Trading Economics, früher Morgen MEZ (Nacht New Yorker Zeit)
Das kurze Ende der Zinskurve ist das Fieberthermometer der Geldpolitik. Während zehnjährige Papiere auch von Inflationserwartungen, Staatsverschuldung und Angebot getrieben werden, spiegeln zweijährige Treasuries fast eins zu eins wider, wo Anleger den Leitzins in den kommenden 24 Monaten sehen. Wer wissen will, was der Markt der Fed zutraut, schaut auf die Zweijährige.
Der Auslöser
Warum ist die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen so stark gestiegen?
Binnen weniger Tage hat der Markt die Zinssenkungsfantasie gegen Zinserhöhungserwartungen getauscht – und das kurze Ende hat die Rechnung am schnellsten bezahlt.
Auslöser waren die Oktober-Verbraucherpreise: Sie stiegen um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate um 0,3 Prozent – zum dritten Mal in Folge in dieser Größenordnung. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters steuerte die zweijährige Rendite in der Woche bis zum 13. November auf den größten Wochenanstieg seit zwei Jahren zu. Bereits am 10. November hatte CNN berichtet, die Anleiherenditen seien so stark gestiegen wie seit 19 Monaten nicht, weil sich Händler auf Zinserhöhungen einstellten. Laut Bloomberg-Daten sprang die zweijährige Rendite in der Vorwoche zeitweise um 37 Basispunkte.
Der Leitzins liegt derzeit bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Schon bei der Sitzung am 28. Oktober hatten zwei Mitglieder des Offenmarktausschusses für eine Anhebung gestimmt. Die Investmentbank Goldman Sachs rechnet nach der dritten heißen Kerninflation laut dem Branchendienst InvestingLive mit zwei weiteren Fed-Anhebungen, gefolgt von einer längeren Pause. Laut Trading Economics sind bis September 2027 insgesamt vier weitere Schritte eingepreist.
Die Zinskurve
Was verrät die Zinskurve 2s10s über die Erwartungen an die Fed?
Die Zinskurve zeigt die Renditen von Anleihen unterschiedlicher Laufzeit. Die Kennziffer „2s10s“ misst den Abstand zwischen zehnjähriger und zweijähriger Rendite. Derzeit beträgt er rund 30 Basispunkte – die Kurve ist also positiv geneigt, aber vergleichsweise flach. Ein Basispunkt entspricht einem Hundertstel Prozentpunkt.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|3 Monate
|4,25 %
|+1,8 Bp.
|2 Jahre
|4,84 %
|−0,4 Bp.
|5 Jahre
|4,95 %
|+0,3 Bp.
|10 Jahre
|5,14 %
|−0,1 Bp.
|30 Jahre
|5,48 %
|+0,6 Bp.
Quelle: Trading Economics, 17.11.2026, ca. 06:15 Uhr MEZ; Auktionsergebnis 26-Wochen-Bill vom 16.11.2026
Auffällig ist der Abstand zwischen Dreimonatspapieren mit 4,25 Prozent und Zweijährigen mit 4,84 Prozent. Diese Differenz von rund 60 Basispunkten ist die Zinserhöhungsprämie in Reinform: Wer heute zwei Jahre bindet, verlangt einen Aufschlag, weil er einen höheren Leitzins in den kommenden Quartalen erwartet. Bei der Auktion sechsmonatiger Bills am Montag lag der Zuteilungssatz bei 4,310 Prozent – ebenfalls über dem Dreimonatssatz.
Die Kurve sagt: Die Fed hebt an, aber der Markt glaubt nicht an einen endlosen Zinszyklus. Würde der Markt dauerhaft höhere Leitzinsen erwarten, müsste das kurze Ende weiter steigen und die Kurve sich verflachen oder invertieren. Bleibt die Inflation dagegen hartnäckig, ohne dass die Fed entschlossen reagiert, könnte sich die Kurve über steigende Langfristrenditen versteilen.
Der Test
US-Einzelhandelsumsätze: Was steht heute für US-Anleihen auf dem Spiel?
Die Einzelhandelsumsätze sind einer der wichtigsten Gradmesser für den US-Konsum, der rund zwei Drittel der Wirtschaftsleistung ausmacht. Für die Anleihemärkte gilt eine einfache Logik: Ein kräftiges Plus stützt die Erwartung, dass die Wirtschaft höhere Zinsen verkraftet – das spricht für die Dezember-Anhebung und tendenziell für höhere Renditen am kurzen Ende. Eine deutliche Enttäuschung würde dagegen die Frage aufwerfen, ob die Fed mit weiteren Schritten über das Ziel hinausschießt.
Wegen der hohen Zinserhöhungswahrscheinlichkeit von über 95 Prozent ist das Überraschungspotenzial asymmetrisch: Viel mehr kann der Markt für Dezember kaum einpreisen – die spannendere Frage ist, ob eine Anhebung um 50 Basispunkte wieder ins Spiel kommt oder ob die Erwartungen für 2027 zurückgenommen werden. Am Abend (gegen 22:20 Uhr MEZ) folgen die Quartalszahlen von Nvidia, am Mittwoch das Protokoll der Fed-Sitzung vom 28. Oktober.
Das große Bild
Was bedeuten höhere Zinsen am kurzen Ende für Sparer, Dollar und Aktien?
Für Sparer in den USA heißt die Entwicklung: Geldmarktfonds und kurz laufende Treasuries werfen wieder fast fünf Prozent ab, und das bei vergleichsweise geringem Kursrisiko. Die Duration – das Maß dafür, wie stark der Kurs einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert – ist bei zweijährigen Papieren niedrig. Steigt die Rendite um einen Prozentpunkt, verliert eine Zweijährige grob knapp zwei Prozent an Kurswert, eine Zehnjährige ein Vielfaches davon.
Für Euro-Anleger kommt das Währungsrisiko hinzu. Der Zinsvorsprung des Dollar ist groß: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Montag laut dpa-AFX um 15:44 Uhr bei 3,37 Prozent, die zehnjährige Treasury bei rund 5,14 Prozent. Dieser Abstand stützt den Dollar; der Euro war am Montag erstmals seit April 2025 unter 1,10 Dollar gefallen.
Für Aktien sind hohe kurzfristige Zinsen eine Konkurrenz: Wenn eine risikoarme Staatsanleihe fast fünf Prozent bringt, steigt die Messlatte für Dividendenwerte und hoch bewertete Wachstumstitel. Unternehmen mit hohem kurzfristigem Refinanzierungsbedarf spüren den Zinsanstieg zuerst.
Der Fahrplan
US-Staatsanleihen: Welche Termine entscheiden über die Dezember-Wette?
FAQ zu zweijährigen US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe? Am frühen Dienstagmorgen, 17. November 2026, lag sie laut Trading Economics bei 4,84 Prozent, rund 1,25 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.
Warum reagieren zweijährige Treasuries so stark auf die Fed? Ihre Rendite bildet die erwarteten Leitzinsen der nächsten zwei Jahre ab. Ändern sich die Erwartungen an die Fed, bewegt sich das kurze Ende zuerst.
Was ist die Zinskurve 2s10s? Der Abstand zwischen der Rendite zehnjähriger und zweijähriger Staatsanleihen. Aktuell sind es rund 30 Basispunkte; ein negativer Wert (inverse Kurve) galt in der Vergangenheit häufig als Rezessionssignal.
Erhöht die Fed im Dezember die Zinsen? Laut CME FedWatch liegt die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte bei 95,7 Prozent. Entschieden ist nichts.
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