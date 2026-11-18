Die Folgen reichen weit über den Anleihemarkt hinaus. Kurzlaufende Treasuries sind der Referenzzins für Unternehmenskredite und variable Darlehen. Je höher die Zweijährige, desto teurer wird Fremdkapital, und desto größer die Hürde für Aktien: Wer 4,80 Prozent sicher bei der US-Regierung erhält, verlangt für riskantere Papiere einen höheren Ertrag. Der Dollar profitiert tendenziell vom Zinsvorsprung; zuletzt stand er laut aktiencheck-Bericht vom 17. November auf dem höchsten Stand seit April 2025. Für Euro-Anleger bringt das Währungsrisiko mit sich: Dollarverluste können Zinsgewinne aufzehren.

Der Vergleich mit Deutschland zeigt die Dimension. Der zweijährige Schatz rentiert laut Trading Economics bei 3,10 Prozent, die US-Zweijährige bei 4,80 Prozent, ein Unterschied von rund 170 Basispunkten.