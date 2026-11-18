US-Anleihen am kurzen Ende sind der empfindlichste Messfühler für die Erwartungen an die Fed. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe lag am Vormittag des 18. November laut Trading Economics bei 4,80 Prozent. Der Leitzins der Federal Reserve steht mit der Obergrenze bei 4,00 Prozent. Der Markt verlangt für zwei Jahre Bindung also 80 Basispunkte mehr, als die Notenbank derzeit für Tagesgeld zahlt. Das bedeutet: Die Anleger haben mehrere Erhöhungen bereits in den Kurs hineingerechnet. Heute Abend um 20 Uhr MEZ kommt das Fed-Protokoll, davor, um 19 Uhr, die Auktion neuer 20-jähriger Treasuries.
US-Anleihen: Zweijährige Treasury bei 4,80 Prozent, 80 Basispunkte über dem Leitzins – wie viele Fed-Erhöhungen steckt der Markt schon in die Kurse?
Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe liegt mit 4,80 Prozent rund 80 Basispunkte über der Obergrenze des Fed-Leitzinses von 4,00 Prozent. Der Abstand zur zehnjährigen Treasury (5,10 Prozent) ist auf rund 30 Basispunkte geschrumpft. Was die flachere Zinskurve vor dem Fed-Protokoll heute Abend aussagt.
Die Zahlen
Wie hoch sind die Renditen der US-Treasuries am Mittwoch?
|Laufzeit
|Rendite
|zum Vortag
|seit einem Monat
|seit einem Jahr
|2 Jahre
|4,80 %
|–1,7 Bp
|+2 Bp
|+120 Bp
|10 Jahre
|5,10 %
|–2,5 Bp
|–4 Bp
|+95 Bp
Rendite in Prozent, Veränderung in Basispunkten (1 Bp = 0,01 Prozentpunkte). Vorjahreswerte rechnerisch aus den Jahresveränderungen der Quelle.
Quelle: Trading Economics, 18.11.2026 (Vormittag)
Die Zweijährige legte binnen eines Jahres stärker zu als die Zehnjährige, nämlich um 120 gegenüber 95 Basispunkten. Rechnerisch betrug der Abstand zwischen beiden vor einem Jahr noch rund 55 Basispunkte, heute sind es etwa 30. Die Zinskurve der Treasuries ist also deutlich flacher geworden. Das ist das typische Bild eines Zinserhöhungszyklus: Das kurze Ende folgt dem Leitzins, das lange Ende preist zusätzlich Wachstum und Inflation ein.
Die Ursache
Warum ist die Zweijährige so weit vom Leitzins entfernt?
Die Rendite der Zweijährigen ist im Kern eine Wette auf den durchschnittlichen Leitzins der nächsten zwei Jahre.
Dafür gibt es handfeste Gründe. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, erwartet worden waren 0,3 Prozent, wie dpa-AFX am 10. November berichtete. Die Inflationsrate lag im September bei 3,7 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte zuletzt eine Anhebung um 50 statt 25 Basispunkte nicht ausgeschlossen, St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem brachte bis zu vier weitere Erhöhungen ins Spiel. Die Commerzbank erwartet laut dpa-AFX eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen der Redaktion. Die Terminmärkte sehen eine Dezember-Erhöhung laut Trading Economics zu rund 96 Prozent als ausgemacht an.
Wenn aber nicht nur im Dezember, sondern auch in den Folgesitzungen erhöht wird, liegt der durchschnittliche Leitzins über zwei Jahre deutlich über 4 Prozent. Genau das spiegeln 4,80 Prozent wider. Der Begriff dafür lautet Terminprämie: Der Aufschlag, den Investoren für das Risiko verlangen, dass sich die Zinspfade anders entwickeln als erwartet.
Das große Bild
Was bedeuten Renditen von 4,80 Prozent für Anleger und Unternehmen?
Die Folgen reichen weit über den Anleihemarkt hinaus. Kurzlaufende Treasuries sind der Referenzzins für Unternehmenskredite und variable Darlehen. Je höher die Zweijährige, desto teurer wird Fremdkapital, und desto größer die Hürde für Aktien: Wer 4,80 Prozent sicher bei der US-Regierung erhält, verlangt für riskantere Papiere einen höheren Ertrag. Der Dollar profitiert tendenziell vom Zinsvorsprung; zuletzt stand er laut aktiencheck-Bericht vom 17. November auf dem höchsten Stand seit April 2025. Für Euro-Anleger bringt das Währungsrisiko mit sich: Dollarverluste können Zinsgewinne aufzehren.
Der Vergleich mit Deutschland zeigt die Dimension. Der zweijährige Schatz rentiert laut Trading Economics bei 3,10 Prozent, die US-Zweijährige bei 4,80 Prozent, ein Unterschied von rund 170 Basispunkten.
Ausblick
Welche Termine stehen für US-Staatsanleihen heute und in den nächsten Wochen an?
Heute, 19:00 Uhr MEZ: Auktion 20-jährige Treasury
Das Finanzministerium verkauft 16 Milliarden Dollar; Bid-to-Cover und Rendite zeigen die Nachfrage.
Heute, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, wie breit die Zustimmung für weitere Erhöhungen ist.
8. und 9. Dezember: Fed-Zinsentscheid
Eine Erhöhung um 25 Basispunkte ist laut Terminmärkten fast vollständig eingepreist.
Häufige Fragen zu US-Anleihen und der Fed
Wie hoch ist die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihe?
Am Vormittag des 18. November 2026 lag sie laut Trading Economics bei 4,80 Prozent.
Wie hoch ist der Fed-Leitzins?
Das Zielband beträgt 3,75 bis 4,00 Prozent. Für 8. und 9. Dezember wird eine Erhöhung um 25 Basispunkte erwartet.
Warum liegt die Zweijährige über dem Leitzins?
Weil der Markt weitere Zinserhöhungen einpreist. Die Rendite spiegelt den erwarteten durchschnittlichen Leitzins der nächsten zwei Jahre plus eine Risikoprämie.
Was ist ein Basispunkt?
Ein Hundertstel Prozentpunkt. 80 Basispunkte entsprechen 0,80 Prozentpunkten.
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