Die Zinskurve der US-Staatsanleihen ist am Mittwoch klar nach oben geneigt: Zweijährige Treasuries rentierten am Vormittag mit 4,79 Prozent, zehnjährige mit 5,09 und dreißigjährige mit 5,44 Prozent. Das zeigt ein Marktbericht von TokenPost mit Stand 10:44 Uhr MEZ (09:44 UTC). Gegenüber dem Vortag haben die zehn- und dreißigjährigen Renditen jeweils etwa einen Basispunkt nachgegeben. Entscheidend für Anleger ist weniger die Tagesbewegung als die Form der Kurve, die sich daraus ergibt.

Bei den Zahlen handelt es sich um einen Vormittagsstand, die Renditen können sich im Handelstag in New York bis zum Abend verändert haben. Die Redaktion nennt deshalb jeweils die Uhrzeit.