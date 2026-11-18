US-Anleihen: Zinskurve zwischen 4,79 und 5,44 Prozent – 65 Basispunkte von Zwei- bis Dreißigjährigen – was verrät die Steilheit vor dem Fed-Protokoll?
aktiencheck.de Redaktion5 Min.
Am Mittwochvormittag rentierten US-Staatsanleihen mit zwei Jahren bei 4,79, mit zehn Jahren bei 5,09 und mit dreißig Jahren bei 5,44 Prozent. Die Zinskurve ist steil, der Markt rechnet mit einer Fed-Erhöhung im Dezember – und heute Abend folgen Auktion und Protokoll.
Die Zinskurve der US-Staatsanleihen ist am Mittwoch klar nach oben geneigt: Zweijährige Treasuries rentierten am Vormittag mit 4,79 Prozent, zehnjährige mit 5,09 und dreißigjährige mit 5,44 Prozent. Das zeigt ein Marktbericht von TokenPost mit Stand 10:44 Uhr MEZ (09:44 UTC). Gegenüber dem Vortag haben die zehn- und dreißigjährigen Renditen jeweils etwa einen Basispunkt nachgegeben. Entscheidend für Anleger ist weniger die Tagesbewegung als die Form der Kurve, die sich daraus ergibt.
Bei den Zahlen handelt es sich um einen Vormittagsstand, die Renditen können sich im Handelstag in New York bis zum Abend verändert haben. Die Redaktion nennt deshalb jeweils die Uhrzeit.
Die Zinskurve
Wie steil ist die US-Zinskurve wirklich?
US-Staatsanleihen im Überblick (Treasuries, Stand 18.11.2026, 10:44 Uhr MEZ)
Laufzeit
Rendite
Abstand zur Vorlaufzeit
2 Jahre
4,79 %
–
10 Jahre
5,09 %
+30 Bp
30 Jahre
5,44 %
+35 Bp
Abstände sind Rechenwerte der Redaktion aus den genannten Renditen; 1 Basispunkt (Bp) = 0,01 Prozentpunkte.
Quelle: TokenPost, 18.11.2026
Aus diesen Renditen folgen drei Abstände: Zehnjährige liegen 30 Basispunkte über Zweijährigen, Dreißigjährige weitere 35 Basispunkte über den Zehnjährigen, insgesamt sind es 65 Basispunkte von zwei bis dreißig Jahren. Man spricht von einer steilen Zinskurve, wenn lange Laufzeiten deutlich mehr Rendite bieten als kurze. Das ist auf den ersten Blick normal, denn wer sein Geld länger bindet, verlangt eine Prämie. Bemerkenswert ist es im aktuellen Umfeld trotzdem: Die Fed-Leitzinsspanne liegt bei 3,75 bis 4,0 Prozent, die Zweijährigen rentieren damit knapp 80 Basispunkte über der Obergrenze. Der Markt preist also nicht nur eine Erhöhung ein, sondern mehrere.
Die Fed
Was bedeutet die Dezember-Erhöhung für US-Staatsanleihen?
Nach TokenPost und Trading Economics sehen Marktteilnehmer eine Wahrscheinlichkeit von knapp 95 bis 96 Prozent für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember, rund vier Prozent für 50 Basispunkte. Auf der Oktobersitzung am 27. und 28. Oktober stimmte das FOMC nach dem TokenPost-Bericht mit 10 zu 2 Stimmen, die beiden Abweichler Cook und Hammack sprachen sich bereits damals für eine Erhöhung um 25 Basispunkte aus. Der Präsident der Fed von St. Louis, Alberto Musalem, sagte laut Saxo Bank, es seien bis zum Frühjahr 2027 mehrere Zinserhöhungen nötig. Diese Einschätzung ist eine Aussage eines Notenbankers, keine Prognose von aktiencheck.de.
Zusätzlichen Rückenwind für die Renditen liefern die Konjunkturdaten. Die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober ohne Benzin und Autos stiegen nach dem TokenPost-Bericht um 0,6 Prozent, erwartet worden waren 0,4 Prozent. Starke Konsumdaten sprechen aus Sicht des Marktes gegen schnelle Zinssenkungen. Hinzu kommt der Ölpreis und die Lage im Nahen Osten, die die Inflationserwartungen mitbestimmen.
Was kommt heute Abend: Auktion und Fed-Protokoll?
Der Mittwochabend hat es in sich. Um 19:00 Uhr MEZ (18:00 Uhr GMT, 13:00 Uhr New Yorker Zeit) steht laut Saxo Bank die Auktion von 20-jährigen US-Staatsanleihen an. Eine Auktion ist der Weg, wie sich das US-Finanzministerium Geld borgt: Investoren bieten, aus den Geboten ergibt sich die Rendite. Ein wichtiger Hinweis auf die Nachfrage ist das Bid-to-Cover-Verhältnis, also das Verhältnis aus Geboten und angebotenem Volumen. Je höher es ausfällt, desto größer ist die Nachfrage. Das Volumen soll nach einem früheren Bericht dieser Redaktion 16 Milliarden Dollar betragen. Das Ergebnis liegt zum Redaktionszeitpunkt noch nicht vor.
Um 20:00 Uhr MEZ folgt das Protokoll der Oktobersitzung des Offenmarktausschusses (FOMC-Minutes). Es zeigt, wie intensiv die Notenbanker über weitere Zinsschritte diskutiert haben und wie groß die Zustimmung zu einer Erhöhung war. Bei einer Wahrscheinlichkeit von rund 95 Prozent ist die Dezember-Erhöhung weitgehend eingepreist; Bewegung kann entstehen, wenn das Protokoll auf einen größeren oder kleineren Schritt oder auf mehrere Folgeerhöhungen hindeutet.
Wie wirkt die Zinskurve auf Aktien, Dollar und Immobilien?
Eine steile Kurve mit hohen langen Renditen verteuert Kredite: Hypotheken in den USA orientieren sich am zehnjährigen Zins, ebenso die Finanzierung vieler Unternehmen. Für Aktien bedeuten höhere Renditen zugleich, dass Dividenden und künftige Gewinne weniger wert sind, wenn man sie mit dem sicheren Zins vergleicht. Der Dollar profitiert häufig von steigenden US-Renditen. Ob und wie stark das im Einzelfall gilt, hängt von vielen Faktoren ab; eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Am 18. November 2026 lag sie am Vormittag bei 5,09 Prozent (Stand 10:44 Uhr MEZ, TokenPost).
Was bedeutet eine steile Zinskurve? Lange Laufzeiten bringen deutlich mehr Rendite als kurze. Im aktuellen Fall liegen Dreißigjährige 65 Basispunkte über Zweijährigen.
Was ist die Fed-Zinsspanne? Die US-Notenbank steuert ihren Leitzins über eine Spanne, derzeit 3,75 bis 4,0 Prozent.
Wann kommt das Fed-Protokoll? Heute, am 18. November, um 20:00 Uhr MEZ.
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