Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist am Mittwoch um rund 10 Basispunkte auf 4,83 Prozent gefallen, obwohl die Inflationsdaten hoch blieben. Die Zinskurve der US-Treasuries verläuft dabei weiter steil: Zwischen der zweijährigen Anleihe mit rund 4,61 Prozent und der 30-jährigen mit rund 5,25 Prozent liegen etwa 64 Basispunkte. Wer verstehen will, was der Anleihemarkt vor der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Dezember erwartet, schaut genau auf diese Kurve.
US-Anleihen: Zinskurve nach PCE-Inflation von 3,8 Prozent – wie viel Zinserhöhung steckt schon in 4,83 Prozent?
Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentierte zuletzt bei rund 4,83 Prozent, die zweijährige bei 4,61 und die 30-jährige bei 5,25 Prozent. Nach PCE-Inflation von 3,8 Prozent, schwacher 5-Jahres-Auktion und Tech-Ausverkauf zeigt die Zinskurve, was der Markt für Dezember einpreist. Heute ruht der US-Anleihehandel wegen Thanksgiving.
Die Zahlen stammen vom Mittwoch, dem 25. November 2026, laut einem Marktbericht von roic.ai (Veröffentlichung 15:35 Uhr MEZ, 9:35 Uhr New Yorker Zeit). Heute, am Donnerstag, sind die US-Börsen und der US-Anleihemarkt wegen Thanksgiving geschlossen; die genannten Renditen sind also der letzte verfügbare Stand, nicht ein aktueller Kurs.
Zinskurve
Was sagt die Rendite der US-Staatsanleihen über die Zinsen?
Zur Erinnerung: Die Rendite ist die jährliche Verzinsung, die ein Anleger bekommt, wenn er eine Anleihe zum aktuellen Kurs kauft und bis zum Ende hält. Sie unterscheidet sich vom Kupon, dem festen Zinssatz auf dem Papier. Steigt der Kurs einer Anleihe, sinkt ihre Rendite, und umgekehrt. Die Rendite fiel am Mittwoch, weil Anleger US-Staatsanleihen kauften.
|Laufzeit
|Rendite
|Abstand zur Zweijährigen
|2 Jahre
|rund 4,61 %
|–
|10 Jahre
|4,83 %
|rund 22 Basispunkte
|30 Jahre
|rund 5,25 %
|rund 64 Basispunkte
Stand laut Bericht vom 25.11.2026, 15:35 Uhr MEZ; Veränderung nur für die Zehnjährige genannt. Abstände eigene Rechnung, gerundet.
Quelle: roic.ai (25.11.2026)
Eine steile Zinskurve heißt: Für längere Bindung gibt es spürbar mehr Rendite. Das kann ein Zeichen sein, dass Anleger für Inflation, hohe Staatsschulden und viele neue Anleihen eine Risikoprämie verlangen. Es kann aber auch bedeuten, dass der Markt zunächst höhere Leitzinsen erwartet und danach wieder niedrigere.
Warum fiel die Rendite trotz PCE-Inflation von 3,8 Prozent?
Laut dem Bericht lag die PCE-Inflation für Oktober bei 3,8 Prozent im Jahresvergleich und damit im Rahmen der Erwartungen. Der PCE-Preisindex gilt als das Inflationsmaß, auf das die Fed besonders schaut. Dass die Daten hoch blieben, stützte laut Bericht die Erwartung, dass die Fed im Dezember erneut die Zinsen anhebt; Bloomberg Economics rechnet nach Angaben des Berichts mit einer Erhöhung. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Dass die Renditen trotzdem sanken, erklärt der Bericht mit der Flucht in sichere Häfen: An den Aktienmärkten gerieten Technologiewerte unter Druck. Die Terminkontrakte auf den Nasdaq-100 lagen vor Handelsbeginn rund 3 Prozent im Minus, die auf den S&P 500 rund 2 Prozent; Nvidia verlor laut Bericht mehr als 5 Prozent. Auslöser waren Sorgen über KI-Ausgaben und Aktienbewertungen. Zudem nennt der Bericht einen schwächeren Ölpreis als Faktor.
Wie schwach war die 5-Jahres-Auktion der US-Staatsanleihen?
Am Dienstag, dem 24. November, war die Nachfrage bei der Auktion fünfjähriger US-Staatsanleihen laut Bericht schwächer als üblich. Das Finanzministerium muss große Mengen Schulden regelmäßig bei Investoren unterbringen. Wenn Käufer zögern, steigen tendenziell die Renditen, die der Staat bieten muss. Am Mittwoch kehrte sich der Trend durch die Aktienschwäche wieder um. Das zeigt, wie stark Angebot und Nachfrage die Kurve bewegen.
Wie weit liegen Bundesanleihen und US-Treasuries auseinander?
Der Bericht nennt für den Mittwoch außerdem die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe mit 3,21 Prozent (minus 5 Basispunkte) und die der britischen Gilt mit 5,12 Prozent (minus 6 Basispunkte). Zwischen Treasury und Bund liegen damit rund 162 Basispunkte (eigene Rechnung). Für Anleger im Euroraum kommt bei US-Anleihen das Währungsrisiko hinzu: Schwankt der Dollar, kann das den Zinsvorsprung schmälern oder auffressen.
Was ist als Nächstes wichtig?
Freitag, 27. November: Der US-Anleihemarkt handelt laut Bericht nur verkürzt. Dünne Umsätze können Kursausschläge verstärken.
Dezember: Die Zinsentscheidung der Fed steht an; ein genaues Datum nennt der Bericht nicht. Bei der Europäischen Zentralbank ist der 17. Dezember als Zinstermin im Blick.
Inflationsdaten und Auktionen: Neue Preisdaten und weitere Versteigerungen von Staatsanleihen zeigen, ob die Kurve steil bleibt.
FAQ: Was Anleger zu US-Staatsanleihen wissen wollen
Was bedeutet eine Rendite von 4,83 Prozent bei der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Wer die Anleihe zum aktuellen Kurs hielte, bekäme rechnerisch rund 4,83 Prozent pro Jahr, solange der Staat zahlt und die Anleihe bis zum Ende gehalten wird. Der Kurs der Anleihe selbst schwankt vorher.
Was ist eine steile Zinskurve? Eine Kurve, bei der lange Laufzeiten deutlich mehr Rendite bieten als kurze. Aktuell liegt die 30-jährige mit rund 5,25 Prozent rund 64 Basispunkte über der Zweijährigen.
Warum sinken Renditen, wenn Aktien fallen? Weil Anleger Geld in als sicher geltende Staatsanleihen umschichten. Die Nachfrage lässt die Kurse steigen und die Renditen sinken.
Warum sind heute keine aktuellen US-Renditen verfügbar? Wegen des Feiertags Thanksgiving ist der US-Anleihemarkt am Donnerstag geschlossen; die Werte vom Mittwoch sind der letzte Stand.
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