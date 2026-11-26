Laut dem Bericht lag die PCE-Inflation für Oktober bei 3,8 Prozent im Jahresvergleich und damit im Rahmen der Erwartungen. Der PCE-Preisindex gilt als das Inflationsmaß, auf das die Fed besonders schaut. Dass die Daten hoch blieben, stützte laut Bericht die Erwartung, dass die Fed im Dezember erneut die Zinsen anhebt; Bloomberg Economics rechnet nach Angaben des Berichts mit einer Erhöhung. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.

Dass die Renditen trotzdem sanken, erklärt der Bericht mit der Flucht in sichere Häfen: An den Aktienmärkten gerieten Technologiewerte unter Druck. Die Terminkontrakte auf den Nasdaq-100 lagen vor Handelsbeginn rund 3 Prozent im Minus, die auf den S&P 500 rund 2 Prozent; Nvidia verlor laut Bericht mehr als 5 Prozent. Auslöser waren Sorgen über KI-Ausgaben und Aktienbewertungen. Zudem nennt der Bericht einen schwächeren Ölpreis als Faktor.