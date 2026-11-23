Die US-Staatsanleihen zeigen am 23. November 2026 ein gemischtes Bild: Die zehnjährige Treasury rentiert laut Trading Economics bei 4,95 Prozent und ist damit praktisch unverändert, die zweijährige bei 4,70 Prozent legt rund 5 Basispunkte zu, die 30-jährige gibt bei 5,32 Prozent etwas nach. Zugleich meldet das Marktbarometer CME FedWatch, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember auf 93,2 Prozent gesunken ist – vorher lag sie bei bis zu 99 Prozent. Warum diese Zahl für Anleihen so wichtig ist, und was der Markt für Januar einpreist.
US-Anleihen: Zinserhöhung im Dezember nur noch zu 93,2 Prozent eingepreist, Zweijährige bei 4,70 Prozent – wie viel Fed-Straffung steckt in den Treasuries? Wer kauft die Wette?
Nach dem Huang-Rebound sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Erhöhung im Dezember laut CME FedWatch auf 93,2 Prozent – vorher waren es bis zu 99 Prozent. Die Zehnjährige steht bei 4,95 Prozent, die Zweijährige bei 4,70. Was der Markt jetzt für Januar einpreist.
Die Zahlen
Wie hoch ist die Zinserhöhung im Dezember eingepreist?
CME FedWatch leitet aus Terminkontrakten ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Markt welchen Leitzins erwartet. Nach einer Meldung von KuCoin (Quelle: MarsBit) vom 23. November lauten die Werte: Dezember 25 Basispunkte Erhöhung 93,2 Prozent, Halten 6,8 Prozent, 50 Basispunkte 0 Prozent. Für Januar 2027 ist die Verteilung deutlich weiter: kumuliert 2,4 Prozent Halten, 37,6 Prozent für +25 und 59,9 Prozent für +50 Basispunkte. Das bedeutet: Der Markt erwartet nicht nur den Dezember-Schritt, sondern mehr als eine Erhöhung bis Januar.
Der Leitzins liegt nach Berichten bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Fed hielt ihn am 28. Oktober bei zehn zu zwei Stimmen, wobei die Gouverneure Cook und Hammack für eine Erhöhung stimmten, wie BigGo Finance berichtet. Die nächste Sitzung ist am 8. und 9. Dezember.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|3 Monate
|4,26 %
|–
|2 Jahre
|4,70 %
|+4,7 Bp
|5 Jahre
|4,76 %
|–
|10 Jahre
|4,95 %
|rund 0 Bp
|30 Jahre
|5,32 %
|-1,7 Bp
Quelle: Trading Economics (tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield), Stand 23.11.2026
Warum liegt die Zweijährige so weit über dem Leitzins?
Die Zweijährige mit 4,70 Prozent liegt rund 70 Basispunkte über der Obergrenze des Leitzinsbandes von 4,00 Prozent. Anders gesagt: Der Markt zahlt Anlegern für zwei Jahre Bindung deutlich mehr, als die Fed heute für Tagesgeld verlangt, weil er mehrere Erhöhungen einpreist. Die Dreimonatsrendite liegt mit 4,26 Prozent bereits über dem Band – ein Hinweis, dass die Dezember-Erhöhung fast sicher gilt. Der Abstand zwischen Zehnjähriger und Zweijähriger beträgt nur 25 Basispunkte: eine flache Kurve, wie sie typisch ist, wenn der Markt kurzfristig Straffung, langfristig aber weniger Wachstum erwartet.
Am 19. November lag die Zehnjährige laut Dow Jones Newswires (15 Uhr New Yorker Zeit) bei 5,051 Prozent; das 52-Wochen-Hoch bleibt 5,310 Prozent vom 5. Oktober. Seit Jahresbeginn ist die Rendite um rund 0,9 Prozentpunkte gestiegen.
Warum sinkt die Quote – und was sagen Bessent und Williams?
Nach Angaben von Trading Economics ließ die Nachfrage nach sicheren Häfen am Montag nach, Aktien erholten sich nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia. Im Fokus stehen Signale von Fed-Vertretern – unter anderem eine Rede von New-York-Fed-Präsident John Williams, auf die auch CNBC in seiner Berichterstattung hinweist – und der PCE-Inflationsbericht in dieser Woche. Finanzminister Scott Bessent hat sich öffentlich gegen eine zu straffe Geldpolitik ausgesprochen: Er warnte laut BigGo Finance bei CNBC am 13. November davor, den Kurs „allein wegen eines Energieangebotsschocks“ drastisch zu ändern. Die Fed ist unabhängig; ob solche Aussagen die Entscheidung beeinflussen, ist offen.
Was bedeutet das für Anleger?
Die Rendite einer Treasury ist die Summe aus erwarteter Leitzinsentwicklung und einer Laufzeitprämie. Bei der Zweijährigen dominiert der erste Teil, bei der 30-Jährigen der zweite. Die 30-Jährige liegt bei 5,32 Prozent, 62 Basispunkte über der Zweijährigen. Für europäische Anleger kommt ein Währungseffekt dazu: Eine US-Anleihe in Dollar kann trotz höherer Rendite weniger einbringen, wenn der Dollar gegenüber dem Euro fällt. Die Duration beschreibt, wie stark der Kurs auf eine Zinsänderung reagiert – je länger die Laufzeit, desto größer der Effekt.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Die Rede von John Williams und weitere Fed-Stimmen vor der Dezember-Sitzung.
Den PCE-Inflationsbericht, der in dieser Woche vor dem US-Feiertag Thanksgiving erwartet wird.
Die FedWatch-Quote für Dezember und Januar: Fällt sie weiter, verschiebt sich die Kurve.
Den Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger (aktuell 25 Basispunkte).
Häufige Fragen zu US-Anleihen und Fed
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Am 23. November 2026 laut Trading Economics 4,95 Prozent, praktisch unverändert zum Vortag.
Was ist CME FedWatch? Ein Werkzeug der Terminbörse CME, das aus Fed-Funds-Futures die vom Markt erwartete Wahrscheinlichkeit für Zinsschritte ableitet. Es ist keine Prognose der Fed.
Warum fällt die Quote für Dezember von 99 auf 93,2 Prozent? Nach Trading Economics ließ die Nachfrage nach sicheren Häfen nach, Aktien erholten sich, und Anleger warten auf Fed-Signale. Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Leitzins? Der Leitzins gilt für kurzfristige Geldmarktkredite, die Rendite einer Anleihe spiegelt zusätzlich die Erwartung künftiger Zinsen und eine Laufzeitprämie.
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