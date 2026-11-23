CME FedWatch leitet aus Terminkontrakten ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Markt welchen Leitzins erwartet. Nach einer Meldung von KuCoin (Quelle: MarsBit) vom 23. November lauten die Werte: Dezember 25 Basispunkte Erhöhung 93,2 Prozent, Halten 6,8 Prozent, 50 Basispunkte 0 Prozent. Für Januar 2027 ist die Verteilung deutlich weiter: kumuliert 2,4 Prozent Halten, 37,6 Prozent für +25 und 59,9 Prozent für +50 Basispunkte. Das bedeutet: Der Markt erwartet nicht nur den Dezember-Schritt, sondern mehr als eine Erhöhung bis Januar.

Der Leitzins liegt nach Berichten bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Fed hielt ihn am 28. Oktober bei zehn zu zwei Stimmen, wobei die Gouverneure Cook und Hammack für eine Erhöhung stimmten, wie BigGo Finance berichtet. Die nächste Sitzung ist am 8. und 9. Dezember.