Eine zehnjährige Treasury-Rendite über fünf Prozent verändert die Rechnung für fast alle Anlageklassen. Wenn der risikolose Zins fünf Prozent bringt, müssen Aktien ihre Bewertung neu rechtfertigen. Laut Pomegra schloss der S&P 500 die Vorwoche bei rund 7.562 Punkten, Gold verlor auf Wochensicht rund 4,7 Prozent. Der Dollar-Index stieg in der Vorwoche über 103 Punkte, der Euro fiel am Montag erstmals seit April 2025 unter 1,10 Dollar.

Auch am Kreditmarkt wird es enger. Blackstones Rechenzentrumstochter QTS hat eine geplante private Anleiheplatzierung laut Bloomberg-Bericht von rund 800 auf etwa 300 Millionen Dollar verkleinert, weil Investoren höhere Renditen forderten. Die Anleihen des KI-Cloud-Anbieters CoreWeave rentierten laut Pomegra zuletzt nahe 15 Prozent. Gleichzeitig erwartet JPMorgan laut Bloomberg für 2027 ein Rekordvolumen von 2,1 Billionen Dollar an US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, getrieben von der Finanzierung von KI-Infrastruktur. Mehr Angebot trifft auf höhere Zinsen – eine Mischung, die Risikoaufschläge (Spreads) unter Druck setzen kann.

Für Sparer und Anleger in Europa hat die Entwicklung zwei Seiten: Laufende Renditen auf Dollar-Anleihen sind so hoch wie seit Jahren nicht. Der Euro-Anleger trägt aber das Währungsrisiko, und steigende Renditen bedeuten Kursverluste bei bereits gehaltenen Papieren.