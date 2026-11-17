US-Anleihen bleiben das Epizentrum der weltweiten Zinswende nach oben: Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt am frühen Dienstagmorgen (gegen 06:15 Uhr MEZ, 00:15 Uhr New Yorker Zeit) laut Trading Economics bei 5,14 Prozent und damit nur knapp unter dem Einmonatshoch von 5,17 Prozent vom Freitag. Am Montag gaben die Renditen leicht nach, nachdem Fed-Chef Kevin Warsh in San Francisco ungewöhnlich offen über die Risiken des KI-Booms sprach. Der Markt rechnet dennoch fest mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember.
US-Anleihen: Zehnjährige Treasury-Rendite bei 5,14 Prozent, Warsh warnt vor KI-Enttäuschung – wie weit dreht die Fed noch an der Zinsschraube?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hält sich nahe dem Einmonatshoch. Fed-Chef Kevin Warsh skizziert drei KI-Szenarien, der Markt preist eine Zinserhöhung im Dezember fast vollständig ein. Am Mittwoch folgt das Fed-Protokoll.
Steckbrief
- Leitzins Fed
- 3,75 bis 4,00 %
- Zinserhöhung Dezember (25 Bp.)
- rund 92 % eingepreist
- 20-jährige Treasury
- 5,53 %
- 10-jährige TIPS (real)
- 2,93 % (16.11.)
- Nächster Termin
- Fed-Protokoll am 18.11.
Stand: 17.11.2026, Renditen laut Trading Economics, früher Morgen MEZ (Nacht auf Dienstag New Yorker Zeit)
Die Dimension der Bewegung ist beachtlich: In der Woche bis zum 13. November stieg die zehnjährige Treasury-Rendite laut Trading Economics um rund 30 Basispunkte. Eine Woche zuvor hatte sie nach Angaben der Deutschen Börse noch bei 4,84 Prozent gelegen. Die zweijährige Rendite, die besonders sensibel auf Leitzinserwartungen reagiert, sprang laut Bloomberg-Daten in der Vorwoche zeitweise um 37 Basispunkte.
Der Auslöser
Warum sind die Renditen von US-Staatsanleihen so stark gestiegen?
Den Ausschlag gaben heiße Inflationsdaten und eine Fed, die nicht mehr über Senkungen, sondern über das Tempo von Erhöhungen spricht.
Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, erwartet waren 0,3 Prozent. Die Kernrate legte um 0,3 Prozent zu – der dritte Anstieg dieser Größenordnung in Folge. Fed-Gouverneur Christopher Waller bezeichnete daraufhin eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt als Option, laut Deutscher Börse allerdings als Außenseiterszenario. New-York-Fed-Präsident John Williams sieht weiteren Handlungsbedarf, um die Inflation auf zwei Prozent zu drücken.
Der Leitzins liegt aktuell bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Bei der Sitzung am 28. Oktober stimmten zwei Mitglieder – Beth Hammack und Lisa Cook – bereits für eine Anhebung um 25 Basispunkte. Laut Trading Economics preist der Markt für Dezember nun eine Wahrscheinlichkeit von 92 Prozent für einen Schritt um 25 Basispunkte und 8 Prozent für 50 Basispunkte ein. Bis September 2027 sind demnach vier weitere Anhebungen eingepreist.
Ich glaube nicht an Forward Guidance, außer in einer Krise.
Die Rede
Was hat Fed-Chef Warsh über KI und Zinsen gesagt?
Warsh eröffnete am Montag um 12 Uhr New Yorker Zeit eine Konferenz zu Produktivität und Beschäftigung bei der San Francisco Fed. Konkrete Zinssignale gab er nicht. Stattdessen stellte er drei Szenarien vor, die der Fed-Stab für die Wirkung künstlicher Intelligenz durchrechnet: einen Produktivitätsboom mit überdurchschnittlichem Wachstum bei nahezu Vollbeschäftigung, eine Variante mit Arbeitsplatzverlusten und steigender Arbeitslosigkeit trotz wachsender Produktion – und eine Enttäuschung. Im dritten Fall, so Warsh, könnten die erwarteten Renditen sinken und die Aktienbewertungen fallen. Die Wirtschaft würde sich mit der Zeit erholen, aber ohne die erhofften Produktivitätsgewinne.
Warsh betonte, es handle sich nicht um Prognosen. Die Szenarien hätten aber „wichtige Folgen für die Geldpolitik“. Für den Anleihemarkt ist das relevant: Ein Produktivitätsboom gilt als dämpfend für die Inflation und spräche langfristig für niedrigere Zinsen. Eine KI-Enttäuschung würde dagegen über fallende Aktienkurse und schwächeres Wachstum wirken – ein Szenario, in dem US-Staatsanleihen traditionell als sicherer Hafen gesucht sind. Priya Misra von JPMorgan Asset Management sieht Treasuries laut Seoul Economic Daily genau in dieser Rolle, falls KI-Aktien wackeln.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|3 Monate
|4,25 %
|+1,8 Bp.
|2 Jahre
|4,84 %
|−0,4 Bp.
|5 Jahre
|4,95 %
|+0,3 Bp.
|10 Jahre
|5,14 %
|−0,1 Bp.
|20 Jahre
|5,53 %
|+1,5 Bp.
|30 Jahre
|5,48 %
|+0,6 Bp.
Quelle: Trading Economics, Stand 17.11.2026 früher Morgen MEZ
Auffällig: Die 20-jährige Laufzeit rentiert höher als die 30-jährige. Die Zinskurve ist zudem positiv geneigt – zehnjährige Papiere bringen rund 30 Basispunkte mehr als zweijährige. Das zeigt, dass Investoren für lange Laufzeiten eine höhere Laufzeitprämie verlangen, also einen Aufschlag für das Risiko, ihr Geld lange in einem Umfeld steigender Inflation und hoher Staatsverschuldung zu binden.
Das große Bild
Was bedeuten fünf Prozent Rendite für Aktien, Dollar und Kredite?
Eine zehnjährige Treasury-Rendite über fünf Prozent verändert die Rechnung für fast alle Anlageklassen. Wenn der risikolose Zins fünf Prozent bringt, müssen Aktien ihre Bewertung neu rechtfertigen. Laut Pomegra schloss der S&P 500 die Vorwoche bei rund 7.562 Punkten, Gold verlor auf Wochensicht rund 4,7 Prozent. Der Dollar-Index stieg in der Vorwoche über 103 Punkte, der Euro fiel am Montag erstmals seit April 2025 unter 1,10 Dollar.
Auch am Kreditmarkt wird es enger. Blackstones Rechenzentrumstochter QTS hat eine geplante private Anleiheplatzierung laut Bloomberg-Bericht von rund 800 auf etwa 300 Millionen Dollar verkleinert, weil Investoren höhere Renditen forderten. Die Anleihen des KI-Cloud-Anbieters CoreWeave rentierten laut Pomegra zuletzt nahe 15 Prozent. Gleichzeitig erwartet JPMorgan laut Bloomberg für 2027 ein Rekordvolumen von 2,1 Billionen Dollar an US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, getrieben von der Finanzierung von KI-Infrastruktur. Mehr Angebot trifft auf höhere Zinsen – eine Mischung, die Risikoaufschläge (Spreads) unter Druck setzen kann.
Für Sparer und Anleger in Europa hat die Entwicklung zwei Seiten: Laufende Renditen auf Dollar-Anleihen sind so hoch wie seit Jahren nicht. Der Euro-Anleger trägt aber das Währungsrisiko, und steigende Renditen bedeuten Kursverluste bei bereits gehaltenen Papieren.
Der Fahrplan
US-Staatsanleihen: Welche Termine sind jetzt entscheidend?
FAQ zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Am frühen Dienstagmorgen, 17. November 2026, lag sie laut Trading Economics bei 5,14 Prozent. Am Freitag hatte sie mit 5,17 Prozent ein Einmonatshoch erreicht.
Erhöht die Fed im Dezember die Zinsen? Der Terminmarkt preist laut Trading Economics eine Anhebung um 25 Basispunkte mit rund 92 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Entschieden ist nichts; Fed-Chef Warsh lehnt feste Vorabsignale ab.
Was hat Warsh zur künstlichen Intelligenz gesagt? Er stellte drei Szenarien vor – Produktivitätsboom, Arbeitsplatzverluste und eine Enttäuschung mit fallenden Aktienbewertungen – und nannte sie ausdrücklich keine Prognosen.
Was bedeutet Duration? Die Duration misst, wie stark der Kurs einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert. Je länger die Laufzeit, desto höher die Duration und desto größer die Kursschwankung.
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