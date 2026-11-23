Laut LSEG-Daten, die Trading Economics am 18. November zitierte, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung am 9. Dezember bei 98 Prozent. Trading Economics meldete am 20. November, der Markt preise danach eine weitere Erhöhung im Januar und mindestens eine weitere bis Ende 2027 ein. Das Protokoll der Oktober-Sitzung nennt weitere Erhöhungen als wahrscheinlich, und Fed-Gouverneur Waller hat eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember ins Spiel gebracht. Fed-Chef ist laut Trading Economics Kevin Warsh. Die Inflation lag im Oktober über den Erwartungen. Das sind Marktpreise und Aussagen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.

Für Anleger heißt das: Kurzlaufende Zinsen orientieren sich am Leitzins, langlaufende zusätzlich an Inflations- und Wachstumserwartungen sowie am Angebot an Staatsschulden. Die zweijährige Rendite fiel laut Trading Economics in der Woche um rund 12 Basispunkte, den stärksten Wochenrückgang seit August 2025. Die Kurve bleibt mit rund 0,24 Prozentpunkten Abstand zwischen Zehn- und Zweijähriger positiv geneigt.