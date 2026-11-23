Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentierte am Freitag, 20. November 2026, laut Trading Economics bei rund 4,95 Prozent, den fünften Handelstag in Folge mit Renditerückgang und etwa 15 Basispunkte unter dem Wochenanfang. Am Donnerstag hatte Morningstar um 15:49 Uhr New Yorker Zeit (21:49 Uhr MEZ) noch 5,051 Prozent gemeldet. Anders als der Rückgang vermuten lässt, rechnet der Markt mit einer Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember. US-Staatsanleihen stehen damit zwischen Flucht in Sicherheit und straffer Geldpolitik. Neuere Werte vom Wochenstart lagen am Montagmorgen nicht vor.
US-Anleihen: Zehnjährige Treasury fällt fünf Tage in Folge auf rund 4,95 Prozent – doch die Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember ist fast sicher – Kippt die Zinskurve?
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sank bis Freitag den fünften Handelstag in Folge auf rund 4,95 Prozent, nach 5,051 Prozent am Donnerstag. Die Zweijährige verbuchte den stärksten Wochenrückgang seit August 2025. Zugleich preist der Markt laut LSEG zu 98 Prozent eine Fed-Erhöhung am 9. Dezember ein. Wir erklären, was die US-Staatsanleihen jetzt bewegt.
Die Lage
Warum sinkt die Rendite der US-Staatsanleihe?
Die Rendite ist der effektive Jahreszins, den ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt. Sie bewegt sich entgegengesetzt zum Kurs: Gefragte Anleihen werden teurer, ihre Rendite sinkt.
Laut Trading Economics (20. November 2026) trieb der Ausverkauf bei KI- und Technologiewerten Geld in sichere Staatsanleihen; als Auslöser nennt die Quelle unter anderem Sorgen um Nvidia und einen Leerverkäuferbericht zu AMD. Hinzu kommt der Ölpreis, der drei Wochen in Folge gefallen ist und damit Inflationssorgen dämpft. Morningstar zufolge war der Rendite-Rückgang bis Donnerstag der vierte in Folge mit zusammen 0,101 Prozentpunkten, der tiefste Stand seit dem 10. November. Das 52-Wochen-Hoch lag am 5. Oktober 2026 bei 5,310 Prozent, das Tief am 27. Februar 2026 bei 3,961 Prozent; seit Jahresbeginn ist die Rendite um 0,899 Prozentpunkte gestiegen.
|Laufzeit
|Rendite
|Stand
|10 Jahre
|4,95 %
|20.11.2026
|10 Jahre
|5,051 %
|19.11.2026, 15:49 Uhr ET
|2 Jahre
|4,71 %
|20.11.2026
|Differenz 10J minus 2J
|rund 0,24 Prozentpunkte
|20.11.2026
Zeitpunkte verschieden: TE-Meldungen vom 20.11., Morningstar vom 19.11. (15:49 Uhr New Yorker Zeit). Differenz 10J minus 2J eigene Rechnung.
Quelle: Trading Economics (20.11.2026), Morningstar/Dow Jones (19.11.2026)
Was bedeutet die Fed-Erwartung für Treasuries?
Laut LSEG-Daten, die Trading Economics am 18. November zitierte, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung am 9. Dezember bei 98 Prozent. Trading Economics meldete am 20. November, der Markt preise danach eine weitere Erhöhung im Januar und mindestens eine weitere bis Ende 2027 ein. Das Protokoll der Oktober-Sitzung nennt weitere Erhöhungen als wahrscheinlich, und Fed-Gouverneur Waller hat eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember ins Spiel gebracht. Fed-Chef ist laut Trading Economics Kevin Warsh. Die Inflation lag im Oktober über den Erwartungen. Das sind Marktpreise und Aussagen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Für Anleger heißt das: Kurzlaufende Zinsen orientieren sich am Leitzins, langlaufende zusätzlich an Inflations- und Wachstumserwartungen sowie am Angebot an Staatsschulden. Die zweijährige Rendite fiel laut Trading Economics in der Woche um rund 12 Basispunkte, den stärksten Wochenrückgang seit August 2025. Die Kurve bleibt mit rund 0,24 Prozentpunkten Abstand zwischen Zehn- und Zweijähriger positiv geneigt.
Flucht in Sicherheit
Der Tech-Ausverkauf drückt die Renditen, die Wochenbilanz der Zehnjährigen liegt bei rund minus 15 Basispunkten.
Fed-Erhöhung eingepreist
98 Prozent Marktwahrscheinlichkeit am 18.11.; Waller brachte sogar 50 Basispunkte ins Spiel.
Ölpreis dämpft Inflation
Drei Wochen fallende Ölpreise nehmen Druck von den Inflationserwartungen.
Was heißt das für Sparer, Unternehmen und Aktien?
Eine Rendite von rund 5 Prozent macht US-Staatsanleihen zu einem Wettbewerber für Aktien, denn Anleger bekommen für ein als sicher geltendes Papier einen Zins, den mancher Aktie die Dividendenrendite nicht bietet. Für Unternehmen verteuert sich die Finanzierung, weil Unternehmensanleihen Aufschläge auf die Treasury-Rendite zahlen. Für Anleger aus dem Euroraum kommen Wechselkursrisiken hinzu: Dollar-Anleihen schwanken mit dem Euro-Dollar-Kurs.
Was ist als Nächstes wichtig für US-Anleihen?
Die Fed entscheidet am 9. Dezember, die EZB am 17. Dezember. Bis dahin bewegen US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten, Auktionen des US-Treasury und Äußerungen aus dem Fed-Kreis die Zinskurve. Auch die Stimmung an der Wall Street bleibt ein Treiber.
FAQ: US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Am 20. November 2026 lag sie laut Trading Economics bei rund 4,95 Prozent; am 19. November um 15:49 Uhr New Yorker Zeit meldete Morningstar 5,051 Prozent.
Was ist die Zinskurve? Sie zeigt die Renditen verschiedener Laufzeiten; sie ist positiv geneigt, wenn lange Laufzeiten mehr rentieren als kurze.
Warum fallen Renditen bei Aktienverkäufen? Anleger kaufen als sicher geltende Staatsanleihen, Kurse steigen, Renditen sinken.
Sind US-Staatsanleihen risikofrei? Nein, es gibt Zinsänderungs-, Inflations- und für Euro-Anleger Währungsrisiken.
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