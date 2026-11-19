Der Zusammenhang läuft über die Inflation. Teureres Öl verteuert Kraftstoffe und Transport und damit viele Waren. Wer eine US-Staatsanleihe mit fünf Prozent Rendite hält, will aber nach Abzug der Preissteigerung noch etwas übrig haben. Steigen die Inflationserwartungen, sinken die Kurse bestehender Anleihen, und ihre Rendite – der effektive Jahreszins bei Kauf zum aktuellen Kurs – steigt. Genau das zeigt der T-Note-Future: Er bildet Kurse ab, die Rendite bewegt sich in die Gegenrichtung.

Die Ölseite liefert dafür derzeit Stoff. Laut Trading Economics kostete Brent zuletzt rund 92 Dollar je Barrel; ein klarer Rückgang der Spannungen am Persischen Golf ist laut dpa-AFX nicht in Sicht. Wie stark die Ölpreise die Treasury-Rendite am Tag tatsächlich bewegt haben, lässt sich aus den veröffentlichten Daten nicht trennen; der Rückgang des T-Note-Futures um 0,07 Prozent war moderat – eine Einschätzung der Redaktion.