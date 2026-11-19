Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am Donnerstag auf 5,08 Prozent, der zehnjährige T-Note-Future fiel um 0,07 Prozent auf 105,70 Punkte (dpa-AFX, 19.11.2026, 16:48 Uhr MEZ, 10:48 Uhr in New York). Steigende Rohölpreise belasteten die Anleihen leicht, weil sie die Inflationserwartungen stützen; eine Entspannung der Spannungen am Persischen Golf ist laut dpa-AFX nicht absehbar. Dazu kommt die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember, die der Markt laut dpa-AFX für sicher hält.
US-Anleihen: Zehnjährige steigt auf 5,08 Prozent, Ölpreis und Golf-Spannungen drücken den T-Note-Future auf 105,70 – wie viel Inflation steckt im Treasury-Zins?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am 19. November um 16:48 Uhr MEZ auf 5,08 Prozent, der T-Note-Future fiel um 0,07 Prozent auf 105,70 Punkte. Treiber sind steigende Ölpreise und die Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember. Was die Rendite der US-Staatsanleihen für Anleger bedeutet.
Der Auslöser
Warum steigt die Rendite der US-Staatsanleihen, wenn das Öl teurer wird?
Öl ist der schnellste Weg von der Geopolitik in den Anleihemarkt: Wird Energie teurer, steigen die Preise, und Anleger verlangen mehr Zins.
Der Zusammenhang läuft über die Inflation. Teureres Öl verteuert Kraftstoffe und Transport und damit viele Waren. Wer eine US-Staatsanleihe mit fünf Prozent Rendite hält, will aber nach Abzug der Preissteigerung noch etwas übrig haben. Steigen die Inflationserwartungen, sinken die Kurse bestehender Anleihen, und ihre Rendite – der effektive Jahreszins bei Kauf zum aktuellen Kurs – steigt. Genau das zeigt der T-Note-Future: Er bildet Kurse ab, die Rendite bewegt sich in die Gegenrichtung.
Die Ölseite liefert dafür derzeit Stoff. Laut Trading Economics kostete Brent zuletzt rund 92 Dollar je Barrel; ein klarer Rückgang der Spannungen am Persischen Golf ist laut dpa-AFX nicht in Sicht. Wie stark die Ölpreise die Treasury-Rendite am Tag tatsächlich bewegt haben, lässt sich aus den veröffentlichten Daten nicht trennen; der Rückgang des T-Note-Futures um 0,07 Prozent war moderat – eine Einschätzung der Redaktion.
Die Rechnung
Wie hoch ist der Realzins der zehnjährigen US-Staatsanleihe?
Eine einfache Gegenüberstellung zeigt, was in der Rendite steckt. Die inflationsgeschützte Zehnjährige (TIPS) rentierte laut einem früheren Bericht von aktiencheck.de am 19. November mit 2,89 Prozent; die Differenz zur normalen Zehnjährigen ist die vom Markt eingepreiste durchschnittliche Inflation über zehn Jahre, die sogenannte Breakeven-Inflation. Bei 5,08 Prozent ergibt sich rechnerisch ein Wert von rund 2,19 Prozent. Die aktuelle Teuerung liegt mit 3,7 Prozent darüber, der Fed-Leitzins bei 4,00 Prozent.
|Größe
|Wert
|Differenz zur Rendite
|Rendite 10 Jahre (nominal)
|5,08 %
|–
|Inflationsgeschützte Zehnjährige (TIPS)
|2,89 %
|2,19 Pp (Breakeven)
|Aktuelle US-Inflation
|3,7 %
|1,38 Pp über der Teuerung
|Fed-Leitzins
|4,00 %
|1,08 Pp über dem Leitzins
Rendite 5,08 % (19.11.2026, 16:48 Uhr MEZ); übrige Werte aus früheren aktiencheck.de-Berichten desselben Tages mit abweichenden Zeitpunkten. Differenzen sind Rechnungen der Redaktion, keine Prognose.
Quelle: dpa-AFX; aktiencheck.de; Berechnung aktiencheck.de
Das Bild ist gemischt: Gegenüber der heutigen Teuerung von 3,7 Prozent bleibt ein Realzins von rund 1,4 Prozentpunkten. Gegenüber der vom Markt erwarteten durchschnittlichen Inflation von rund 2,2 Prozent entspricht der Realzins der TIPS-Rendite von 2,89 Prozent. Wer Treasuries hält, wird also bei unveränderter Lage real entlohnt – aber nur, wenn die Inflation nicht dauerhaft über die Markterwartung steigt.
Das große Bild
Wie sicher ist die Zinserhöhung der Fed im Dezember?
Nach Angaben von dpa-AFX bestätigten jüngste Aussagen von Fed-Vertretern die Erwartung einer Anhebung im Dezember. Laut früheren aktiencheck.de-Berichten hatte Fed-Gouverneur Waller sogar 50 Basispunkte ins Spiel gebracht, und im Sitzungsprotokoll hielten „fast alle“ weitere Erhöhungen für nötig. Der Arbeitsmarkt bewegte den Anleihemarkt am Donnerstag kaum: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen in der Vorwoche unerwartet, bleiben aber historisch niedrig (dpa-AFX). Für die Fed zählen neben Preisstabilität auch Vollbeschäftigung; ein robuster Arbeitsmarkt gibt ihr Spielraum für die Straffung.
Für Anleger heißt das: Die Zinsen kurzer Laufzeiten dürften vorerst hoch bleiben, und die Rendite zehnjähriger Treasuries oberhalb von fünf Prozent hängt stark an den Inflationsdaten. Die Wechselwirkung reicht weit: Höhere US-Renditen stützen den Dollar und konkurrieren mit Aktien um Kapital. Eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Ausblick
Was sollten Anleger bei US-Treasuries jetzt beobachten?
Ölpreis und Lage am Persischen Golf: Sie bestimmen derzeit die Inflationserwartungen.
US-Inflationsdaten: Sie entscheiden, ob die Fed im Dezember bei einer Erhöhung bleibt.
Fed-Sitzung im Dezember: Die Erhöhung gilt laut dpa-AFX am Markt als sicher; ein Datum nennt die Meldung nicht.
Rendite zehnjährige Treasuries: zuletzt 5,08 Prozent, T-Note-Future 105,70.
FAQ
Häufige Fragen zur Rendite der US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe? 5,08 Prozent am 19. November um 16:48 Uhr MEZ (dpa-AFX).
Warum steigt die Treasury-Rendite bei steigendem Ölpreis? Teureres Öl stützt die Inflationserwartungen; Anleger verlangen mehr Zins, die Kurse der Anleihen sinken.
Was ist ein T-Note-Future? Ein Terminkontrakt auf zehnjährige US-Staatsanleihen; fällt sein Kurs, steigt tendenziell die Rendite.
Wann erhöht die Fed die Zinsen? Der Markt erwartet die Anhebung im Dezember; die Fed entscheidet auf ihrer Sitzung.
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