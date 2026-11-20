Der Leitzins liegt laut Trading Economics bei 4,00 Prozent. Für die Sitzung am 9. Dezember sehen die Terminmärkte laut CME FedWatch (Meldung vom 19. November) mit rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit einen Schritt um 25 Basispunkte und mit rund 10 Prozent einen um 50 Basispunkte. Fed-Gouverneur Christopher Waller hat laut Berichten die größere Variante ins Spiel gebracht. Nach dem Protokoll der Oktober-Sitzung halten fast alle Fed-Vertreter weitere Erhöhungen für nötig. Auch für Januar und mindestens einen weiteren Schritt bis Ende 2027 sind Erhöhungen eingepreist. Dass die Rendite trotzdem sinkt, liegt daran, dass der Markt diese Schritte bereits in den Kursen hat.