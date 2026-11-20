Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist am Freitag, dem 20. November 2026, auf rund 4,99 Prozent gefallen und damit knapp unter die runde Marke von 5 Prozent. Laut Trading Economics war es bereits die fünfte Verlustsitzung in Folge, nachdem die Rendite Mitte November bei rund 5,13 Prozent gelegen hatte. Die Anleger flüchten aus dem Technologie-Ausverkauf in sichere Anleihen, obwohl die US-Notenbank Fed für den 9. Dezember eine Zinserhöhung vorbereitet. Was heißt das für Treasuries und für den Zinsabstand zu Bundesanleihen?
US-Anleihen: Zehnjährige rutscht auf 4,99 Prozent unter die Fünf-Prozent-Marke, Zinsabstand zur Bundesanleihe bei rund 167 Basispunkten - Wie lange hält der Rückgang vor der Fed?
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fällt am 20. November auf rund 4,99 Prozent und liegt damit erstmals seit Tagen unter 5 Prozent. Gleichzeitig preist der Markt für den 9. Dezember eine Zinserhöhung der Fed zu rund 90 Prozent ein. Wir ordnen Zinskurve, Fed-Erwartungen und den Abstand zu Bundesanleihen ein.
US-Zinskurve
Wie sieht die Zinskurve der US-Staatsanleihen jetzt aus?
Die Zinskurve zeigt die Renditen über alle Laufzeiten. Ist sie steil, zahlt der Markt für lange Bindung mehr; ist sie flach oder invers, ist es umgekehrt.
Am Freitag rentieren zweijährige US-Staatsanleihen mit 4,72 Prozent, zehnjährige mit 4,99 Prozent und dreißigjährige mit 5,36 Prozent. Der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger beträgt damit rund 27 Basispunkte, der zwischen Zehn- und Dreißigjähriger rund 37 Basispunkte. Die Kurve ist also leicht ansteigend, wie bei den Bundesanleihen. Alle drei Laufzeiten sind gegenüber dem Vortag um rund 5 Basispunkte gesunken. Im Jahresvergleich liegt die Zehnjährige trotzdem rund 92 Basispunkte höher, die Zweijährige sogar rund 121 Basispunkte.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|Veränderung zum Vorjahr
|Zwei Jahre
|4,72%
|rund -5 Bp
|rund +121 Bp
|Zehn Jahre
|4,99%
|rund -6 Bp
|rund +93 Bp
|Dreißig Jahre
|5,36%
|rund -5 Bp
|rund +65 Bp
Rendite in Prozent, Veränderungen in Basispunkten (Bp), gerundet. Trading Economics nennt das Datum, keine Uhrzeit.
Quelle: Trading Economics, Abruf 20.11.2026
Wie stark preist der Markt die Fed-Zinserhöhung ein?
Der Leitzins liegt laut Trading Economics bei 4,00 Prozent. Für die Sitzung am 9. Dezember sehen die Terminmärkte laut CME FedWatch (Meldung vom 19. November) mit rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit einen Schritt um 25 Basispunkte und mit rund 10 Prozent einen um 50 Basispunkte. Fed-Gouverneur Christopher Waller hat laut Berichten die größere Variante ins Spiel gebracht. Nach dem Protokoll der Oktober-Sitzung halten fast alle Fed-Vertreter weitere Erhöhungen für nötig. Auch für Januar und mindestens einen weiteren Schritt bis Ende 2027 sind Erhöhungen eingepreist. Dass die Rendite trotzdem sinkt, liegt daran, dass der Markt diese Schritte bereits in den Kursen hat.
Wie hoch ist der Zinsabstand zwischen US-Treasuries und Bundesanleihen?
Die US-Zehnjährige rentiert mit 4,99 Prozent, die zehnjährige Bundesanleihe mit 3,32 Prozent (beide Trading Economics, 20. November). Der Aufschlag beträgt rund 167 Basispunkte. Er zeigt, dass Dollar-Anleger für die gleiche Laufzeit deutlich mehr bekommen, zugleich aber ein Währungsrisiko tragen: Für Euro-Anleger kann eine Dollar-Anleihe Verluste bringen, wenn der Dollar gegenüber dem Euro fällt.
Aktien im Ausverkauf
Der Rückgang der Technologiewerte lenkt Geld in Staatsanleihen und drückt die Renditen.
Fed-Erhöhung eingepreist
Der Dezember-Schritt steckt weitgehend in den Kursen; neue Impulse kommen nur bei Überraschungen.
Inflation über Plan
Die Oktober-Inflation fiel laut Berichten stärker aus als erwartet; im September lag die US-Teuerung bei 3,7 Prozent.
Welche Termine bewegen US-Staatsanleihen als Nächstes?
Am 9. Dezember entscheidet die Fed über den Leitzins. Zuvor stehen weitere Reden von Fed-Vertretern und US-Wirtschaftsdaten an. Am 26. November ist der US-Markt wegen Thanksgiving geschlossen, in der Woche davor laufen die US-Auktionen (nach eigener Terminübersicht vom 20. November). Entscheidend ist, ob die Inflationsdaten das Bild der Fed bestätigen.
FAQ: US-Staatsanleihen und Rendite
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Am 20. November 2026 lag sie laut Trading Economics bei rund 4,99 Prozent.
Wann entscheidet die Fed über den Leitzins? Am 9. Dezember 2026; der Markt rechnet mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte.
Wie groß ist der Abstand zwischen US-Treasuries und Bundesanleihen? Bei zehn Jahren rund 167 Basispunkte nach eigener Berechnung aus den Renditen von 4,99 und 3,32 Prozent.
Was ist ein Basispunkt? Ein Hundertstel Prozentpunkt; 25 Basispunkte entsprechen 0,25 Prozentpunkten.
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