US-Anleihen starten ohne klare Richtung in den Mittwoch: Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe pendelte im asiatischen Handel zwischen 5,09 und 5,11 Prozent, nachdem sie am Dienstagabend um 5,10 Prozent aus dem New Yorker Handel gegangen war. Der Auslöser für das Zögern ist ausgerechnet ein Chipkonzern: Nvidia hat mit einem Umsatzausblick von 130 Milliarden Dollar für das laufende Quartal die Nerven an den Aktienmärkten beruhigt – und damit einen Teil der Fluchtnachfrage aus den US-Treasuries abgezogen. Zugleich bleibt die Zinsangst am Anleihemarkt das bestimmende Motiv, denn heute um 20 Uhr MEZ (14 Uhr New Yorker Zeit) veröffentlicht die Federal Reserve das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung.