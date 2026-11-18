US-Anleihen starten ohne klare Richtung in den Mittwoch: Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe pendelte im asiatischen Handel zwischen 5,09 und 5,11 Prozent, nachdem sie am Dienstagabend um 5,10 Prozent aus dem New Yorker Handel gegangen war. Der Auslöser für das Zögern ist ausgerechnet ein Chipkonzern: Nvidia hat mit einem Umsatzausblick von 130 Milliarden Dollar für das laufende Quartal die Nerven an den Aktienmärkten beruhigt – und damit einen Teil der Fluchtnachfrage aus den US-Treasuries abgezogen. Zugleich bleibt die Zinsangst am Anleihemarkt das bestimmende Motiv, denn heute um 20 Uhr MEZ (14 Uhr New Yorker Zeit) veröffentlicht die Federal Reserve das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung.
US-Anleihen: Zehnjährige pendelt um 5,1 Prozent, Nvidia nimmt den Treasuries die Fluchtnachfrage – zündet das Fed-Protokoll heute Abend den nächsten Zinsschub?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hält sich im Asien-Handel zwischen 5,09 und 5,11 Prozent. Der starke Nvidia-Ausblick dämpft die Nachfrage nach sicheren Häfen, die Terminmärkte preisen eine Fed-Zinserhöhung im Dezember fast vollständig ein. Um 20 Uhr folgt das Protokoll der Oktober-Sitzung. Die Analyse: Zinskurve, Fed-Pfad, Risiken für Anleger.
Die Nacht
Warum fallen die Renditen der US-Staatsanleihen nicht stärker – trotz der Unruhe an den Börsen?
Rendite und Kurs einer Anleihe bewegen sich gegenläufig: Kaufen Anleger Staatsanleihen, steigen die Kurse, die Renditen sinken. Genau dieser Mechanismus hatte am Dienstag während des Ausverkaufs an der Wall Street gegriffen. In der Nacht kehrte sich das Bild teilweise um. Die Nvidia-Aktie legte im nachbörslichen Handel laut Bloomberg um 4,8 Prozent zu, der Konzern hob sein Wachstumsziel für das kommende Geschäftsjahr auf 75 Prozent an. Laut Bloomberg bremste der Ausblick die Nachfrage nach sicheren Häfen. Die Futures auf den S&P 500 drehten ins Plus, Gold rutschte erstmals seit September 2025 unter 3.800 Dollar je Feinunze.
Für US-Treasuries bedeutet das: Die sichere Ecke des Marktes verliert ihren kurzfristigen Rückenwind aus der Risikoscheu, ohne dass der Druck von der Zinsseite nachlässt. Am langen Ende gab die Rendite der 30-jährigen Anleihe nach Daten von Trading Economics um rund 2 Basispunkte auf 5,44 Prozent nach, am kurzen Ende notierte die 2-jährige Note bei 4,82 Prozent – nahezu unverändert. Ein Basispunkt entspricht einem Hundertstel Prozentpunkt.
Die Zinskurve
Was sagt die flache US-Zinskurve über den Fed-Kurs?
Rund 27 Basispunkte trennen derzeit die Renditen 2- und 10-jähriger US-Staatsanleihen. Das ist wenig – und es erzählt eine klare Geschichte.
Die Zinskurve beschreibt, wie viel Rendite Anleger für unterschiedliche Laufzeiten verlangen. Kurze Laufzeiten reagieren vor allem auf die erwartete Leitzinspolitik, lange Laufzeiten zusätzlich auf Inflationserwartungen, Staatsverschuldung und die Prämie, die Investoren für das längere Risiko fordern. Dass die 2-jährige Note mit 4,82 Prozent schon deutlich über dem aktuellen Leitzinsband der Fed von 3,75 bis 4,00 Prozent liegt, zeigt: Der Markt hat mehrere Zinserhöhungen bereits eingepreist.
Laut Bloomberg preisen Händler eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember vollständig ein, bis September 2027 sogar mehr als 80 Basispunkte zusätzliche Straffung. Trading Economics beziffert die Wahrscheinlichkeit für den Dezember-Schritt auf rund 96 Prozent. Der Hintergrund ist eine hartnäckige Teuerung: Die US-Inflation lag im September bei 3,7 Prozent, getrieben auch von einem Ölpreis, der mit der Nordseesorte Brent bei rund 93 Dollar je Barrel weiter hoch notiert.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung
|3 Monate
|4,25 %
|–
|2 Jahre
|4,82 %
|rund ±0 Bp.
|10 Jahre
|5,09 %
|rund −3 Bp.
|30 Jahre
|5,44 %
|rund −2 Bp.
Renditen gerundet. Veränderung gegenüber dem Vortagesschluss laut Trading Economics.
Quelle: Trading Economics, 18.11.2026 (Tagesstand ohne Uhrzeitangabe); Bloomberg via swissinfo.ch/The Edge
Die Fed
Wie viele Zinserhöhungen will die Fed noch durchsetzen?
Die Botschaften aus der Notenbank sind deutlich. Der Präsident der Fed von St. Louis, Alberto Musalem, brachte am Dienstag laut Trading Economics bis zu vier weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten ins Spiel. Clevelands Fed-Chefin Beth Hammack sprach sich für kleine, schrittweise Anhebungen aus. New Yorks Fed-Präsident John Williams wies laut Bloomberg einen übergroßen Zinsschritt zurück, betonte aber, die Inflation sei hartnäckig hoch und man müsse sie senken.
Das heutige FOMC-Protokoll ist deshalb mehr als eine Pflichtübung. Es zeigt, wie breit die Unterstützung für eine Straffung schon im Oktober war und ob einzelne Mitglieder größere Schritte diskutiert haben. Fällt der Ton schärfer aus als erwartet, dürfte vor allem das kurze Ende der US-Zinskurve reagieren. Zeigt das Protokoll dagegen Zweifel am Tempo, könnte das Druck aus den Renditen nehmen. Eine Prognose wagt die Redaktion nicht – entscheidend ist, wie weit das Protokoll von der fast vollständig eingepreisten Erwartung abweicht.
Die Inflation ist hartnäckig hoch, und wir müssen sie senken.
Das große Bild
Was bedeuten 5 Prozent Rendite bei US-Anleihen für Aktien, Dollar und Sparer?
Eine Rendite von rund 5 Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen verschiebt die Gewichte an allen Märkten. Für Aktien steigt die Messlatte: Wenn ein als sicher geltender Schuldner diese Verzinsung bietet, müssen Unternehmensgewinne entsprechend wachsen, um höhere Bewertungen zu rechtfertigen. Besonders empfindlich reagieren Wachstumswerte, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen. Der Software-Ausverkauf vom Dienstag hat das gezeigt.
Der Dollar profitiert vom Zinsvorsprung: Der Dollar-Index notiert bei rund 103,6 Punkten und steuerte laut Bloomberg auf den sechsten Gewinn in sieben Handelstagen zu. Der Abstand zwischen zehnjährigen US-Treasuries und Bundesanleihen lag am Dienstag bei rund 176 Basispunkten. Gold, das keine Zinsen abwirft, verliert dagegen an Reiz – der Rückfall unter 3.800 Dollar passt in dieses Bild. Für Sparer und Neuanleger in Dollar-Anleihen sind die Renditen so hoch wie seit Jahren nicht, für Kreditnehmer werden Hypotheken und Unternehmenskredite in den USA dagegen teurer.
Wer Anleihen hält, sollte die Duration kennen: Sie misst, wie stark der Kurs auf Zinsänderungen reagiert. Eine zehnjährige Anleihe mit einer Duration von etwa acht Jahren verliert bei einem Renditeanstieg um einen Prozentpunkt grob acht Prozent an Wert. Je länger die Laufzeit, desto größer der Hebel – in beide Richtungen. Für europäische Anleger kommt das Währungsrisiko hinzu, denn ein schwächerer Dollar kann Zinserträge aufzehren.
Der Kalender
Welche Termine bewegen den US-Anleihemarkt in den nächsten Wochen?
Heute, 20 Uhr MEZ: FOMC-Protokoll
Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, wie geschlossen die Notenbanker hinter einer weiteren Straffung stehen.
Heute: Anthropic-Preisfestsetzung
Der Börsengang gilt als Stimmungstest für Risikoanlagen und damit indirekt für die Nachfrage nach sicheren Häfen.
Diese Woche: SpaceX-Schuldenpaket
Eine erste Tranche der rund 40 Milliarden Dollar schweren Chip-Finanzierung könnte auf den Markt kommen – ein Test für die Aufnahmefähigkeit des Kreditmarkts.
8. und 9. Dezember: Fed-Zinsentscheid
Eine Erhöhung um 25 Basispunkte ist nahezu vollständig eingepreist; entscheidend wird der Ausblick.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe aktuell?
Im Asien-Handel am 18. November lag sie zwischen 5,09 und 5,11 Prozent, nach rund 5,10 Prozent zum New Yorker Schluss am Dienstag.
Warum reagieren US-Anleihen auf die Nvidia-Zahlen?
Der starke Ausblick beruhigte die Aktienmärkte. Damit sank die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Staatsanleihen, deren Kurse daher nicht weiter zulegten.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon?
Der Kupon ist der feste Zins, bezogen auf den Nennwert. Die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit und zeigt, was ein Käufer heute tatsächlich erzielt.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen?
Die nächste Sitzung findet am 8. und 9. Dezember statt. Heute um 20 Uhr MEZ erscheint das Protokoll der Oktober-Sitzung.
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