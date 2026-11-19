Zwei Kräfte wirken gegeneinander. Auf der einen Seite steht die Geldpolitik: Der Markt preist laut CME FedWatch mit rund 90 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember ein, mit etwa 10 Prozent sogar 50 Basispunkte. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte eine Halbpunkt-Erhöhung ins Spiel gebracht, Regionalpräsident Alberto Musalem hält bis zum Frühjahr 2027 bis zu vier Schritte für möglich. Auf der anderen Seite stehen der fallende Ölpreis und die Suche nach sicheren Häfen: Am Mittwoch sank die Zehnjährige laut Trading Economics um fast 5 Basispunkte auf 5,07 Prozent, weil das Öl nachgab und damit die Inflationssorgen etwas ließ. Am Donnerstag nennt der Datendienst zusätzlich Unsicherheit an den Aktienmärkten und Spannungen im Nahen Osten als Stütze für Staatsanleihen.

Die Lehre daraus: Die Rendite einer Staatsanleihe spiegelt nicht nur den Leitzins von heute, sondern die erwartete Zinsbahn über zehn Jahre plus eine Laufzeitprämie für Unsicherheit. Wenn Anleger glauben, dass die Fed mit mehreren Erhöhungen die Inflation bremst, kann die lange Rendite sogar fallen, während die kurze steigt.