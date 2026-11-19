Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist am Donnerstagmorgen auf rund 5,06 Prozent gefallen und hat damit den vierten Handelstag in Folge nachgegeben. Das ist bemerkenswert, denn die Fed-Protokolle vom Mittwoch zeigen, dass nahezu alle Notenbanker weitere Zinserhöhungen für notwendig halten. Laut Trading Economics (Stand: früher Donnerstagmorgen MEZ, entspricht Mittwochabend in New York) lag die Zehnjährige noch am Montag bei 5,13 Prozent. Seit dem Wochenhoch ist die Rendite also um rund sieben Basispunkte gesunken; ein Basispunkt (Bp) entspricht 0,01 Prozentpunkten.
US-Anleihen: Zehnjährige fällt zum vierten Mal in Folge auf 5,06 Prozent – trotz Zinserhöhungs-Kurs der Fed: wer kauft die Treasuries?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt am Donnerstagmorgen auf rund 5,06 Prozent, den vierten Rückgang in Folge. Dabei erwartet der Markt am 9. Dezember eine weitere Fed-Zinserhöhung. Was hinter der Gegenbewegung steckt.
Warum sinkt die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe trotz Zinserhöhungen?
Zwei Kräfte wirken gegeneinander. Auf der einen Seite steht die Geldpolitik: Der Markt preist laut CME FedWatch mit rund 90 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember ein, mit etwa 10 Prozent sogar 50 Basispunkte. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte eine Halbpunkt-Erhöhung ins Spiel gebracht, Regionalpräsident Alberto Musalem hält bis zum Frühjahr 2027 bis zu vier Schritte für möglich. Auf der anderen Seite stehen der fallende Ölpreis und die Suche nach sicheren Häfen: Am Mittwoch sank die Zehnjährige laut Trading Economics um fast 5 Basispunkte auf 5,07 Prozent, weil das Öl nachgab und damit die Inflationssorgen etwas ließ. Am Donnerstag nennt der Datendienst zusätzlich Unsicherheit an den Aktienmärkten und Spannungen im Nahen Osten als Stütze für Staatsanleihen.
Die Lehre daraus: Die Rendite einer Staatsanleihe spiegelt nicht nur den Leitzins von heute, sondern die erwartete Zinsbahn über zehn Jahre plus eine Laufzeitprämie für Unsicherheit. Wenn Anleger glauben, dass die Fed mit mehreren Erhöhungen die Inflation bremst, kann die lange Rendite sogar fallen, während die kurze steigt.
|Datum
|Rendite 10-jährige US-Treasury
|Anlass
|Mo., 16.11.
|5,13 %
|Starke Oktober-Inflation, Warten auf Warsh-Rede
|Mi., 18.11.
|5,07 %
|Ölpreis fällt, Fed-Protokolle erscheinen
|Do., 19.11. (früh)
|5,06 %
|Vierter Rückgang in Folge
Zahlen gerundet; Quelle für den Stand Donnerstag: Trading Economics. Vorwerte laut Trading-Economics-Meldungen vom 16. und 18.11.
Quelle: Trading Economics
Was bedeutet die Rendite von über 5 Prozent für Sparer und Unternehmen?
Eine Rendite von über fünf Prozent auf zehn Jahre ist historisch hoch. Sie verteuert Hypotheken, Unternehmenskredite und die Refinanzierung der US-Staatsschuld. Auf Jahressicht liegt die Zehnjährige laut Trading Economics rund 97 Basispunkte höher. Für Anleger in Anleihen gilt dabei: Steigt die Rendite, fällt der Kurs. Die Duration, also die Zinsempfindlichkeit, einer langlaufenden Anleihe ist hoch; wenige Basispunkte Renditeanstieg können spürbare Kursverluste bedeuten. Umgekehrt stützen die Kursgewinne der vergangenen vier Tage Halter bestehender Papiere.
Auch Aktien, Gold und Dollar reagieren auf die Zinsen. Hohe Renditen machen Anleihen gegenüber Dividendenpapieren attraktiver und belasten Wachstumswerte, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen. Für Gold, das keine Zinsen abwirft, sind sie ein Gegenwind.
Welche Termine sind für US-Treasuries jetzt wichtig?
Im Mittelpunkt steht die Fed-Sitzung am 9. Dezember, auf die der Markt laut LSEG-Daten mit 98 Prozent eine Zinserhöhung einpreist. Davor stehen neue Inflations- und Arbeitsmarktdaten sowie die nächsten Reden der Notenbanker an. Wichtig bleibt auch das Angebot: Je mehr neue Staatsanleihen auf den Markt kommen, desto höher fällt die Laufzeitprämie aus, die Anleger verlangen. Es handelt sich um Marktpreise und Erwartungen Dritter, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Was ist die Rendite einer Staatsanleihe? Sie ist die jährliche Verzinsung bezogen auf den aktuellen Kurs, nicht der aufgedruckte Kupon. Steigt die Rendite, sinkt der Kurs.
Warum sinken Renditen trotz Zinserhöhungen? Weil sie Erwartungen für zehn Jahre abbilden. Ölpreis, Konjunkturangst und Fluchtbewegungen können die langen Renditen drücken.
Was bedeutet ein Basispunkt? Ein Hundertstel Prozentpunkt. Eine Bewegung von 5 Bp entspricht 0,05 Prozentpunkten.
Wer bestimmt die Rendite von US-Treasuries? Zinserwartungen, Inflation, Angebot und Nachfrage sowie die Risikostimmung.
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