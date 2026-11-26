Anleihekurse folgen nicht nur der Inflation, sondern auch der Risikostimmung. Am Mittwoch fiel der Nasdaq Composite zwischenzeitlich um bis zu 4,7 Prozent und schloss 0,62 Prozent tiefer bei 23.585,80 Punkten; der S&P 500 verlor 0,25 Prozent auf 7.182,78 Zähler, der Dow Jones gewann 0,33 Prozent auf 50.182,95 Punkte. Nvidia gab 3,91 Prozent nach. Wenn Aktien wackeln, fließt Geld in Staatsanleihen. Mehr Nachfrage hebt den Kurs und drückt die Rendite.

Die Rendite ist der effektive Jahreszins, den ein Käufer bei Kauf zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erhält. Sie fällt, wenn der Kurs steigt. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt: 7 Basispunkte entsprechen 0,07 Prozentpunkten.