Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist am Mittwoch, dem 25. November, zum achten Handelstag in Folge gefallen und schloss nach Berichten bei rund 4,86 Prozent, etwa 7 Basispunkte tiefer. Das ist die längste Serie fallender Renditen seit Juli und August 2024. Der Auslöser: ein heftiger Ausverkauf bei Technologiewerten, der Anleger in sichere Anlagen trieb, sowie niedrigere Ölpreise. Am Donnerstag bleibt der Anleihemarkt in den USA wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 14:00 Uhr New Yorker Zeit.
US-Anleihen: Zehnjährige fällt zum achten Mal in Folge auf rund 4,86 Prozent – Fed-Zinserhöhung längst eingepreist?
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist am Mittwoch zum achten Handelstag in Folge gesunken, auf rund 4,86 Prozent. Futures sehen die Zinserhöhung der Fed im Dezember so gut wie sicher. Am Donnerstag ruht der Treasury-Markt wegen Thanksgiving.
Das Besondere an der Bewegung: Sie läuft gegen die Inflationsdaten. Der PCE-Preisindex für Oktober stieg laut Bericht auf 3,8 Prozent zum Vorjahr (Vormonat 3,6 Prozent), der Kernindex auf 3,3 Prozent und damit über den erwarteten 3,2 Prozent. Dennoch fallen die Renditen. Dieser Artikel erklärt, was hinter den US-Treasuries gerade steckt und wo das Risiko liegt.
Warum fällt die Rendite der US-Staatsanleihen trotz hoher Inflation?
Anleihekurse folgen nicht nur der Inflation, sondern auch der Risikostimmung. Am Mittwoch fiel der Nasdaq Composite zwischenzeitlich um bis zu 4,7 Prozent und schloss 0,62 Prozent tiefer bei 23.585,80 Punkten; der S&P 500 verlor 0,25 Prozent auf 7.182,78 Zähler, der Dow Jones gewann 0,33 Prozent auf 50.182,95 Punkte. Nvidia gab 3,91 Prozent nach. Wenn Aktien wackeln, fließt Geld in Staatsanleihen. Mehr Nachfrage hebt den Kurs und drückt die Rendite.
Die Rendite ist der effektive Jahreszins, den ein Käufer bei Kauf zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erhält. Sie fällt, wenn der Kurs steigt. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt: 7 Basispunkte entsprechen 0,07 Prozentpunkten.
Wie steht es um die Zinskurve der US-Treasuries?
Die Differenz zwischen der zehnjährigen und der zweijährigen Rendite beträgt auf Basis der berichteten Schlussstände rund 27 Basispunkte (4,86 Prozent minus 4,59 Prozent; eigene Rechnung). Da die Zweijährigen mit mehr als 8 Basispunkten stärker fielen als die Zehnjährigen, hat sich die Kurve am kurzen Ende nicht verschärft. Die kurzen Laufzeiten reagieren besonders stark auf die Erwartung zur Fed-Politik.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung
|2 Jahre
|ca. 4,59 %
|mehr als -8 Bp
|10 Jahre
|ca. 4,86 %
|ca. -7 Bp
|30 Jahre
|ca. 5,24 %
|mehr als -5 Bp
|Differenz 10J minus 2J
|ca. 0,27 Prozentpunkte
|–
Rundungen; Differenz 10J minus 2J eigene Rechnung. WOL nennt für die Zehnjährigen 4,87 Prozent bei einem Rückgang von 3 Basispunkten, vermutlich zu einem früheren Zeitpunkt.
Quelle: Pomegra (26.11.2026); CNBC via WOL (25.11.2026)
Die Zehnjährigen schlossen unter ihrem 100-Tage-Durchschnitt von rund 4,88 Prozent und auf dem niedrigsten Stand seit dem 9. November. Ihr Tagestief lag bei 4,80 Prozent.
Wie wahrscheinlich ist die Zinserhöhung der Fed im Dezember?
Laut Pomegra preisen Futures eine Wahrscheinlichkeit von 97,8 Prozent für eine Anhebung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte bei der Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember ein; auch eine Auswertung zu KI-Anleihen nennt rund 97 Prozent nach dem CME FedWatch Tool. Eine größere Erhöhung ist demnach aus den Preisen verschwunden. Eingepreist heißt: Die Zinserhöhung steckt bereits in den Renditen. Überraschen können nur Abweichungen, etwa im Ton von Fed-Chef oder in den neuen Projektionen.
Aus der Auktion vom Dienstag und Mittwoch bleibt zudem die schwächere Nachfrage nach Fünfjährigen (Gebotsquote laut eigener Berichterstattung 2,37) und Siebenjährigen (2,43, unter dem Schnitt) im Gedächtnis; die Gebotsquote misst, wie oft das Angebot überboten wurde.
Welche Termine stehen für die US-Anleihen an?
Am Donnerstag, 26. November, gibt es wegen Thanksgiving keinen Handel. Am Freitag schließt der Markt um 14:00 Uhr New Yorker Zeit. Die nächste große Marke ist die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember mit neuen Projektionen. Bis dahin stehen weitere Inflations- und Ausgabendaten an.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe? Zum Schluss am 25. November 2026 lag sie nach Berichten bei rund 4,86 Prozent; am Donnerstag findet kein Handel statt.
Was bedeutet eine Rendite, die acht Tage in Folge fällt? Die Kurse der Treasuries stiegen acht Handelstage hintereinander, weil Anleger sichere Anlagen nachfragten.
Warum sind die US-Renditen höher als bei Bundesanleihen? Die US-Inflation und die Erwartung auf einen höheren Fed-Leitzins sind höher; zehnjährige Bundesanleihen rentierten am Donnerstagmorgen mit 3,25 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.