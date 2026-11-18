US-Staatsanleihen geben am Mittwoch nach: Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel nach Angaben von Trading Economics um knapp fünf Basispunkte auf 5,07 Prozent. Auslöser war der Rückgang der Ölpreise, der die Inflationssorgen etwas dämpfte. Entwarnung ist das nicht: Das Protokoll der Oktober-Sitzung der Federal Reserve, das am Abend mitteleuropäischer Zeit erschien, hält nach Darstellung des Datenanbieters fest, dass nahezu alle Mitglieder weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich nötig halten.
US-Anleihen: Zehnjährige fällt auf 5,07 Prozent, das Fed-Protokoll sieht weitere Zinserhöhungen – wer bezahlt am Ende die Straffung?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gibt am Mittwoch um rund fünf Basispunkte auf 5,07 Prozent nach, fallende Ölpreise helfen. Doch das Protokoll der Fed und Aussagen von Notenbankern halten die Zinserhöhungen im Dezember und Januar im Raum.
Wie stark sind die US-Renditen am Mittwoch gefallen?
Eine Rendite ist die effektive Verzinsung einer Anleihe, wenn man sie zum aktuellen Kurs kauft und bis zum Ende hält. Sie bewegt sich gegenläufig zum Kurs: Fallen die Renditen, steigen die Anleihekurse. Der Basispunkt (Bp) ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Am langen Ende fiel die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf 5,07 Prozent, die dreißigjährigen rentierten bei 5,41 Prozent (rund fünf Basispunkte weniger), die zweijährigen bei 4,81 Prozent (nahezu unverändert). Damit liegt die Spanne zwischen Zwei- und Zehnjährigen bei 26, zwischen Zehn- und Dreißigjährigen bei 34 Basispunkten. Auf Jahressicht liegt die Zehnjährige laut Trading Economics weiterhin rund 0,9 Prozentpunkte höher, die Zweijährige sogar gut 1,2 Punkte.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung
|3 Monate
|4,26 %
|–
|2 Jahre
|4,81 %
|–0,01
|5 Jahre
|4,89 %
|–
|10 Jahre
|5,07 %
|–0,05
|20 Jahre
|5,46 %
|–
|30 Jahre
|5,41 %
|–0,05
Momentaufnahme ohne ausgewiesene Uhrzeit; Veränderung zum Vortag in Prozentpunkten.
Quelle: Trading Economics
Was steht im Protokoll der Fed zu Zinserhöhungen?
Der Leitzins liegt laut Trading Economics bei 4,00 Prozent, die Inflationsrate bei 3,7 Prozent (September, zuvor 3,4 Prozent), die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent (Oktober). Im Protokoll heißt es sinngemäß, nahezu alle Teilnehmer sähen weitere Anhebungen als wahrscheinlich notwendig an, um die Inflation auf zwei Prozent zurückzuführen.
Dazu passen die jüngsten Stimmen aus der Notenbank: Gouverneur Christopher Waller sprach sich für entschlossenes Handeln aus und hielt eine Anhebung um 50 Basispunkte im kommenden Monat für denkbar. Der St. Louis-Präsident Alberto Musalem erklärte am Dienstag, bis zum Frühjahr 2027 könnten bis zu vier Anhebungen nötig werden. Auch Mary Daly (San Francisco) sieht weiteren Bedarf; Beth Hammack (Cleveland) und Lorie Logan (Dallas) stützen laut Trading Economics weitere, aber schrittweise Straffungen. Es handelt sich um Einschätzungen einzelner Notenbanker, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Die Terminmärkte setzen nach der Darstellung von Trading Economics auf eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember, eine weitere im Januar und mindestens eine zusätzliche bis Ende 2027.
Warum helfen fallende Ölpreise den Anleihen?
Öl ist ein Preistreiber. Sinken Brent (zuletzt rund 91,5 Dollar je Barrel) und WTI (rund 82,8 Dollar), dämpft das die Erwartung steigender Verbraucherpreise, und Anleihen mit fester Verzinsung verlieren weniger an Realwert. Entsprechend nahmen Anleger Staatsanleihen auf. Dass der Effekt begrenzt bleibt, zeigt die Kurve: Die Zweijährigen, die am stärksten auf Zinsschritte reagieren, bewegten sich kaum.
Was bedeutet der Abstand zu Bundesanleihen von rund 170 Basispunkten?
Zehnjährige Bundesanleihen rentierten laut dpa-AFX zuletzt mit 3,37 Prozent, der Abstand zu den US-Treasuries beträgt damit rund 170 Basispunkte. Zugleich notiert der Dollar-Index laut Trading Economics mit 103,8 Punkten auf dem höchsten Stand seit etwa 18 Monaten. Für Euro-Anleger bedeutet das: Höhere US-Renditen locken, doch wer in Dollar-Anleihen investiert, trägt zusätzlich ein Währungsrisiko.
Welche Termine sind für US-Anleihen jetzt wichtig?
Im Blick stehen die nächste Zinsentscheidung der Fed im Dezember, die kommenden Inflations- und Arbeitsmarktdaten sowie weitere Reden von Notenbankern. Ein genaues Datum ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt; die Redaktion ergänzt es nach Prüfung des Fed-Kalenders. Die Bewertung der Zinserwartungen bleibt Sache der Anleger.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen? Laut Trading Economics lag sie am 18. November 2026 bei 5,07 Prozent.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Wie wirken Zinserhöhungen der Fed auf Anleihekurse? Steigende Marktzinsen drücken tendenziell die Kurse bereits ausgegebener Anleihen, vor allem bei langen Laufzeiten.
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