Der Leitzins liegt laut Trading Economics bei 4,00 Prozent, die Inflationsrate bei 3,7 Prozent (September, zuvor 3,4 Prozent), die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent (Oktober). Im Protokoll heißt es sinngemäß, nahezu alle Teilnehmer sähen weitere Anhebungen als wahrscheinlich notwendig an, um die Inflation auf zwei Prozent zurückzuführen.

Dazu passen die jüngsten Stimmen aus der Notenbank: Gouverneur Christopher Waller sprach sich für entschlossenes Handeln aus und hielt eine Anhebung um 50 Basispunkte im kommenden Monat für denkbar. Der St. Louis-Präsident Alberto Musalem erklärte am Dienstag, bis zum Frühjahr 2027 könnten bis zu vier Anhebungen nötig werden. Auch Mary Daly (San Francisco) sieht weiteren Bedarf; Beth Hammack (Cleveland) und Lorie Logan (Dallas) stützen laut Trading Economics weitere, aber schrittweise Straffungen. Es handelt sich um Einschätzungen einzelner Notenbanker, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.

Die Terminmärkte setzen nach der Darstellung von Trading Economics auf eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember, eine weitere im Januar und mindestens eine zusätzliche bis Ende 2027.