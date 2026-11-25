Eine Anleihe-Rendite ist nicht dasselbe wie der Kupon. Der Kupon ist der feste Zins, den der Emittent auf den Nennwert zahlt. Die Rendite ergibt sich aus dem aktuellen Kurs: Steigt der Kurs, sinkt die Rendite, und umgekehrt. Wenn Anleger also Treasuries kaufen, steigen die Kurse und die Renditen sinken.

Genau das passiert derzeit. Laut Dow-Jones-Marktbericht (finanzen.ch, 25.11.2026, 09:47 Uhr New Yorker Zeit) lag die Zehnjahresrendite bei 4,83 Prozent nach einem Tageshoch von 4,93 und einem Tagestief von 4,82 Prozent. Die Rendite der Zweijährigen sank um sieben Basispunkte auf 4,60 Prozent, die der Fünfjährigen um neun auf 4,62 Prozent. Trading Economics sieht die Zehnjährige am Mittwoch bei 4,84 Prozent, nach 4,93 Prozent am Vortag. Beide Quellen nennen als Hintergrund die Risk-off-Stimmung am Aktienmarkt und Sorgen um den KI-Investitionszyklus.