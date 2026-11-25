Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen (Treasuries) ist am Mittwochvormittag New Yorker Zeit auf 4,83 Prozent gefallen, rund sieben Basispunkte weniger als am Vortag. Das Kuriose daran: Gleichzeitig kam die Kerninflation nach dem PCE-Preisindex mit 3,3 Prozent höher heraus als die erwarteten 3,2 Prozent. Üblicherweise treibt so ein Wert die Renditen nach oben. Diesmal gewinnen sichere Staatsanleihen, weil der Ausverkauf bei Technologiewerten Anleger in Treasuries treibt.
US-Anleihen: Zehnjährige fällt auf 4,83 Prozent trotz 3,3 Prozent Kerninflation – wer kauft Treasuries vor der Fed-Zinserhöhung?
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sinkt am Mittwoch um rund sieben Basispunkte auf 4,83 Prozent, obwohl die Kerninflation mit 3,3 Prozent über den Erwartungen liegt. Der Markt preist eine Fed-Zinserhöhung im Dezember nahezu ein. Was hinter dem Widerspruch steckt.
US-Anleihen am 25. November
Warum sinkt die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe trotz hoher Inflation?
Eine Anleihe-Rendite ist nicht dasselbe wie der Kupon. Der Kupon ist der feste Zins, den der Emittent auf den Nennwert zahlt. Die Rendite ergibt sich aus dem aktuellen Kurs: Steigt der Kurs, sinkt die Rendite, und umgekehrt. Wenn Anleger also Treasuries kaufen, steigen die Kurse und die Renditen sinken.
Genau das passiert derzeit. Laut Dow-Jones-Marktbericht (finanzen.ch, 25.11.2026, 09:47 Uhr New Yorker Zeit) lag die Zehnjahresrendite bei 4,83 Prozent nach einem Tageshoch von 4,93 und einem Tagestief von 4,82 Prozent. Die Rendite der Zweijährigen sank um sieben Basispunkte auf 4,60 Prozent, die der Fünfjährigen um neun auf 4,62 Prozent. Trading Economics sieht die Zehnjährige am Mittwoch bei 4,84 Prozent, nach 4,93 Prozent am Vortag. Beide Quellen nennen als Hintergrund die Risk-off-Stimmung am Aktienmarkt und Sorgen um den KI-Investitionszyklus.
Wie stark ist die Fed-Zinserhöhung im Dezember eingepreist?
Der Markt rechnet fest mit einer weiteren Zinsanhebung. Laut Trading Economics preisen die Terminmärkte für die Dezember-Sitzung eine Wahrscheinlichkeit von rund 96 Prozent für eine Erhöhung um 25 Basispunkte ein, für Januar zeichnet sich eine weitere Anhebung ab. Das Broker-Haus IG nennt für Dezember 98 Prozent. Analysten von Monex sehen laut Dow Jones eine Dezember-Erhöhung als nahezu vollständig eingepreist und halten für Januar die Datenlage für entscheidender.
Dazu passt die Kerninflation: Der PCE-Index ohne Energie und Lebensmittel, die von der Fed bevorzugte Messgröße, lag im Oktober bei 3,3 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt der USA wurde im dritten Quartal auf 4,3 Prozent Jahresrate revidiert. Eine Wirtschaft mit diesem Tempo und einer Inflation über drei Prozent liefert wenig Argumente für sinkende Zinsen.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|2 Jahre
|4,60 %
|−7 Bp
|5 Jahre
|4,62 %
|−9 Bp
|10 Jahre
|4,83 %
|−7 Bp
Zwei- und Fünfjährige sowie Veränderung zum Vortag laut Dow Jones um 09:47 Uhr New Yorker Zeit; Zehnjährige laut Dow Jones, Trading Economics nennt am 25.11.2026 4,84 % (keine Uhrzeit angegeben).
Quelle: finanzen.ch/Dow Jones, Trading Economics
Was bedeutet die Zinskurve von 23 Basispunkten?
Der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger beträgt nach diesen Zahlen rund 23 Basispunkte (4,83 minus 4,60 Prozent). Die Kurve ist damit nur leicht steil. Sie verrät, dass Anleger für längere Laufzeiten nur eine geringe zusätzliche Prämie verlangen. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Markt die erwartete Zinserhöhung kurzfristig als nötig ansieht, langfristig aber mit abkühlenden Kräften rechnet, etwa durch einen schwächeren Aktienmarkt. Eine Prognose von aktiencheck.de ist das nicht, sondern die Lesart der Rechnung aus den genannten Marktdaten.
Wichtig für die Rendite der Zehnjährigen ist außerdem das Angebot. Das US-Finanzministerium muss Haushaltsdefizite über Auktionen finanzieren. Am Dienstag stand die Auktion fünfjähriger Papiere an, nachdem New-York-Fed-Präsident John Williams laut CNBC zuvor vor Inflationsrisiken gewarnt hatte. Wie schwach oder stark die Nachfrage ausfiel, haben wir nicht prüfen können; die Auktionsergebnisse sollten Anleger bei Treasury Direct nachlesen.
Welche Folgen hat das für Aktien, Dollar und Unternehmensanleihen?
Der Zusammenhang läuft derzeit über das Risikoempfinden. Fallende Technologiewerte lassen Anleger aus Aktien in Staatsanleihen umschichten, was die Renditen drückt. Gleichzeitig weiten sich die Aufschläge für riskantere Unternehmensanleihen aus. Für Sparer und Kreditnehmer bleibt das Niveau hoch: Eine Zehnjahresrendite von knapp 4,8 Prozent bedeutet teure Hypotheken in den USA und hohe Finanzierungskosten für Unternehmen. Auch Immobilienpapiere und Dividendenwerte konkurrieren mit diesen Renditen.
Fed-Termin
Die nächste Zinsentscheidung der Fed ist nach unserer Terminplanung für den 9. Dezember angesetzt.
Daten
Ob im Januar eine weitere Anhebung folgt, hängt laut Monex stärker an den Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten der kommenden Wochen.
Aktienmarkt
Hält der Ausverkauf bei Tech-Werten an, bleibt die Nachfrage nach sicheren Anleihen hoch.
FAQ: Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Was sind US-Staatsanleihen und wie funktionieren sie? Treasuries sind Schuldverschreibungen der US-Regierung. Der Staat zahlt einen festen Kupon und tilgt zum Laufzeitende den Nennwert. Der Kurs schwankt mit dem Zinsniveau.
Warum fällt die Rendite der zehnjährigen Treasury, wenn Anleger Anleihen kaufen? Weil höhere Kurse bei gleichem Kupon eine niedrigere Rendite bedeuten.
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe heute? Am 25.11.2026 lag sie um 09:47 Uhr New Yorker Zeit bei 4,83 Prozent (Dow Jones/finanzen.ch).
Kann man US-Staatsanleihen kaufen? Privatanleger können Treasuries über Banken, Broker oder ETFs erwerben. Das ist keine Empfehlung, sondern eine allgemeine Information; Kursschwankungen und Währungsrisiken sind zu beachten.
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