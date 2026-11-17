US-Anleihen gehen mit einem kleinen Gewinn aus einem der nervösesten Handelstage des Herbstes: Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag am Dienstagabend deutscher Zeit laut Trading Economics bei rund 5,10 Prozent und damit rund 4 Basispunkte unter dem Montagsniveau von 5,14 Prozent. Auslöser war der Ausverkauf an der Wall Street vor den Nvidia-Zahlen – und nicht etwa Entwarnung von der Fed, die im Gegenteil weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellte. US-Treasuries sind damit wieder das, was sie in Krisenmomenten sein sollen: ein Auffangbecken für nervöses Geld.
US-Anleihen: Zehnjährige endet den Tag um 5,10 Prozent, die Nvidia-Zahlen sind da – hält die Flucht in Treasuries über Nacht?
US-Staatsanleihen beenden einen nervösen Dienstag mit leichten Gewinnen. Die Rendite der zehnjährigen Treasury liegt am Abend um 5,10 Prozent, während Aktien einbrechen und die Fed mit Zinserhöhungen droht. Nach US-Börsenschluss hat Nvidia geliefert – jetzt blickt der Anleihemarkt auf die 20-jährige Auktion und das Fed-Protokoll.
Die Tagesbilanz
Wie haben sich US-Staatsanleihen am Dienstag bewegt?
Der Tag begann mit steigenden Renditen und endete mit fallenden. Dazwischen lagen ein solider Einzelhandelsumsatz, eine falkenhafte Fed-Rede und ein Aktienmarkt im Rückwärtsgang.
Am Morgen New Yorker Zeit notierte die zehnjährige Rendite laut Yahoo Finance um 9:07 Uhr (15:07 Uhr MEZ) noch bei 5,14 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze für Oktober stiegen um 0,2 Prozent und lagen damit leicht über der Prognose von 0,1 Prozent; laut Reuters drückte das die Kurse der Anleihen zunächst, die Renditen zogen an. Am späten Vormittag in New York nannte das Portal Pomegra um 11:48 Uhr Ortszeit (17:48 Uhr MEZ) für die zweijährige Treasury rund 4,85 Prozent nach 4,83 Prozent, für die 30-jährige rund 5,48 Prozent.
Dann drehte das Bild. Die Aktienmärkte weiteten ihre Verluste aus, angeführt von Technologie- und Softwarewerten. Der Dow Jones verlor laut dem Live-Ticker von Yahoo Finance zeitweise mehr als 850 Punkte. Wenn Aktien fallen, suchen Anleger den sicheren Hafen – und Kurse von Staatsanleihen steigen, ihre Renditen sinken. Reuters fasste den Nachmittag knapp zusammen: Die zehnjährige Rendite gab nach, weil der Kursrutsch bei Aktien die Anleihekurse stützte.
|Laufzeit
|Vormittag New York
|Abend MEZ
|Veränderung zum Vortag
|2 Jahre
|rund 4,85 % (11:48 Uhr NY)
|rund 4,79 %
|rund –5 Bp.
|10 Jahre
|5,14 % (9:07 Uhr NY)
|rund 5,10 %
|rund –4 Bp.
|30 Jahre
|rund 5,48 % (11:48 Uhr NY)
|rund 5,46 %
|rund –2 Bp.
Die Werte stammen von verschiedenen Zeitpunkten und Anbietern und sind daher nur eingeschränkt vergleichbar. Bp. = Basispunkte (0,01 Prozentpunkte).
Quelle: Yahoo Finance (^TNX), Pomegra, Trading Economics
Der Nvidia-Faktor
Warum schaut der Anleihemarkt auf einen Chipkonzern?
Nvidia hat seine Quartalszahlen nach US-Börsenschluss vorgelegt, also nach 22 Uhr deutscher Zeit. Laut einer ersten Meldung von TipRanks übertraf der Konzern die Gewinnschätzungen, die Aktie stieg im nachbörslichen Handel. Für den Rentenmarkt ist das mehr als eine Branchennachricht. Nvidia gilt als Gradmesser des KI-Booms, der in den vergangenen Monaten Börsenwerte in Billionenhöhe geschaffen hat. Kippt die Stimmung dort, wandert Geld in sichere Anlagen; stabilisiert sie sich, entfällt ein Teil der Nachfrage nach Treasuries.
Die Fallhöhe war hoch. Es ist der erste Zahlenbericht ohne Jensen Huang an der Spitze, und nach drei der vergangenen vier Berichte fiel die Aktie laut Yahoo Finance trotz guter Zahlen. Für Anleiheanleger ergibt sich daraus eine einfache Gleichung: Beruhigt Nvidia die Aktienmärkte, könnte der Fluchtimpuls schon am Mittwoch nachlassen – und die Zinsfrage tritt wieder in den Vordergrund. Diese Einschätzung der Redaktion ist keine Prognose; maßgeblich ist der Handel in Asien und Europa in der Nacht und am Morgen.
Die Fed
Wie viele Zinserhöhungen preisen US-Anleihen schon ein?
Die Notenbank liefert keine Entlastung. St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem sprach sich am Dienstag laut Pomegra dafür aus, früher anzuheben, solange die Inflationserwartungen verankert seien. Er hält bis zum Frühjahr 2027 eine Straffung um 100 bis 150 Basispunkte für möglich. Das entspräche bis zu vier Schritten um je 0,25 Prozentpunkte und einem Leitzins von 4,75 bis 5,00 Prozent. Den realen Leitzins, also den Zins nach Abzug der Inflation, will er bei „solide“ 2 bis 2,5 Prozent sehen.
Am Terminmarkt gilt eine Anhebung bei der Sitzung am 9. Dezember als weitgehend ausgemacht. Die Bank of America erwartet laut einem Bericht von The Private Banker vom 17. November, dass die zweijährige Rendite bis Jahresende 5 Prozent erreicht, weil die Fed so lange anheben dürfte, bis die Konjunktur abkühlt. Bloomberg berichtete am selben Tag, die zehnjährige Rendite steuere auf eine historisch lange Phase über der 5-Prozent-Marke zu.
Kurzes Ende
Die zweijährige Rendite reagiert am stärksten auf Leitzinserwartungen. Dass sie am Abend unter dem Vormittagsniveau lag, zeigt: Selbst die Fed-Falken können Rezessionssorgen nicht vollständig verdrängen.
Langes Ende
Bei 30 Jahren Laufzeit zählen Haushaltsdefizite und Emissionsvolumen. Hier fiel die Erholung am Dienstag am schwächsten aus.
Duration
Die Duration misst, wie stark ein Anleihekurs auf Zinsänderungen reagiert. Lange Laufzeiten schwanken deutlich stärker als kurze.
Das große Bild
Was bedeuten US-Renditen über 5 Prozent für Aktien, Dollar und Sparer?
Eine risikolose Rendite von gut 5 Prozent setzt die Messlatte für alle anderen Anlagen. Wachstumsaktien, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen, verlieren rechnerisch an Wert, wenn der Abzinsungssatz steigt. Hypotheken, Unternehmenskredite und die Refinanzierung des US-Staates werden teurer. Gleichzeitig profitiert der Dollar: Er notierte zuletzt auf einem 19-Monats-Hoch, der Euro kostete laut EZB-Referenzkurs am Dienstag 1,0989 Dollar.
Für Anleger aus dem Euroraum heißt das: Wer US-Anleihen ohne Währungssicherung hält, trägt das Dollarrisiko mit. Ein starker Dollar hat die Rendite zuletzt aufgebessert – ein schwächerer würde sie schmälern. Der Unterschied zwischen Kupon und Rendite bleibt dabei zentral: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und zeigt den tatsächlichen Ertrag bis zur Fälligkeit.
Der Fahrplan
US-Anleihen: Welche Termine zählen in den nächsten Tagen?
Die Auktion der 20-jährigen Anleihe am Mittwoch ist der erste Härtetest. Bei der Aufstockung im Oktober bot das Schatzamt 13 Milliarden Dollar an. Entscheidend ist das Bid-to-Cover-Verhältnis, also wie viel Nachfrage auf das angebotene Volumen kommt, und ob der Zuteilungszins über dem Niveau kurz vor der Auktion liegt. Am Abend folgt das Fed-Protokoll, das zeigt, wie geschlossen das Gremium hinter dem Straffungskurs steht.
FAQ zu US-Anleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe aktuell? Am Dienstagabend (17. November 2026, MEZ) lag sie laut Trading Economics bei rund 5,10 Prozent, nach 5,14 Prozent am Montag.
Warum sind US-Anleihen trotz Zinserhöhungsplänen gestiegen? Der Ausverkauf an den Aktienmärkten trieb Anleger in Staatsanleihen. Steigende Kurse bedeuten sinkende Renditen.
Was hat Nvidia mit US-Treasuries zu tun? Nvidia gilt als Stimmungsbarometer für den KI-Boom. Die Reaktion auf die Zahlen beeinflusst, ob Geld aus Aktien in sichere Anleihen fließt oder zurück.
Was ist ein Basispunkt? Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Ein Rückgang von 5,14 auf 5,10 Prozent sind 4 Basispunkte.
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