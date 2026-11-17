Am Morgen New Yorker Zeit notierte die zehnjährige Rendite laut Yahoo Finance um 9:07 Uhr (15:07 Uhr MEZ) noch bei 5,14 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze für Oktober stiegen um 0,2 Prozent und lagen damit leicht über der Prognose von 0,1 Prozent; laut Reuters drückte das die Kurse der Anleihen zunächst, die Renditen zogen an. Am späten Vormittag in New York nannte das Portal Pomegra um 11:48 Uhr Ortszeit (17:48 Uhr MEZ) für die zweijährige Treasury rund 4,85 Prozent nach 4,83 Prozent, für die 30-jährige rund 5,48 Prozent.

Dann drehte das Bild. Die Aktienmärkte weiteten ihre Verluste aus, angeführt von Technologie- und Softwarewerten. Der Dow Jones verlor laut dem Live-Ticker von Yahoo Finance zeitweise mehr als 850 Punkte. Wenn Aktien fallen, suchen Anleger den sicheren Hafen – und Kurse von Staatsanleihen steigen, ihre Renditen sinken. Reuters fasste den Nachmittag knapp zusammen: Die zehnjährige Rendite gab nach, weil der Kursrutsch bei Aktien die Anleihekurse stützte.