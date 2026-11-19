Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Donnerstag bei rund 5,07 Prozent, die zweijährige bei 4,80 Prozent, die 30-jährige bei 5,40 Prozent (Marktdaten vom 19.11.2026, ohne Uhrzeit; eine zweite Datenquelle nannte 5,09 Prozent für die Zehnjährige um 15:05 UTC, also 16:05 Uhr MEZ beziehungsweise 10:05 Uhr New Yorker Zeit). Zwischen zwei- und zehnjähriger Rendite liegen damit nur 27 Basispunkte, zwischen zehn- und 30-jähriger 33.
US-Anleihen: Zehnjährige bei 5,07 Prozent, Zweijährige bei 4,80 Prozent – nur 27 Basispunkte Abstand – was verrät die flache Zinskurve vor der Fed-Sitzung?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am 19. November bei rund 5,07 Prozent, die zweijährige bei 4,80 Prozent, die 30-jährige bei 5,40 Prozent. Der Markt preist eine Fed-Zinserhöhung im Dezember zu etwa 90 Prozent ein. Was die Zinskurve der Treasuries Anlegern sagt.
Steckbrief
- Fed-Leitzins
- 4,00 %
- Inflation USA (September)
- 3,7 %
- Arbeitslosenquote (Oktober)
- 4,1 %
- Zinserhöhung Dezember (CME FedWatch)
- 90 % für +25 Bp, 10 % für +50 Bp
Stand: 19.11.2026, Marktdaten, Uhrzeit nicht ausgewiesen; Abweichungen zwischen Datenquellen von 1 bis 3 Basispunkten möglich
Die Zinskurve
Was bedeutet der geringe Abstand zwischen 2- und 10-jährigen US-Anleihen?
Die Zinskurve zeigt, wie viel Rendite der Markt für verschiedene Laufzeiten verlangt. Normalerweise gilt: Wer sein Geld länger bindet, bekommt mehr.
Aktuell ist die Kurve der Treasuries nach den Marktdaten durchgehend ansteigend, aber flach: 3 Jahre 4,83 Prozent, 5 Jahre 4,87 Prozent, 7 Jahre 4,96 Prozent, 10 Jahre 5,07 Prozent, 20 Jahre 5,46 Prozent, 30 Jahre 5,40 Prozent. Der Abstand zwischen zwei und zehn Jahren, im Fachjargon 2s10s-Spread, beträgt 27 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein hundertstel Prozentpunkt.
Auffällig ist, dass die Zweijährige 80 Basispunkte über dem aktuellen Fed-Leitzins von 4,00 Prozent liegt. Das ist der Markt, der Zinserhöhungen vorwegnimmt: Laut CME FedWatch (19.11.) liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Plus von 25 Basispunkten im Dezember bei 90 Prozent, für 50 Basispunkte bei 10 Prozent. Die Märkte preisen zusätzlich eine weitere Erhöhung im Januar und mindestens eine weitere bis Ende 2027 ein.
|Laufzeit
|Rendite
|2 Jahre
|4,80 %
|5 Jahre
|4,87 %
|7 Jahre
|4,96 %
|10 Jahre
|5,07 %
|20 Jahre
|5,46 %
|30 Jahre
|5,40 %
Zehnjährige: Textangabe 5,07 %, Tabellenwert der Datenquelle 5,06 %.
Quelle: Marktdaten, 19.11.2026, Uhrzeit nicht ausgewiesen
Das große Bild
Warum liegen die Renditen der Treasuries über 5 Prozent?
Die Fed hat laut Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, das am 18. November veröffentlicht wurde, mehrheitlich weitere Zinserhöhungen für nötig gehalten, um die Inflation auf 2 Prozent zu drücken. Die Inflation lag zuletzt bei 3,7 Prozent im September nach 3,4 Prozent zuvor. Gouverneur Christopher Waller hält laut Marktberichten eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember für denkbar, die Präsidentin der Fed San Francisco, Daly, sprach von möglichen weiteren Erhöhungen.
Das spricht für höhere Renditen am langen Ende. Gleichzeitig bremsen Gegenkräfte: Die Arbeitslosenquote fiel zwar auf 4,1 Prozent, aber der Philly-Fed-Index zeigte laut Marktdaten den schwächsten Stand seit sechs Monaten. Wenn die Konjunktur nachgibt, flacht die Kurve typischerweise weiter ab. Eine inverse Kurve, bei der kurze Renditen über langen liegen, gilt seit Jahrzehnten als Warnsignal für Rezessionen, ist aber kein sicherer Vorbote.
Für Anleger wirken die Renditen auf mehrere Märkte: Hohe Treasury-Renditen verteuern Kredite, drücken Bewertungen von Wachstumsaktien und machen den Dollar für ausländische Anleger tendenziell attraktiver. Die inflationsgeschützte zehnjährige Treasury rentierte bei 2,88 Prozent; das ist die Realrendite, die der Markt derzeit für zehn Jahre verlangt.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei US-Staatsanleihen jetzt?
Die Dezember-Sitzung der Fed: 25 oder 50 Basispunkte?
Neue Inflationsdaten, nachdem die Teuerung im September von 3,4 auf 3,7 Prozent stieg.
Weitere Aussagen von Fed-Mitgliedern wie Waller und Daly.
Die Entwicklung der 2s10s-Differenz: ein Rutsch unter null würde die Kurve invertieren.
FAQ
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen? Sie lag am 19. November bei rund 5,07 Prozent; eine zweite Datenquelle nannte 5,09 Prozent um 15:05 UTC.
Was ist die Zinskurve bei Treasuries? Sie verbindet die Renditen verschiedener Laufzeiten. Der Abstand zwischen 2- und 10-jähriger Rendite beträgt aktuell 27 Basispunkte.
Wie wahrscheinlich ist eine Zinserhöhung der Fed im Dezember? Laut CME FedWatch sind es rund 90 Prozent für 25 Basispunkte und 10 Prozent für 50 Basispunkte.
Wie hoch ist der Fed-Leitzins? Laut Marktdaten 4,00 Prozent.
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