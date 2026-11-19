Die Fed hat laut Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, das am 18. November veröffentlicht wurde, mehrheitlich weitere Zinserhöhungen für nötig gehalten, um die Inflation auf 2 Prozent zu drücken. Die Inflation lag zuletzt bei 3,7 Prozent im September nach 3,4 Prozent zuvor. Gouverneur Christopher Waller hält laut Marktberichten eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember für denkbar, die Präsidentin der Fed San Francisco, Daly, sprach von möglichen weiteren Erhöhungen.

Das spricht für höhere Renditen am langen Ende. Gleichzeitig bremsen Gegenkräfte: Die Arbeitslosenquote fiel zwar auf 4,1 Prozent, aber der Philly-Fed-Index zeigte laut Marktdaten den schwächsten Stand seit sechs Monaten. Wenn die Konjunktur nachgibt, flacht die Kurve typischerweise weiter ab. Eine inverse Kurve, bei der kurze Renditen über langen liegen, gilt seit Jahrzehnten als Warnsignal für Rezessionen, ist aber kein sicherer Vorbote.

Für Anleger wirken die Renditen auf mehrere Märkte: Hohe Treasury-Renditen verteuern Kredite, drücken Bewertungen von Wachstumsaktien und machen den Dollar für ausländische Anleger tendenziell attraktiver. Die inflationsgeschützte zehnjährige Treasury rentierte bei 2,88 Prozent; das ist die Realrendite, die der Markt derzeit für zehn Jahre verlangt.