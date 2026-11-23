Laut The Vito Report, der das Protokoll am 22. November zusammenfasste, rechnen die meisten Teilnehmer mit weiteren Zinserhöhungen; einige sprachen sich im Oktober für eine Anhebung um 25 Basispunkte aus, einige wollen im Dezember mehr, falls die Inflationsdaten ungünstig ausfallen. Das Protokoll verweist zudem auf das schnelle Wachstum KI-bezogener Verschuldung, teils über komplexe und wenig transparente Finanzierungsstrukturen, und auf indirekte Risiken für Banken über Kreditlinien an Private-Credit-Fonds. Private Credit sind Kredite, die nicht über Anleihen am Markt, sondern direkt von Fonds an Unternehmen vergeben werden. Der Leitzins liegt laut Vito Report bei 3,75 bis 4,00 Prozent.

Für den Anleihemarkt ist das relevant, weil Kreditaufschläge und Staatsrenditen zusammenhängen. Fitch Ratings erwartet laut einem Bericht vom 18. November, dass die KI-bezogene Emission von Investment-Grade-Anleihen 2027 hoch bleibt, aber unregelmäßiger wird. Das Szenario von Fitch sieht die zehnjährige US-Rendite Ende 2027 bei 4,8 Prozent; das ist eine Einschätzung der Ratingagentur, keine Prognose von aktiencheck.de.