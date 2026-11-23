Die US-Staatsanleihen bleiben an der Fünf-Prozent-Marke hängen: Die zehnjährige Treasury rentierte am Montag laut Trading Economics mit 4,97 Prozent, die zweijährige mit 4,70 und die dreißigjährige mit 5,34 Prozent. Nach fünf Verlusttagen in Folge, in denen Anleger aus dem KI-Ausverkauf an den Aktienmärkten in sichere Anleihen flüchteten, steigen die Renditen damit leicht. Zugleich rückt ein Thema nach vorn, das für die Preise von Unternehmens- und Staatsanleihen gleichermaßen zählt: die Verschuldung rund um künstliche Intelligenz.
US-Anleihen: Zehnjährige bei 4,97 Prozent, Fed-Protokoll warnt vor KI-Schulden und Private Credit - Wie viel Zinserhöhung verträgt der Kreditmarkt?
Die zehnjährige Treasury rentiert laut Trading Economics am Montag bei 4,97 Prozent, die Dreißigjährige bei 5,34 Prozent. Das Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober nennt das schnelle Wachstum KI-bezogener Schulden und Verflechtungen der Banken mit Private-Credit-Fonds als Risiko, während die Dezember-Zinserhöhung zu rund 93 Prozent eingepreist ist.
Das Protokoll
Was steht im Fed-Protokoll zu KI-Schulden?
Das Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober, veröffentlicht am 18. November, enthält mehr als eine Zinsdebatte. Es nennt auch Finanzstabilitätsrisiken.
Laut The Vito Report, der das Protokoll am 22. November zusammenfasste, rechnen die meisten Teilnehmer mit weiteren Zinserhöhungen; einige sprachen sich im Oktober für eine Anhebung um 25 Basispunkte aus, einige wollen im Dezember mehr, falls die Inflationsdaten ungünstig ausfallen. Das Protokoll verweist zudem auf das schnelle Wachstum KI-bezogener Verschuldung, teils über komplexe und wenig transparente Finanzierungsstrukturen, und auf indirekte Risiken für Banken über Kreditlinien an Private-Credit-Fonds. Private Credit sind Kredite, die nicht über Anleihen am Markt, sondern direkt von Fonds an Unternehmen vergeben werden. Der Leitzins liegt laut Vito Report bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
Für den Anleihemarkt ist das relevant, weil Kreditaufschläge und Staatsrenditen zusammenhängen. Fitch Ratings erwartet laut einem Bericht vom 18. November, dass die KI-bezogene Emission von Investment-Grade-Anleihen 2027 hoch bleibt, aber unregelmäßiger wird. Das Szenario von Fitch sieht die zehnjährige US-Rendite Ende 2027 bei 4,8 Prozent; das ist eine Einschätzung der Ratingagentur, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Laufzeit
|Montag, 23.11.
|Freitag, 20.11. (Vito)
|2 Jahre
|4,70 %
|4,63 %
|10 Jahre
|4,97 %
|4,92 %
|30 Jahre
|5,34 %
|5,31 %
Montagswerte laut Trading Economics (ohne Uhrzeit). Freitagsschluss laut The Vito Report; Trading Economics nennt für die Zehnjährige 4,95 % und für die Zweijährige 4,71 %. Abstände eigene Rechnung.
Quelle: Trading Economics, The Vito Report
Wie steil ist die Zinskurve?
Die Kurve ist flach. Zwischen Zwei und Zehn Jahren liegen rund 27 Basispunkte, zwischen Zehn und Dreißig rund 37 Basispunkte (eigene Rechnung auf Basis von Trading Economics); ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Der Leitzins der Fed liegt mit 3,75 bis 4,00 Prozent deutlich unter der Zweijährigen. Das heißt: Der Markt preist weitere Erhöhungen ein. Trading Economics sieht eine Anhebung im Dezember, eine im Januar und bis Ende 2027 eine weitere; The Vito Report nennt für Freitag rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte am 9. Dezember.
Die Gegenkraft kommt von den Aktienmärkten. Laut Vito Report fiel Nvidia in der Woche bis Freitag um 23 Prozent, der S&P 500 schloss sieben Handelstage in Folge im Minus, der Volatilitätsindex VIX stand nahe 36. Die Renditen fielen von Montag bis Donnerstag und am Freitag am stärksten. Brent notierte am Freitag bei 92,57 Dollar, WTI bei 83,98 Dollar (Vito).
Auktionen als Prüfstein
Die Woche bringt laut Vito Report am Montag 69 Milliarden Dollar in zweijährigen Anleihen, am Dienstag 70 Milliarden in fünfjährigen und am Mittwoch 44 Milliarden in siebenjährigen. Am Donnerstag ruht der Handel wegen Thanksgiving.
Fed-Stimmen
Gouverneur Christopher Waller brachte am 18. November einen halben Prozentpunkt im Dezember ins Spiel. Fed-Präsident John Williams spricht laut Vito Report am Montagnachmittag.
Daten
Am Mittwoch folgen laut Vito Report der PCE-Preisindex für Oktober und die zweite BIP-Schätzung für das dritte Quartal. Die Fed entscheidet am 9. Dezember.
Was bedeutet das für Anleger und Unternehmen?
Hohe Staatsrenditen verteuern die Finanzierung für Unternehmen und Haushalte. Der 30-jährige Festzins für Hypotheken lag laut früherer Berichterstattung der Redaktion bei 7,28 Prozent. Für Anleger heißt es: Wer Anleihen mit langer Restlaufzeit hält, trägt ein hohes Duration-Risiko, also eine hohe Kursempfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen. Bei Unternehmensanleihen kommt das Ausfallrisiko hinzu, das bei Hochzinsanleihen deutlich höher ist.
Das Protokoll macht den Zusammenhang sichtbar. Je stärker KI-Konzerne und ihre Finanzierer Anleihen emittieren und je enger Banken an Private-Credit-Fonds hängen, desto empfindlicher reagiert der Kreditmarkt auf höhere Zinsen. Ob diese Sorge zu Marktverwerfungen führt, ist offen; die Quellen nennen Risiken, keine Eintrittswahrscheinlichkeiten.
Was ist als Nächstes wichtig für US-Anleihen?
Entscheidend sind die Auktionsergebnisse bis Mittwoch, die Aussagen von Williams, der PCE-Preisindex und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember. Der Arbeitsmarktbericht für November erscheint am 4. Dezember. Die Termine liefern Hinweise, keine Zins- oder Renditeprognose von aktiencheck.de.
FAQ: US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Laut Trading Economics 4,97 Prozent am Montag, 23. November 2026, ohne Uhrzeit.
Was steht im Fed-Protokoll zu KI-Schulden? Laut The Vito Report nennt das Protokoll das schnelle Wachstum KI-bezogener Verschuldung und indirekte Bankrisiken über Private-Credit-Fonds.
Wie wahrscheinlich ist eine Zinserhöhung im Dezember? Trading Economics nennt rund 93 Prozent für 25 Basispunkte am 9. Dezember, 50 Basispunkte gelten als weitgehend ausgeschlossen.
Was ist Private Credit? Kredite, die Fonds direkt an Unternehmen vergeben, ohne dass sie als Anleihe am Markt gehandelt werden.
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