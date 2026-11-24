Die US-Staatsanleihen zeigen vor der Thanksgiving-Woche ein ungewöhnliches Muster: Am Montag, dem 23. November, stieg die Rendite der zweijährigen Treasury um 2,8 Basispunkte auf 4,677 Prozent, während die Dreißigjährige bei 5,302 Prozent um 3,1 Basispunkte nachgab (Investing.com, 14:29 bis 14:31 Uhr New Yorker Zeit, also 20:29 bis 20:31 Uhr MEZ). Die zehnjährige Rendite blieb mit 4,925 Prozent fast unverändert. Die Zinskurve wird flacher, weil der Markt am kurzen Ende mehr Straffung der Fed einpreist. Am Mittwoch um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) liefern die PCE-Daten den nächsten Anhaltspunkt.
US-Anleihen: Zehnjährige bei 4,925 Prozent, Zweijährige bei 4,677 – Kurve flacht ab, am Mittwoch entscheidet der PCE-Test über die Fed-Wette – wie viel Erhöhung ist eingepreist?
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag am Montag bei 4,925 Prozent, die der Zweijährigen bei 4,677 Prozent. Der Abstand zur Dreißigjährigen schrumpfte auf rund 62 Basispunkte. Am Mittwoch folgt mit den PCE-Daten der nächste Test für die erwartete Zinserhöhung der Fed im Dezember.
Was bedeutet eine flachere Zinskurve für US-Anleihen?
Die Zinskurve zeigt, wie die Rendite mit der Laufzeit steigt. Sie ist ein Barometer für Zinserwartungen und Konjunktur.
Der Abstand zwischen Zweijähriger und Dreißigjähriger betrug nach Berechnung von Investing.com am Montagnachmittag rund 62 Basispunkte, nach etwa 68 am Vormittag. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Eine „Abflachung“ entsteht, wenn kurze Renditen schneller steigen als lange. Das passt zu einem Markt, der weitere Zinserhöhungen der Fed erwartet: Die Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, die Zweijährige rentiert aber fast 68 Basispunkte über der Obergrenze. Der Markt preist also nicht nur den Dezember ein, sondern mehr.
Laut Option Beast (22.11.) liegt die Wahrscheinlichkeit einer 25-Basispunkte-Erhöhung am 9. Dezember auf Basis von OIS-Kontrakten bei rund 93 Prozent, binnen zwölf Monaten sind etwa 61 Basispunkte Straffung eingepreist. Die Fed hatte die Spanne auf der Sitzung am 28. Oktober gehalten; laut Protokoll hält die Mehrheit weitere Erhöhungen für wahrscheinlich (Rio Times, 24.11.2026).
|Laufzeit
|Freitag, 20.11.
|Montag, 23.11. (Nachmittag)
|2 Jahre
|4,63 %
|4,677 %
|5 Jahre
|4,73 %
|4,742 %
|10 Jahre
|4,92 %
|4,925 %
|30 Jahre
|5,31 %
|5,302 %
Freitagswerte laut Option Beast (22.11.2026, Schlusskurse vom 20.11.2026, Datum aus dem Kontext abgeleitet). Montagswerte: 14:29–14:31 Uhr EST.
Quelle: Option Beast; Investing.com
Warum sind die PCE-Daten am Mittwoch so wichtig?
Der PCE-Preisindex (Personal Consumption Expenditures) ist die Inflationsgröße, an der die Fed ihr Zwei-Prozent-Ziel misst. Am Mittwoch, dem 25. November, wird er für Oktober veröffentlicht. Erwartet wird laut Investing.com für den Kernindex ein Anstieg von 0,3 Prozent zum Vormonat und von 3,2 Prozent zum Vorjahr, nach 3,1 Prozent zuvor. Beim Gesamtindex wird ein Plus von 0,3 Prozent im Monat erwartet, nach 0,5 Prozent zuvor. Dazu kommen die zweite Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal (Prognose 3,4 Prozent) und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Prognose 201.000).
Fällt die Kerninflation höher aus als erwartet, könnte der Markt eine größere Erhöhung als 25 Basispunkte nicht mehr ausschließen. Einige Teilnehmer der Fed-Sitzung hatten laut Protokoll genau das für den Fall ungünstiger Daten erwogen (CEO Economy, 19.11.2026). Eine Überraschung nach unten würde dagegen das kurze Ende entlasten. Ob die Daten die Erwartungen treffen, ist offen; eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Welche Rolle spielen Ölpreis und Inflationserwartungen?
Der Ölpreis lieferte am Montag Rückenwind für Anleihen: WTI fiel um 3,85 Prozent auf 80,20 US-Dollar, Brent um 3,62 Prozent auf 86,69 US-Dollar. Investing.com verweist zudem auf eine Bloomberg-Kolumne, nach der die zehnjährigen Inflationserwartungen (Breakevens) auf dem tiefsten Stand seit über zwei Jahren liegen. Sinkende Inflationserwartungen bei gleichzeitig steigenden Realzinsen sind ein Zeichen dafür, dass der Markt der Fed Glaubwürdigkeit zutraut. Diese Interpretation ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was Anleger jetzt beobachten
Dienstag, 24. November: Auktion der fünfjährigen Note (13:00 Uhr New Yorker Zeit, 19:00 Uhr MEZ).
Mittwoch, 25. November: PCE, BIP und Auktion der siebenjährigen Note.
Donnerstag, 26. November: Thanksgiving, die US-Märkte sind geschlossen.
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung; die Verbraucherpreise für November folgen am 10. Dezember.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Am 23. November 2026 lag sie gegen 14:30 Uhr New Yorker Zeit bei 4,925 Prozent (Investing.com).
Was bedeutet eine flachere Zinskurve? Kurze Renditen steigen schneller als lange. Das deutet darauf hin, dass der Markt kurzfristig mehr Zinserhöhungen erwartet.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Wann tagt die Fed das nächste Mal? Am 8. und 9. Dezember 2026.
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