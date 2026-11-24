Der Abstand zwischen Zweijähriger und Dreißigjähriger betrug nach Berechnung von Investing.com am Montagnachmittag rund 62 Basispunkte, nach etwa 68 am Vormittag. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Eine „Abflachung“ entsteht, wenn kurze Renditen schneller steigen als lange. Das passt zu einem Markt, der weitere Zinserhöhungen der Fed erwartet: Die Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, die Zweijährige rentiert aber fast 68 Basispunkte über der Obergrenze. Der Markt preist also nicht nur den Dezember ein, sondern mehr.

Laut Option Beast (22.11.) liegt die Wahrscheinlichkeit einer 25-Basispunkte-Erhöhung am 9. Dezember auf Basis von OIS-Kontrakten bei rund 93 Prozent, binnen zwölf Monaten sind etwa 61 Basispunkte Straffung eingepreist. Die Fed hatte die Spanne auf der Sitzung am 28. Oktober gehalten; laut Protokoll hält die Mehrheit weitere Erhöhungen für wahrscheinlich (Rio Times, 24.11.2026).