Wer US-Staatsanleihen kauft, bekommt derzeit einen hohen Zins – und bei inflationsgeschützten Papieren einen hohen Zins über der Teuerung. Die zehnjährigen TIPS rentieren nach Daten von Trading Economics mit 2,78 Prozent real, die dreißigjährigen mit 3,19 Prozent. Die gewöhnliche zehnjährige Treasury notiert am 24. November bei 4,92 Prozent, einem Zwei-Wochen-Tief.
US-Anleihen: Realzinskurve von 2,58 auf 3,19 Prozent, Zehnjährige bei 4,92 – wie viel Inflation steckt im Treasury-Zins?
Inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS) rentieren real zwischen 2,58 Prozent (fünf Jahre) und 3,19 Prozent (dreißig Jahre). Die zehnjährige Treasury liegt bei 4,92 Prozent, die Fed-Erhöhung im Dezember ist zu rund 95 Prozent eingepreist. Was die Realzinskurve über Inflationserwartungen und Fed-Kurs verrät.
Die Abkürzung TIPS steht für Treasury Inflation-Protected Securities. Bei diesen Anleihen wird der Nennwert regelmäßig an die Verbraucherpreise angepasst, der Kupon bleibt fest. Die Realrendite ist der Zins, der nach Abzug der Inflation bleibt. Die Differenz zur Rendite einer gewöhnlichen Treasury mit gleicher Laufzeit nennt der Markt Breakeven-Inflation: Sie zeigt, welche durchschnittliche Teuerung Anleger einpreisen.
Die Realzinskurve
Wie hoch sind die Realzinsen in den USA heute?
Nach Trading Economics (Stand 23. November 2026, abgerufen am 24. November ohne Uhrzeitangabe) liegen die Realrenditen bei 2,58 Prozent für fünf, 2,78 Prozent für zehn und 3,19 Prozent für dreißig Jahre. Die Kurve steigt also um rund 61 Basispunkte von fünf auf dreißig Jahre. Ein Basispunkt ist ein hundertstel Prozentpunkt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die zehnjährige Realrendite um rund einen Prozentpunkt erhöht; ihr historischer Höchststand liegt laut Trading Economics bei 4,41 Prozent im Januar 2000.
|Laufzeit
|Realrendite
|Stand
|Fünf Jahre
|2,58 %
|23.11.2026
|Zehn Jahre
|2,78 %
|23.11.2026
|Dreißig Jahre
|3,19 %
|23.11.2026
Zehnjährige TIPS laut Trading Economics am 23.11.2026; die Quelle nennt in der Überschrift 2,80 Prozent, in der Datentabelle 2,78 Prozent.
Quelle: Trading Economics
Am 19. November hatte das US-Finanzministerium zehnjährige TIPS in einer Wiederaufstockung versteigert. Laut Tipswatch lag die Realrendite bei 2,903 Prozent – der höchste Wert bei einer Zehnjahres-Auktion seit Juli 2002, damals 3,099 Prozent. Die Gebotsquote betrug 2,43, der Kupon 2,375 Prozent. Die Breakeven-Rate lag bei 2,15 Prozent, die niedrigste bei einer Zehnjahres-Auktion seit Januar 2021, bei einer gewöhnlichen Zehnjährigen von 5,05 Prozent zum Auktionsende. Seitdem ist die Nominalrendite auf 4,92 Prozent gefallen, die Realrendite auf rund 2,8 Prozent.
Inflationserwartung
Wie viel Inflation preisen die Märkte ein?
Rechnet man die zehnjährige Nominalrendite von 4,92 bis 4,95 Prozent gegen die Realrendite von 2,78 Prozent, ergibt sich ein Breakeven von rund 2,1 bis 2,2 Prozent. Die Rechnung ist eine Näherung, weil die Werte von zwei benachbarten Tagen stammen. Der Markt erwartet demnach nur eine moderate Teuerung über zehn Jahre – obwohl die Fed die Zinsen erhöht. Tipswatch-Autor David Enna nannte einen Breakeven von 2,15 Prozent "höchst unwahrscheinlich" als Inflationsprognose und sprach von einem Spiegelbild der Marktturbulenzen der Woche. Das ist die Einschätzung des Autors, nicht die von aktiencheck.de.
Die Fed spielt die zentrale Rolle: Laut Trading Economics ist am 24. November eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember zu rund 95 Prozent eingepreist. Hohe Leitzinsen stützen die Realrenditen, denn sie heben die kurzen Zinsen bei gegebener Inflationserwartung. Dazu kommt ein Aufschlag für lange Laufzeiten, der die Dreißigjährigen auf 3,19 Prozent hebt.
Ausblick
Welche Termine sind für US-Anleihen wichtig?
Entscheidend sind die Fed-Sitzung im Dezember und die Inflationsdaten der kommenden Wochen. Das Finanzministerium plant laut Tipswatch zudem die erste TIPS-Emission mit Laufzeit 2037 am 21. Januar 2027. Bis dahin bestimmen Fed-Reden, Inflationszahlen und die Nachfrage nach sicheren Anlagen die Kurse. Wichtig bleibt auch der Dollar: Für Anleger aus dem Euroraum entscheidet der Wechselkurs über das tatsächliche Ergebnis mit.
Häufige Fragen zu TIPS und Realrenditen
Was bedeutet Realrendite? Die Rendite abzüglich der erwarteten Inflation. Bei TIPS ist sie direkt am Markt sichtbar.
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Laut Trading Economics 4,92 Prozent am 24. November 2026.
Was ist die Breakeven-Inflation? Der Unterschied zwischen nominaler und realer Rendite. Sie zeigt, welche Teuerung der Markt einpreist.
Was passiert mit TIPS bei fallender Inflation? Der Nennwert passt sich nach unten an; bei sehr niedriger Inflation können Zahlungen sinken.
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