Rechnet man die zehnjährige Nominalrendite von 4,92 bis 4,95 Prozent gegen die Realrendite von 2,78 Prozent, ergibt sich ein Breakeven von rund 2,1 bis 2,2 Prozent. Die Rechnung ist eine Näherung, weil die Werte von zwei benachbarten Tagen stammen. Der Markt erwartet demnach nur eine moderate Teuerung über zehn Jahre – obwohl die Fed die Zinsen erhöht. Tipswatch-Autor David Enna nannte einen Breakeven von 2,15 Prozent "höchst unwahrscheinlich" als Inflationsprognose und sprach von einem Spiegelbild der Marktturbulenzen der Woche. Das ist die Einschätzung des Autors, nicht die von aktiencheck.de.

Die Fed spielt die zentrale Rolle: Laut Trading Economics ist am 24. November eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember zu rund 95 Prozent eingepreist. Hohe Leitzinsen stützen die Realrenditen, denn sie heben die kurzen Zinsen bei gegebener Inflationserwartung. Dazu kommt ein Aufschlag für lange Laufzeiten, der die Dreißigjährigen auf 3,19 Prozent hebt.