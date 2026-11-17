US-Anleihen werfen so viel ab wie seit Jahren nicht – doch die Gründe haben sich verschoben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Dienstag gegen 9:07 Uhr New Yorker Zeit (15:07 Uhr MEZ) laut Yahoo Finance bei rund 5,14 Prozent, nach 5,12 Prozent am Vorabend. Entscheidend ist, was darin steckt: Die Realrendite zehnjähriger inflationsgeschützter Treasuries (TIPS) kletterte binnen vier Handelstagen von 2,66 auf 2,91 Prozent, während die vom Markt erwartete Inflation bei rund 2,2 Prozent verharrt. Anleger verlangen nicht mehr Schutz vor Inflation – sie verlangen mehr Zins für eine härtere Fed.
US-Anleihen: Realrendite springt auf 2,91 Prozent, Inflationserwartung klebt bei 2,2 Prozent – bezahlt der Markt die Fed statt der Inflation?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,14 Prozent. Hinter dem Anstieg steckt kaum mehr Inflationsangst, sondern eine steigende Realrendite: Der Markt preist eine straffere Fed ein. Mit der 20-jährigen Anleihe und der TIPS-Auktion steht diese Woche der Härtetest an.
Die Zerlegung
Was steckt hinter 5 Prozent bei US-Staatsanleihen wirklich?
Eine Anleiherendite lässt sich in zwei Teile zerlegen: den realen Zins und die erwartete Inflation.
Den realen Teil zeigen die TIPS, die Treasury Inflation-Protected Securities. Bei ihnen wird der Nennwert laufend an die US-Verbraucherpreise angepasst, die Rendite ist also ein Zins über der Inflation. Die Differenz zwischen der Rendite einer normalen Treasury und einer TIPS gleicher Laufzeit heißt Breakeven-Inflation – sie zeigt, welche durchschnittliche Teuerung der Markt einpreist.
Nach den Daten der Federal Reserve (Statistik H.15, abrufbar über FRED) lag die zehnjährige Realrendite am 9. November bei 2,66 Prozent, am 10. November bei 2,78 Prozent, am 12. November bei 2,86 Prozent und am 13. November bei 2,91 Prozent. Die zehnjährige Breakeven-Rate dagegen bewegte sich zwischen dem 10. und 16. November nur zwischen 2,20 und 2,24 Prozent. Fast der gesamte Renditeanstieg der Vorwoche ist damit realer Zins.
|Datum
|Realrendite TIPS
|Breakeven-Inflation
|09.11.2026
|2,66 %
|–
|10.11.2026
|2,78 %
|2,20 %
|12.11.2026
|2,86 %
|2,24 %
|13.11.2026
|2,91 %
|2,24 %
|16.11.2026
|–
|2,20 %
Quelle: Federal Reserve H.15 via FRED (DFII10, T10YIE), Tagesschlusswerte; Nominalrendite 17.11. Yahoo Finance
Das ist mehr als eine statistische Feinheit. Steigen Renditen wegen höherer Inflationserwartungen, verlieren Anleiheinhaber an Kaufkraft. Steigen sie wegen höherer Realzinsen, wird Geld schlicht teurer – für den Staat, für Unternehmen, für Häuslebauer. Genau das ist die Botschaft der vergangenen Tage: Der Markt rechnet damit, dass die Notenbank die Inflation in den Griff bekommt, aber nur mit spürbar höheren Leitzinsen.
Die Fed
Warum preist der Anleihemarkt eine härtere Fed ein?
Die Leitzinsspanne der Federal Reserve liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Für die Sitzung am 8. und 9. Dezember ist eine Anhebung um 25 Basispunkte laut CME FedWatch und LSEG zu rund 95 Prozent eingepreist, der Rest entfällt auf einen großen Schritt um 50 Basispunkte. Trading Economics zufolge preist der Terminmarkt bis September 2027 insgesamt rund vier Zinserhöhungen ein.
Die Daten vom Dienstag liefern der Notenbank keinen Anlass zum Zögern. Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 Prozent, die für das Bruttoinlandsprodukt maßgebliche Kontrollgruppe um 0,6 Prozent bei erwarteten 0,4 Prozent. Die Importpreise zogen um 1,1 Prozent an, Volkswirte hatten 0,7 Prozent erwartet. Einzig die Industrieproduktion enttäuschte mit minus 0,4 Prozent. Nach den Daten um 14:30 Uhr MEZ stieg die zehnjährige Rendite laut Gate-Daten um knapp 2 Basispunkte, die zweijährige um gut 2 Basispunkte auf rund 4,85 Prozent.
Realzins treibt
Die 10-jährige TIPS-Realrendite stieg in vier Sitzungen um 25 Basispunkte auf 2,91 Prozent.
Inflationserwartung stabil
Die Breakeven-Rate liegt seit Tagen bei 2,20 bis 2,24 Prozent – der Markt vertraut der Fed.
Kurve leicht steil
Die Differenz zwischen zehn- und zweijähriger Rendite beträgt rund 29 bis 30 Basispunkte.
Der Härtetest
Wie viel Nachfrage finden US-Anleihen bei den Auktionen dieser Woche?
Das US-Finanzministerium testet die Nachfrage gleich zweimal. Am Mittwoch, 18. November, versteigert es um 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ) eine neue 20-jährige Anleihe über 16 Milliarden Dollar mit Fälligkeit im November 2046. Bei der letzten 20-Jahres-Auktion am 21. Oktober lag die Höchstrendite laut Auktionsdaten bei 5,469 Prozent, das Bid-to-Cover-Verhältnis – also Gebote im Verhältnis zum Angebot – bei 2,73.
Am Donnerstag, 19. November, folgt die Aufstockung zehnjähriger TIPS über 19 Milliarden Dollar (Kupon 2,375 Prozent, Fälligkeit Juli 2036). Diese Auktion ist der direkte Test für die These dieses Artikels: Fällt die Nachfrage nach realer Rendite knapp drei Prozent über der Inflation stark aus, spricht das für ein Plateau. Bleibt sie schwach, müsste der reale Zins weiter steigen, um Käufer anzulocken. Dazwischen veröffentlicht die Fed am Mittwoch um 20 Uhr MEZ das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung.
Das große Bild
Was bedeuten hohe Realrenditen für Aktien, Gold und Immobilien?
Eine Realrendite von knapp drei Prozent ist für die meisten anderen Anlageklassen ein ernster Konkurrent. Für Aktien steigt der Abzinsungssatz künftiger Gewinne – besonders schmerzhaft für Wachstumswerte, deren Erträge weit in der Zukunft liegen. Für Gold, das keinen Zins abwirft, steigen die Opportunitätskosten. Und am US-Immobilienmarkt bleibt die Finanzierung teuer: Der Durchschnittszins für 30-jährige Festzins-Hypotheken lag laut Freddie Mac am 12. November bei 7,11 Prozent, nach 6,24 Prozent ein Jahr zuvor.
Für Sparer hat die Lage auch eine gute Seite. Wer heute eine zehnjährige TIPS bis zur Fälligkeit hält, sichert sich nach aktuellem Stand einen Realzins von knapp drei Prozent über der US-Inflation – ein Niveau, das es nach Daten der Fed seit vielen Jahren nicht gegeben hat. Die Kehrseite: Zwischenzeitlich können die Kurse weiter fallen, wenn die Realrendite steigt. Und für Anleger aus dem Euroraum kommt das Währungsrisiko hinzu; der Euro kostete am Dienstag laut EZB-Referenzkurs 1,0989 Dollar.
Der Fahrplan
US-Staatsanleihen: Welche Termine zählen jetzt?
FAQ zu US-Anleihen und Realrendite
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger US-Anleihen? Laut Yahoo Finance lag sie am 17. November 2026 gegen 15:07 Uhr MEZ bei rund 5,14 Prozent.
Was ist die Realrendite? Der Zins über der Inflation. Bei US-Anleihen lässt er sich an inflationsgeschützten TIPS ablesen; die zehnjährige Realrendite lag am 13. November bei 2,91 Prozent.
Was ist die Breakeven-Inflation? Die Differenz zwischen nominaler Rendite und TIPS-Rendite. Sie zeigt, welche Inflation der Markt im Schnitt erwartet – zuletzt rund 2,2 Prozent pro Jahr über zehn Jahre.
Was unterscheidet Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und ist deshalb höher, wenn eine Anleihe unter 100 Prozent notiert.
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