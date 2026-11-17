Den realen Teil zeigen die TIPS, die Treasury Inflation-Protected Securities. Bei ihnen wird der Nennwert laufend an die US-Verbraucherpreise angepasst, die Rendite ist also ein Zins über der Inflation. Die Differenz zwischen der Rendite einer normalen Treasury und einer TIPS gleicher Laufzeit heißt Breakeven-Inflation – sie zeigt, welche durchschnittliche Teuerung der Markt einpreist.

Nach den Daten der Federal Reserve (Statistik H.15, abrufbar über FRED) lag die zehnjährige Realrendite am 9. November bei 2,66 Prozent, am 10. November bei 2,78 Prozent, am 12. November bei 2,86 Prozent und am 13. November bei 2,91 Prozent. Die zehnjährige Breakeven-Rate dagegen bewegte sich zwischen dem 10. und 16. November nur zwischen 2,20 und 2,24 Prozent. Fast der gesamte Renditeanstieg der Vorwoche ist damit realer Zins.