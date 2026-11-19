aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 10:32 4 Min.

Der Leitzins der Fed liegt rund 30 Basispunkte über der Inflation, die zehnjährige Treasury rentiert mit 5,08 Prozent, inflationsgeschützte Papiere mit 2,88 Prozent. Was der Abstand über Fed-Kurs, Dezember-Erhöhung und Treasuries verrät.

Rendite 10-jährige US-Treasury 5,08% Rendite 2-jährige Treasury 4,80% Fed-Funds-Satz 4,00% US-Inflation, September 3,7% Rendite 10-jährige inflationsgeschützte Treasury (TIPS) 2,88% Quelle : Trading Economics, 19.11.2026 (ohne Uhrzeit); Fed-Funds-Satz Stand Oktober, Inflation Stand September 2026

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt laut Trading Economics am 19. November 2026 bei 5,08 Prozent, die der Zweijährigen bei 4,80 Prozent und die der Dreißigjährigen bei 5,42 Prozent. Der Fed-Funds-Satz liegt laut der Datentabelle derselben Seite bei 4,00 Prozent, die Inflation im September bei 3,7 Prozent. Rechnerisch ergibt das einen realen Leitzins von nur rund 0,3 Prozentpunkten. Gleichzeitig verlangt der Markt für zehn Jahre Bindung real fast 2,9 Prozent. Diese Lücke ist die eigentliche Geschichte hinter dem Treasury-Markt.

Wie restriktiv ist der Fed-Leitzins gemessen an der Inflation?

Ein Leitzins gilt als restriktiv, wenn er deutlich über der Inflation liegt, und als stützend, wenn er darunter bleibt. Mit 4,00 Prozent bei 3,7 Prozent Teuerung ist die Fed rechnerisch nur leicht restriktiv. Das passt zu dem, was das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt: Laut Trading Economics (19.11.2026) halten fast alle Mitglieder weitere Zinserhöhungen für nötig. Gouverneur Waller warnte, eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember könne gerechtfertigt sein. CME FedWatch sieht laut derselben Quelle eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent für +25 Basispunkte und von 10 Prozent für +50 Basispunkte. Der St.-Louis-Fed-Präsident Musalem sieht bis zum Frühjahr 2027 möglicherweise bis zu vier Erhöhungen (18.11.2026). Das sind Meinungen und Marktpreise Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.

Warum liegt die Realrendite der Treasuries so weit über dem realen Leitzins?

Die Rendite der zehnjährigen inflationsgeschützten Treasury (TIPS) beträgt laut Trading Economics 2,88 Prozent, die der 30-jährigen 3,27 Prozent. TIPS zahlen zusätzlich zur Verzinsung einen Inflationsausgleich; ihre Rendite ist damit eine direkte Messgröße für den Realzins. Verlangt der Markt für zehn Jahre knapp 2,9 Prozent real, aber der Leitzins bringt real nur 0,3 Prozent, preist er ein, dass die Fed die Zinsen weiter anheben muss, oder verlangt zusätzliche Prämie für Schulden und Unsicherheit. Beides lässt sich aus den Zahlen nicht trennen; die Interpretation ist Einschätzung der Redaktion.

US-Zinsstruktur und Realzinsen im Überblick Größe Wert Fed-Funds-Satz 4,00% US-Inflation (September) 3,7% Realer Leitzins (Differenz) rund 0,3 Prozentpunkte Rendite 2-jährige Treasury 4,80% Rendite 10-jährige Treasury 5,08% Rendite 30-jährige Treasury 5,42% Rendite 10-jährige TIPS 2,88% Rendite 30-jährige TIPS 3,27% Alle Werte Trading Economics, 19.11.2026, ohne Uhrzeit. Fed Funds: Stand Oktober 2026; Inflation: September 2026. Realwerte: eigene Berechnung. Quelle : Trading Economics

Die Zweijährige liegt rund 80 Basispunkte über dem Leitzins. Das ist das klarste Signal, dass der Markt weitere Erhöhungen einpreist: Die kurze Rendite orientiert sich an dem Satz, der in den kommenden zwei Jahren erwartet wird.

Was bedeutet das für Anleger und Unternehmen?

Wer Treasuries kauft, bekommt eine nominale Rendite deutlich über der Inflation, aber auch ein Kursrisiko: Je länger die Laufzeit, desto stärker schwankt der Kurs bei Renditeänderungen (Duration). Für Unternehmen und Haushalte bedeuten hohe Langfristzinsen teurere Kredite und Hypotheken. Aktien mit hohen Bewertungen, vor allem im KI-Sektor, reagieren häufig empfindlich auf steigende Realzinsen, und ein starker Dollar belastet exportorientierte Firmen. Für Euro-Anleger kommt bei US-Anleihen das Währungsrisiko hinzu.

Was dafür spricht, dass die Renditen stabil bleiben Rückgang der Ölpreise dämpfte zuletzt die Renditen (Trading Economics, 18.11.).

Die Dezember-Erhöhung um 25 Basispunkte ist zu rund 90 Prozent eingepreist.

Die Monatsveränderung der Zehnjährigen ist mit rund minus 3 Basispunkten klein. Was dagegen spricht Fast alle Fed-Mitglieder sehen weitere Erhöhungen als nötig; ein Halbpunktschritt ist möglich.

Realzinsen von 2,9 Prozent können Aktien und Kredite belasten.

Zinsänderungsrisiko: Steigende Renditen bedeuten fallende Kurse.

Währungsrisiko bei Dollar-Anleihen für Euro-Anleger.

Welche Termine sind für US-Anleihen wichtig?

Die Fed entscheidet am 9. Dezember 2026; die Marktteilnehmer achten bis dahin auf Inflations- und Arbeitsmarktdaten sowie Reden von Fed-Mitgliedern. Aktuelle Daten zu Treasury-Auktionen im November konnten in den geprüften Quellen nicht belegt werden.

Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen und Realzinsen

Was ist der reale Leitzins? Der Leitzins abzüglich der Inflation; er zeigt, wie stark die Geldpolitik bremst. Was sind TIPS? Inflationsgeschützte US-Staatsanleihen, deren Nennwert mit der Inflation steigt; ihre Rendite entspricht dem Realzins. Warum rentieren Zweijährige über dem Leitzins? Weil der Markt weitere Zinserhöhungen einpreist. Sind Treasuries risikolos? Das Ausfallrisiko gilt als gering, Kurs- und Währungsrisiken bestehen.