Der Gesamtwert von plus 0,2 Prozent traf in etwa die Prognosen, die je nach Umfrage bei 0,1 bis 0,2 Prozent lagen. Gebremst haben ihn die Autohändler. Rechnet man Fahrzeuge heraus, legte der Umsatz um 0,6 Prozent zu. Die Kontrollgruppe, die schwankungsanfällige Posten wie Autos, Benzin, Baumaterialien und Gastronomie ausklammert, wuchs ebenfalls um 0,6 Prozent. Im September hatten die Gesamtumsätze laut Vorabmeldung noch um 0,8 Prozent zugelegt.

Für Anleihen ist das die entscheidende Botschaft: Der Konsum bleibt robust, obwohl die Leitzinsspanne der Fed schon bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegt. Robuste Nachfrage gibt Unternehmen Spielraum, Preise anzuheben – und genau davor fürchten sich die Falken in der Notenbank. Die Verbraucherpreise waren im Oktober bereits um 0,4 Prozent gestiegen, die Kernrate um 0,3 Prozent.