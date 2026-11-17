Der US-Verbraucher gibt der Fed keinen Grund zur Zurückhaltung: Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 Prozent zum Vormonat, ohne Autos und in der für das Bruttoinlandsprodukt maßgeblichen Kontrollgruppe jeweils um 0,6 Prozent – Volkswirte hatten nur 0,4 Prozent erwartet. Am Markt für US-Staatsanleihen reagierten nach den Daten um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr New York) vor allem die kurzen Laufzeiten: Die zweijährige Rendite lag laut Trading Economics gegen 8:40 Uhr New Yorker Zeit bei rund 4,86 Prozent, die zehnjährige bei 5,13 Prozent. Am Morgen waren es noch 4,81 und 5,11 Prozent.
US-Anleihen: Kern-Einzelhandel schlägt die Prognosen, Zweijährige steigt Richtung 4,86 Prozent – wird der Konsument zum Zinstreiber?
Die US-Einzelhandelsumsätze legten im Oktober um 0,2 Prozent zu, die Kontrollgruppe sogar um 0,6 Prozent. Am Markt für US-Staatsanleihen ziehen vor allem die kurzen Laufzeiten an. Die Dezember-Zinserhöhung der Fed gilt als nahezu sicher, morgen folgt das Fed-Protokoll.
Die Daten
Was verraten die US-Einzelhandelsumsätze über die Inflation?
Die Schlagzeile wirkt unspektakulär. Der Kern der Zahlen ist es nicht.
Der Gesamtwert von plus 0,2 Prozent traf in etwa die Prognosen, die je nach Umfrage bei 0,1 bis 0,2 Prozent lagen. Gebremst haben ihn die Autohändler. Rechnet man Fahrzeuge heraus, legte der Umsatz um 0,6 Prozent zu. Die Kontrollgruppe, die schwankungsanfällige Posten wie Autos, Benzin, Baumaterialien und Gastronomie ausklammert, wuchs ebenfalls um 0,6 Prozent. Im September hatten die Gesamtumsätze laut Vorabmeldung noch um 0,8 Prozent zugelegt.
Für Anleihen ist das die entscheidende Botschaft: Der Konsum bleibt robust, obwohl die Leitzinsspanne der Fed schon bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegt. Robuste Nachfrage gibt Unternehmen Spielraum, Preise anzuheben – und genau davor fürchten sich die Falken in der Notenbank. Die Verbraucherpreise waren im Oktober bereits um 0,4 Prozent gestiegen, die Kernrate um 0,3 Prozent.
Die Reaktion am Anleihemarkt fiel geordnet aus. Die zweijährige Rendite, die am empfindlichsten auf die Zinserwartungen reagiert, stieg nach den Zahlen auf rund 4,86 Prozent. Am langen Ende bewegte sich wenig: Die zehnjährige Rendite lag bei 5,13 Prozent, die dreißigjährige bei 5,48 Prozent. Die Zinskurve hat sich damit leicht abgeflacht – typisch für Daten, die eher die nächste Fed-Entscheidung betreffen als das langfristige Wachstum.
|Laufzeit
|5:00 Uhr MEZ
|12:15 Uhr MEZ
|ca. 14:40 Uhr MEZ
|2 Jahre
|4,82 %
|4,81 %
|4,86 %
|10 Jahre
|5,13 %
|5,11 %
|5,13 %
|30 Jahre
|5,48 %
|5,46 %
|5,48 %
Quelle: Saxo Market Quick Take (5:00 Uhr MEZ); Trading Economics (ca. 12:15 und 14:40 Uhr MEZ)
Die Fed
Wie viele Zinserhöhungen erwartet der Markt für US-Treasuries?
Am Terminmarkt ist die Dezember-Anhebung praktisch beschlossen. Nach dem CME FedWatch Tool lag die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte am Morgen bei rund 96 Prozent, für 50 Basispunkte bei rund 4 Prozent. Die nächste Sitzung findet am 8. und 9. Dezember statt. Laut Saxo preisen die Märkte bis Mitte 2027 insgesamt rund 88 Basispunkte weitere Straffung ein.
Rückenwind bekommt diese Erwartung von den Notenbankern selbst. St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem sagte laut Reuters in Buenos Aires, bis zum Frühjahr 2027 seien wahrscheinlich mehrere Zinserhöhungen nötig. Sein knappes Urteil:
Inflation is too high.
Heute Nachmittag sprechen noch Gouverneur Christopher Waller (15:10 Uhr MEZ), Cleveland-Fed-Chefin Beth Hammack (15:30 Uhr MEZ) zum Treasury-Markt und am Abend New-York-Fed-Präsident John Williams (20:25 Uhr MEZ). Morgen um 20 Uhr MEZ folgt das Protokoll der Oktober-Sitzung, in der Hammack und Gouverneurin Lisa Cook laut Investing.com für eine sofortige Anhebung gestimmt hatten.
Konsum robust
Kontrollgruppe +0,6 Prozent – der US-Verbraucher stützt das Wachstum trotz hoher Zinsen.
Kurze Laufzeiten im Fokus
Die Zweijährige reagiert am stärksten, weil sie die Fed-Erwartungen abbildet.
Angebot als zweiter Treiber
Diese Woche versteigert das US-Finanzministerium 16 Milliarden Dollar 20-jährige Anleihen und 19 Milliarden Dollar zehnjährige inflationsgeschützte TIPS.
Das große Bild
Warum fallen Aktien und US-Anleihen gleichzeitig?
Normalerweise sind US-Staatsanleihen der Fluchtort, wenn Aktien fallen. Diesen Herbst funktioniert das kaum. Der S&P 500 verlor am Montag laut Saxo 1,9 Prozent, der Nasdaq 100 sogar 2,7 Prozent – und trotzdem stieg die zehnjährige Rendite in der Vorwoche um 28 Basispunkte, die stärkste Wochenbewegung seit April 2025. Wenn Inflation das Hauptrisiko ist, sichern Anleihen ein Aktiendepot nicht ab, sondern fallen mit. Für klassische Mischportfolios ist das eine unbequeme Erfahrung.
Hinzu kommt der Dollar: Der Dollar-Index notierte zuletzt bei rund 103,6 Punkten nahe einem 19-Monats-Hoch, der Euro kostete laut Saxo knapp 1,10 Dollar. Für Anleger aus dem Euroraum ist das zweischneidig. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries liegt rund 1,75 Prozentpunkte über der Bundesanleihe – doch ein schwächerer Dollar könnte diesen Vorsprung ohne Währungsabsicherung aufzehren. Am Abend steht zudem Nvidia mit Quartalszahlen im Kalender, ein Stimmungstest für die KI-Branche, deren Milliardeninvestitionen zunehmend über Anleihen finanziert werden.
Der Fahrplan
US-Anleihen: Welche Termine zählen jetzt?
FAQ zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen? Laut Trading Economics lag sie am 17. November 2026 gegen 8:40 Uhr New Yorker Zeit bei rund 5,13 Prozent.
Wie stark sind die US-Einzelhandelsumsätze im Oktober gestiegen? Um 0,2 Prozent zum Vormonat, ohne Autos und in der Kontrollgruppe jeweils um 0,6 Prozent.
Erhöht die Fed im Dezember die Zinsen? Der Terminmarkt preist laut CME FedWatch eine Anhebung um 25 Basispunkte mit rund 96 Prozent Wahrscheinlichkeit ein.
Was ist die Kontrollgruppe? Ein Teil der Einzelhandelsumsätze ohne Autos, Benzin, Baumaterialien und Gastronomie. Sie fließt direkt in die Berechnung des US-Konsums im Bruttoinlandsprodukt ein.
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