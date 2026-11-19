Diese Rechnung erklärt, warum die Fed weiter erhöhen will: Ein Leitzins, der kaum über der Inflation liegt, bremst die Wirtschaft nur wenig. Die Märkte haben deshalb eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember eingepreist, danach eine weitere im Januar und mindestens eine bis Ende 2027. Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte im Dezember bei 90 Prozent, für 50 Basispunkte bei 10 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller hält einen größeren Schritt für möglich, San Franciscos Fed-Präsidentin Mary Daly sagte, weitere Erhöhungen könnten nötig sein.

Zugleich zeigt die Zinskurve eine Besonderheit: Die zweijährige Treasury rentiert mit 4,84 Prozent deutlich über dem Leitzins von 4,00 Prozent. Der Markt rechnet also mit mehreren Erhöhungen. Zwischen zwei und 30 Jahren liegt der Abstand nur bei rund 60 Basispunkten (5,44 Prozent minus 4,84 Prozent). Die lange Seite wird nicht gewaltig höher bezahlt, weil Anleger auf eine Rückkehr der Inflation zum Ziel oder auf Konjunkturrisiken setzen könnten; die Ursache ist aus den Daten nicht abzulesen.

Die Rendite der Zehnjährigen sank zeitweise den vierten Handelstag in Folge auf rund 5,05 Prozent und stieg zuletzt wieder auf 5,09 bis 5,10 Prozent. Trading Economics nennt Aktienmarkt-Unsicherheit und geopolitische Spannungen im Nahen Osten als Gründe für die Nachfrage nach sicheren Anleihen. Am Mittwoch drückten sinkende Ölpreise die Rendite um knapp 5 Basispunkte.