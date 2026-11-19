Die US-Staatsanleihen zahlen mit 5,10 Prozent für zehn Jahre so viel wie seit Langem nicht, doch die entscheidende Zahl ist eine andere: Die inflationsgeschützte zehnjährige Treasury (TIPS) rentierte laut Trading Economics am 19. November 2026 bei 2,89 Prozent. Dieser Realzins zeigt, was Anleger nach Abzug der erwarteten Teuerung verdienen, und er ist der Maßstab, an dem sich die Fed-Politik messen lassen muss. Am 9. Dezember entscheidet die Notenbank über die nächste Zinserhöhung.
US-Anleihen: Inflationsgeschützte Zehnjährige bei 2,89 Prozent, Inflation 3,7 Prozent, Fed-Leitzins 4,00 Prozent – wie hoch ist der Realzins wirklich?
Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert bei rund 5,10 Prozent, die inflationsgeschützte Variante (TIPS) bei 2,89 Prozent. Was der Realzins über die Fed-Politik, die Zinserhöhung am 9. Dezember und die Erwartungen der Anleihe-Anleger verrät.
Rendite und Realzins
Was bedeutet ein Realzins von 2,89 Prozent bei zehn Jahren Laufzeit?
Eine normale Treasury zahlt einen festen Zins. Eine TIPS passt den Nennbetrag an die Inflation an und zahlt den Realzins obendrauf. Die Differenz zwischen beiden Renditen, die sogenannte Breakeven-Inflation, gilt als Maß für die Inflationserwartung des Marktes: Aus 5,10 Prozent und 2,89 Prozent ergibt sich rechnerisch ein Wert von rund 2,2 Prozent über zehn Jahre (eigene Rechnung der Redaktion, die Werte stammen von derselben Seite, aber nicht notwendig vom selben Zeitpunkt).
Das ist bemerkenswert, weil die aktuelle Inflationsrate mit 3,7 Prozent deutlich darüber liegt: Der Markt unterstellt demnach, dass die Teuerung mittelfristig Richtung Fed-Ziel von 2 Prozent zurückkehrt. Ob das zutrifft, ist offen. Die Fed selbst ist laut dem Protokoll der Oktober-Sitzung nicht überzeugt: Fast alle Notenbanker halten weitere Zinserhöhungen für nötig, um die Inflation zum 2-Prozent-Ziel zurückzuführen.
|Laufzeit / Größe
|Wert
|Fed-Leitzins
|4,00 %
|Dreimonats-Treasury
|4,26 %
|Zweijährige Treasury
|4,84 %
|Zehnjährige Treasury
|5,10 %
|Zehnjährige TIPS (Realzins)
|2,89 %
|Dreißigjährige Treasury
|5,44 %
|US-Inflationsrate (September)
|3,7 %
Fed-Leitzins und Inflation: letzter veröffentlichter Stand Oktober bzw. September 2026.
Quelle: Trading Economics, Stand 19.11.2026 (Uhrzeit nicht angegeben)
Das große Bild
Wie restriktiv ist die Fed, wenn der Leitzins kaum über der Inflation liegt?
Der Leitzins von 4,00 Prozent liegt nur knapp über der Inflationsrate von 3,7 Prozent: Der kurzfristige Realzins ist mit rund 0,3 Prozentpunkten kaum positiv (eigene Rechnung aus Werten verschiedener Monate).
Diese Rechnung erklärt, warum die Fed weiter erhöhen will: Ein Leitzins, der kaum über der Inflation liegt, bremst die Wirtschaft nur wenig. Die Märkte haben deshalb eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember eingepreist, danach eine weitere im Januar und mindestens eine bis Ende 2027. Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte im Dezember bei 90 Prozent, für 50 Basispunkte bei 10 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller hält einen größeren Schritt für möglich, San Franciscos Fed-Präsidentin Mary Daly sagte, weitere Erhöhungen könnten nötig sein.
Zugleich zeigt die Zinskurve eine Besonderheit: Die zweijährige Treasury rentiert mit 4,84 Prozent deutlich über dem Leitzins von 4,00 Prozent. Der Markt rechnet also mit mehreren Erhöhungen. Zwischen zwei und 30 Jahren liegt der Abstand nur bei rund 60 Basispunkten (5,44 Prozent minus 4,84 Prozent). Die lange Seite wird nicht gewaltig höher bezahlt, weil Anleger auf eine Rückkehr der Inflation zum Ziel oder auf Konjunkturrisiken setzen könnten; die Ursache ist aus den Daten nicht abzulesen.
Die Rendite der Zehnjährigen sank zeitweise den vierten Handelstag in Folge auf rund 5,05 Prozent und stieg zuletzt wieder auf 5,09 bis 5,10 Prozent. Trading Economics nennt Aktienmarkt-Unsicherheit und geopolitische Spannungen im Nahen Osten als Gründe für die Nachfrage nach sicheren Anleihen. Am Mittwoch drückten sinkende Ölpreise die Rendite um knapp 5 Basispunkte.
Was Anleger beobachten
Welche Termine und Daten bestimmen den Realzins?
Drei Dinge entscheiden in den kommenden Wochen: die Fed-Sitzung am 9. Dezember mit der Frage, ob 25 oder 50 Basispunkte folgen; die nächsten Inflationsdaten, die zeigen, ob die 3,7 Prozent ein Gipfel waren; und der Ölpreis, der zuletzt die Renditen bewegte.
Für Anleger im Euroraum kommt der Wechselkurs hinzu: Wer Treasuries ohne Währungsabsicherung hält, trägt das Dollar-Risiko mit. Die EZB entscheidet am 17. Dezember über ihre Zinsen und könnte den Abstand zwischen den Zinsräumen verändern.
Häufige Fragen
US-Staatsanleihen und Realzins: Fragen und Antworten
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen? Laut Trading Economics lag sie am 19. November 2026 bei 5,10 Prozent, zwischenzeitlich bei 5,05 bis 5,09 Prozent. Eine Uhrzeit nennt die Quelle nicht.
Was ist eine TIPS-Anleihe? TIPS sind inflationsgeschützte US-Staatsanleihen. Ihr Nennbetrag steigt mit der Inflation, dazu zahlen sie einen Realzins. Die zehnjährige TIPS rentierte zuletzt bei 2,89 Prozent.
Wie hoch ist der Fed-Leitzins? Laut Trading Economics 4,00 Prozent (Stand Oktober 2026). Die nächste Entscheidung fällt am 9. Dezember.
Welche Risiken haben US-Staatsanleihen? Zins- und Kursrisiko bei steigenden Renditen, Inflationsrisiko bei Nominalanleihen und für Euro-Anleger ein Währungsrisiko. Die Entscheidung bleibt Sache des Anlegers.
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