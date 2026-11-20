Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt am Freitag, dem 20. November 2026, bei rund 4,97 Prozent und damit weiter unter der Marke von 5 Prozent. Die Zweijährige rentiert mit rund 4,69 Prozent. Laut Trading Economics sind es fünf Verlustsitzungen in Folge, und die Zweijährige steuert auf ihren stärksten Wochenrückgang seit August 2025 zu. Der Rückgang kommt, obwohl die US-Notenbank Fed für Dezember eine Zinserhöhung vorbereitet. Was treibt die Wochenbilanz am US-Anleihemarkt?
US-Anleihen: Fünfte Verlustsitzung in Folge, Zweijährige mit stärkstem Wochenrückgang seit August 2025, Zehnjährige bei 4,97 Prozent - Wie viel Flucht in Sicherheit steckt im Rückgang?
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fällt am 20. November auf rund 4,97 Prozent, die der zweijährigen auf rund 4,69 Prozent. Es ist laut Trading Economics die fünfte Verlustsitzung in Folge. Wir ordnen die Wochenbilanz von Treasuries ein: Aktien-Ausverkauf, sinkender Ölpreis und eine Fed, die für Dezember eine Zinserhöhung vorbereitet.
Wochenbilanz
Warum fallen die Renditen von US-Staatsanleihen seit Tagen?
Fällt die Rendite, steigt der Kurs der Anleihe: Wer jetzt Staatsanleihen kauft, akzeptiert weniger Zins, weil er Sicherheit sucht oder weniger Inflation erwartet.
Trading Economics nennt drei Treiber. Erstens belasten Zweifel an den Bewertungen von KI-Konzernen die Aktienmärkte, dazu kommen Sorgen um die Führungsrolle von Nvidia und ein Bericht eines Leerverkäufers zu AMD; Anleger weichen in Staatsanleihen aus. Zweitens ist der Ölpreis die dritte Woche in Folge gefallen, was Inflationssorgen dämpft. Drittens hat der Markt die Zinserhöhungen der Fed weitgehend eingepreist, weshalb weitere restriktive Signale die Renditen kaum noch treiben. Gegenwind kommt von den Notenbankern: Das Protokoll der jüngsten Sitzung und Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller, der laut Berichten auch einen Schritt von 50 Basispunkten ins Spiel gebracht hat, stützen die Renditen.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|Zwei Jahre
|4,69%
|rund -8 Bp
|Fünf Jahre
|4,78%
|–
|Zehn Jahre
|4,97%
|rund -7 Bp
|Zwanzig Jahre
|5,39%
|–
|Dreißig Jahre
|5,35%
|rund -6 Bp
Rendite in Prozent, Veränderung zum Vortag in Basispunkten (Bp), gerundet. Die Quelle nennt Datum, aber keine Uhrzeit.
Quelle: Trading Economics, Abruf 20.11.2026 gegen 14:15 Uhr MEZ
Was bedeutet die Lücke zwischen Zwanzig- und Dreißigjähriger?
Auffällig ist die Kurvenform am langen Ende: Die zwanzigjährige Anleihe rentiert mit 5,39 Prozent rund 4 Basispunkte mehr als die dreißigjährige mit 5,35 Prozent. Der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger beträgt rund 28 Basispunkte. Die Kurve ist also leicht ansteigend, am langen Ende aber nicht mehr durchgehend. Das ist keine Prognose, sondern eine Beobachtung der Redaktion: Am 18. und 19. November hatte die 20-Jahres-Auktion nach unseren Meldungen mit 5,459 Prozent abgeschlossen, und laut Marktberichten blieb die Nachfrage im Schnitt. Anleger verlangen für diese Laufzeit offenbar weiterhin einen hohen Preis.
Wie stark preist der Markt die Fed für Dezember ein?
Der Leitzins liegt nach Trading Economics bei 4,00 Prozent. Der Markt preist für den 9. Dezember eine Erhöhung um 25 Basispunkte ein, eine weitere im Januar und mindestens einen weiteren Schritt bis Ende 2027. Die Inflation lag zuletzt bei 3,7 Prozent und damit deutlich über dem Fed-Ziel von 2 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt die Zehnjährige noch rund 91 Basispunkte höher.
Aktien im Ausverkauf
KI-Sorgen schicken Geld in sichere Staatsanleihen und drücken die Renditen.
Ölpreis fällt
Die dritte Wochenverlust in Folge nimmt Druck von den Inflationserwartungen.
Fed bleibt straff
Protokoll und Waller-Äußerung stützen die Renditen; der Dezember-Schritt ist weitgehend eingepreist.
Welche Termine bewegen US-Staatsanleihen als Nächstes?
In der Woche bis zum 25. November laufen weitere US-Auktionen, am 26. November ist der US-Markt wegen Thanksgiving geschlossen, am 9. Dezember entscheidet die Fed (nach eigener Terminübersicht). Entscheidend sind Inflationsdaten und Reden der Fed-Vertreter.
FAQ: US-Staatsanleihen und Rendite
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Am 20. November 2026 lag sie laut Trading Economics bei rund 4,97 Prozent.
Warum sinken die Renditen trotz Fed-Zinserhöhung? Laut Trading Economics sorgen der Aktien-Ausverkauf, der fallende Ölpreis und die bereits eingepreisten Fed-Schritte für sinkende Renditen.
Wann entscheidet die Fed über den Leitzins? Am 9. Dezember 2026; der Markt rechnet mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte.
Was bedeutet Basispunkt? Ein Hundertstel Prozentpunkt.
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