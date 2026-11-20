Trading Economics nennt drei Treiber. Erstens belasten Zweifel an den Bewertungen von KI-Konzernen die Aktienmärkte, dazu kommen Sorgen um die Führungsrolle von Nvidia und ein Bericht eines Leerverkäufers zu AMD; Anleger weichen in Staatsanleihen aus. Zweitens ist der Ölpreis die dritte Woche in Folge gefallen, was Inflationssorgen dämpft. Drittens hat der Markt die Zinserhöhungen der Fed weitgehend eingepreist, weshalb weitere restriktive Signale die Renditen kaum noch treiben. Gegenwind kommt von den Notenbankern: Das Protokoll der jüngsten Sitzung und Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller, der laut Berichten auch einen Schritt von 50 Basispunkten ins Spiel gebracht hat, stützen die Renditen.