Am US-Anleihemarkt wird nicht mehr gefragt, ob die Fed die Zinsen erhöht, sondern wie stark: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Dienstagmorgen New Yorker Zeit laut Trading Economics bei 5,11 Prozent, die zweijährige bei 4,81 Prozent. Auslöser der jüngsten Zinsdebatte sind Fed-Gouverneur Christopher Waller, der für Dezember eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel gebracht hat, und Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack, die eine restriktive Geldpolitik fordert. Am Mittwoch veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung – das nächste Puzzlestück.
US-Anleihen: Fed-Falken bringen 50 Basispunkte ins Spiel, Zehnjährige bei 5,11 Prozent – verrät das Fed-Protokoll den Zinspfad?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hält sich über 5,1 Prozent. Fed-Gouverneur Waller hat einen halben Prozentpunkt ins Gespräch gebracht, Cleveland-Fed-Chefin Hammack will eine restriktive Geldpolitik. Am Mittwoch folgt das Protokoll der Oktober-Sitzung.
Der Auslöser
Warum reden die Fed-Falken plötzlich über 50 Basispunkte?
Die Oktober-Daten haben die Diskussion in der Fed verschoben. Die Inflation ist nicht gesunken, sie hat wieder angezogen.
Nach Angaben des Vermögensverwalters Capital Advisors stiegen die US-Verbraucherpreise im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel um 0,3 Prozent. Annualisiert über drei Monate kommt die Kerninflation auf 3,75 Prozent. Gleichzeitig schufen die Unternehmen 165.000 neue Stellen – erwartet waren rund 70.000. Waller hatte laut Capital Advisors erklärt, ein Schritt um 50 Basispunkte sollte im Dezember erwogen werden, falls die Kernrate bei 0,3 Prozent oder höher liegt. Genau so kam es.
Beth Hammack, die im Oktober gemeinsam mit einem weiteren Mitglied gegen das Stillhalten der Fed gestimmt und eine Anhebung um 25 Basispunkte verlangt hatte, sagte am 12. November in Columbus laut The Edge Malaysia, die Fed müsse zu einer restriktiven Geldpolitik übergehen. Die Inflation bewege sich in die falsche Richtung. Hammack bevorzugt allerdings häufigere, kleinere Schritte. Die Präsidentin der Dallas-Fed, Lorie Logan, unterstützt laut Capital Advisors mindestens zwei weitere Anhebungen um je einen Viertelpunkt, New-York-Fed-Chef John Williams gab sich vorsichtiger.
We need to move to a restrictive stance of policy.
Die Erwartungen
Wie viele Zinserhöhungen preist der Markt für US-Treasuries ein?
Am Terminmarkt ist eine Anhebung im Dezember praktisch fest eingeplant. Trading Economics beziffert die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte auf mehr als 95 Prozent, den Rest auf 50 Basispunkte. Capital Advisors nannte auf Basis der Fed-Funds-Futures am 16. November eine Wahrscheinlichkeit von 8 Prozent für den großen Schritt. Für 2027 gehen die Schätzungen auseinander: Capital Advisors sieht zwei weitere Anhebungen eingepreist, Trading Economics bis zu vier bis September 2027. Fest steht: Die kurzen Laufzeiten reagieren am stärksten. Die Renditen ein- und zweijähriger Treasuries sind im November laut Capital Advisors bereits um 22 und 25 Basispunkte gestiegen.
|Laufzeit
|Rendite
|2 Jahre
|4,81 %
|5 Jahre
|4,92 %
|7 Jahre
|5,00 %
|10 Jahre
|5,11 %
|20 Jahre
|5,51 %
|30 Jahre
|5,46 %
Quelle: Trading Economics, 17.11.2026, Abruf ca. 12:15 Uhr MEZ (6:15 Uhr New York)
Auffällig ist die Form der Kurve: Zwischen zwei und zehn Jahren liegen 30 Basispunkte. Die Zinskurve ist damit steiler als in den Jahren der Inversion, als kurze Laufzeiten mehr abwarfen als lange. Die 20-jährige Laufzeit rentiert sogar höher als die 30-jährige – ein bekanntes Muster, weil das Segment weniger liquide ist.
Das große Bild
Warum sind US-Staatsanleihen kein sicherer Hafen mehr?
Bemerkenswert ist, was nicht passiert: Trotz des Ausverkaufs bei KI-Infrastrukturwerten finden Treasuries laut Trading Economics kaum Nachfrage als sicherer Hafen. Normalerweise fliehen Anleger bei Aktienturbulenzen in Staatsanleihen und drücken deren Renditen. Wenn Inflation das Hauptrisiko ist, verlieren Anleihen ihre Schutzfunktion – Aktien und Anleihen fallen dann gemeinsam. Für gemischte Portfolios ist das eine unbequeme Lektion.
Hinzu kommt die Inflationserwartung der Bevölkerung. Laut einer Schlagzeile von Newsquawk vom 16. November erwarteten die Befragten der Cleveland Fed im Oktober eine Inflation von 3,5 Prozent auf Sicht von zwölf Monaten. Die Verbraucherpreise lagen im September laut Trading Economics bei 3,7 Prozent im Jahresvergleich. Bei einer Leitzinsspanne von 3,75 bis 4,00 Prozent ist der reale Leitzins damit kaum positiv – ein Argument, das die Falken in der Fed regelmäßig anführen.
Für Anleger in Euro kommt das Währungsrisiko hinzu: Wer US-Treasuries kauft, erhält zwar über 5 Prozent Rendite auf zehn Jahre und damit rund 1,75 Prozentpunkte mehr als bei der zehnjährigen Bundesanleihe mit 3,36 Prozent, trägt aber das Dollar-Risiko. Ohne Absicherung kann ein schwächerer Dollar den Zinsvorsprung aufzehren.
Der Fahrplan
US-Anleihen: Welche Termine bewegen die Renditen?
FAQ zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen? Laut Trading Economics lag sie am 17. November 2026 gegen 6:15 Uhr New Yorker Zeit bei 5,11 Prozent.
Erhöht die Fed im Dezember die Zinsen? Der Terminmarkt preist eine Anhebung um 25 Basispunkte nahezu sicher ein, ein halber Prozentpunkt gilt als Minderheitsszenario.
Warum steigen US-Renditen trotz fallender Aktienkurse? Weil die Inflation das dominierende Risiko ist: Anleger verlangen für Anleihen höhere Zinsen, statt sie als Fluchtwährung zu kaufen.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite ergibt sich aus Kupon und aktuellem Kaufkurs.
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