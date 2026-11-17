Nach Angaben des Vermögensverwalters Capital Advisors stiegen die US-Verbraucherpreise im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel um 0,3 Prozent. Annualisiert über drei Monate kommt die Kerninflation auf 3,75 Prozent. Gleichzeitig schufen die Unternehmen 165.000 neue Stellen – erwartet waren rund 70.000. Waller hatte laut Capital Advisors erklärt, ein Schritt um 50 Basispunkte sollte im Dezember erwogen werden, falls die Kernrate bei 0,3 Prozent oder höher liegt. Genau so kam es.

Beth Hammack, die im Oktober gemeinsam mit einem weiteren Mitglied gegen das Stillhalten der Fed gestimmt und eine Anhebung um 25 Basispunkte verlangt hatte, sagte am 12. November in Columbus laut The Edge Malaysia, die Fed müsse zu einer restriktiven Geldpolitik übergehen. Die Inflation bewege sich in die falsche Richtung. Hammack bevorzugt allerdings häufigere, kleinere Schritte. Die Präsidentin der Dallas-Fed, Lorie Logan, unterstützt laut Capital Advisors mindestens zwei weitere Anhebungen um je einen Viertelpunkt, New-York-Fed-Chef John Williams gab sich vorsichtiger.