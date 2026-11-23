Wer eine Anleihe 30 Jahre hält, trägt mehr Zinsänderungsrisiko als bei zwei oder zehn Jahren. Fachleute messen das mit der Duration, also der Preisempfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen: Je länger die Laufzeit, desto stärker schwankt der Kurs, wenn sich die Rendite um einen Prozentpunkt bewegt. Als Ausgleich verlangen Anleger einen Laufzeitaufschlag, in der Fachsprache Term Premium. Er steigt tendenziell, wenn Inflation, Staatsverschuldung oder Anleiheangebot unsicherer werden.

Alle drei Faktoren sind aktuell im Gespräch. Die Fed hob ihren Leitzins im September um 25 Basispunkte an, der Zielkorridor liegt nach der Oktober-Sitzung bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die US-Renditen sind laut Marktberichten in diesem Jahr um nahezu 100 Basispunkte gestiegen. Im August hatte die Auktion neuer 30-jähriger Treasuries eine Emissionsrendite von rund 5,216 Prozent erbracht, den höchsten Wert seit 2001 (Deutsche Börse Live/dpa-AFX, 14.08.2026, unter Berufung auf Bloomberg). Dazu kommen hohe Anleiheemissionen von Alphabet, Amazon und Meta, die laut derselben Quelle 2026 rund 220 Milliarden Dollar ausgeben.