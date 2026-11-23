Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe stieg am Montagvormittag auf 5,335 Prozent. Damit liegt die Dreißigjährige 38 Basispunkte über der Zehnjährigen (4,959 Prozent) und knapp 65 Basispunkte über der Zweijährigen (4,689 Prozent). Auslöser des Anstiegs ist laut Marktberichten eine Gegenbewegung nach dem Rückgang der Vorwoche: Aktienfutures deuteten auf eine Erholung, die Händler warten auf Aussagen von John Williams, dem Präsidenten der New Yorker Fed.
US-Anleihen: Dreißigjährige Treasury bei 5,34 Prozent, 38 Basispunkte über der Zehnjährigen - Wer verlangt den Aufschlag für lange Laufzeiten?
Die 30-jährige US-Staatsanleihe rentiert am Montagvormittag bei 5,335 Prozent, die Zehnjährige bei 4,959 Prozent. Der Markt rechnet laut CME FedWatch zu 96 Prozent mit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember. Was der Laufzeitaufschlag für US-Staatsanleihen, Sparer und Anleger bedeutet.
Die Zahlen stammen aus einer Marktmeldung vom 23. November 2026, 10:36 Uhr (die Quelle nennt keine Zeitzone). Eine Basispunkt-Einheit entspricht 0,01 Prozentpunkten. Am langen Ende ist die Rendite damit höher als am kurzen, die Zinskurve ist also normal geformt, auch wenn der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger mit 27 Basispunkten schmal bleibt.
Treasuries am Montag
Wie hoch sind die Renditen der US-Staatsanleihen jetzt?
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung
|Abstand zur Zehnjährigen
|2 Jahre
|4,689 %
|+7 Bp
|−27 Bp
|10 Jahre
|4,959 %
|+4 Bp
|–
|30 Jahre
|5,335 %
|+3 Bp
|+38 Bp
Basispunkt-Abstände sind Redaktionsrechnungen aus den genannten Renditen. Die Quelle nennt keine Zeitzone.
Quelle: ChainCatcher/KuCoin, 23.11.2026, 10:36 Uhr
Die Zehnjährige lag am Donnerstag, 19. November, bei 5,051 Prozent (Stand 15 Uhr New Yorker Zeit, Dow Jones/Tradeweb) und damit nur gut 25 Basispunkte unter dem Jahreshoch von 5,310 Prozent vom 5. Oktober. Seit Jahresbeginn hat sie laut derselben Quelle rund 0,9 Prozentpunkte zugelegt; das Jahrestief lag bei 3,961 Prozent am 27. Februar. Am Freitag, 20. November, notierte sie laut Trading Economics bei 4,95 Prozent, dem fünften Tagesrückgang in Folge.
Warum steigt die Rendite 30-jähriger Treasuries mit der Laufzeit?
Wer eine Anleihe 30 Jahre hält, trägt mehr Zinsänderungsrisiko als bei zwei oder zehn Jahren. Fachleute messen das mit der Duration, also der Preisempfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen: Je länger die Laufzeit, desto stärker schwankt der Kurs, wenn sich die Rendite um einen Prozentpunkt bewegt. Als Ausgleich verlangen Anleger einen Laufzeitaufschlag, in der Fachsprache Term Premium. Er steigt tendenziell, wenn Inflation, Staatsverschuldung oder Anleiheangebot unsicherer werden.
Alle drei Faktoren sind aktuell im Gespräch. Die Fed hob ihren Leitzins im September um 25 Basispunkte an, der Zielkorridor liegt nach der Oktober-Sitzung bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die US-Renditen sind laut Marktberichten in diesem Jahr um nahezu 100 Basispunkte gestiegen. Im August hatte die Auktion neuer 30-jähriger Treasuries eine Emissionsrendite von rund 5,216 Prozent erbracht, den höchsten Wert seit 2001 (Deutsche Börse Live/dpa-AFX, 14.08.2026, unter Berufung auf Bloomberg). Dazu kommen hohe Anleiheemissionen von Alphabet, Amazon und Meta, die laut derselben Quelle 2026 rund 220 Milliarden Dollar ausgeben.
Was bedeutet die erwartete Fed-Zinserhöhung für den Anleihemarkt?
Die CME FedWatch sieht für die Sitzung am 8. und 9. Dezember eine Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent für eine Erhöhung um 25 Basispunkte, nach rund 92 Prozent am Freitag. Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, dass fast alle Notenbanker weitere Erhöhungen für wahrscheinlich nötig halten; Gouverneurin Cook und Präsident Hammack stimmten bereits im Oktober für eine sofortige Erhöhung (CEO Economy, 19.11.2026). Von aktiencheck.de gibt es dazu keine Zins- oder Renditeprognose; die genannten Wahrscheinlichkeiten sind Marktpreise, keine Vorhersagen.
Für die kurzen Laufzeiten wirkt eine Erhöhung unmittelbar, deshalb reagiert die Zweijährige am stärksten (+7 Basispunkte am Montag). Die Dreißigjährige hängt stärker an Inflationserwartung und Angebot. Steigt sie schneller als die Zweijährige, wird die Kurve steiler; sinkt sie, flacht die Kurve ab.
Welche Termine bewegen die US-Staatsanleihen jetzt?
Am Mittwoch, 25. November, stehen die revidierte BIP-Schätzung für das dritte Quartal und der Kern-PCE-Preisindex für Oktober an. Trading Economics erwartet beim BIP 3,4 Prozent nach 2,2 Prozent im zweiten Quartal; der Kern-PCE soll um 0,3 Prozent zum Vormonat steigen, nach einer Jahresrate von 3,1 Prozent im September. Am Donnerstag, 26. November, ist Thanksgiving. Die Fed entscheidet am 8. und 9. Dezember, der US-Verbraucherpreisindex für November folgt am 10. Dezember.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Was ist die Rendite einer US-Staatsanleihe? Die Rendite ist der jährliche Ertrag, wenn man die Anleihe zum aktuellen Kurs kauft und bis zur Fälligkeit hält. Sie unterscheidet sich vom Kupon, dem festen Zins auf den Nennwert.
Warum ist die Zinskurve bei US-Staatsanleihen wichtig? Sie zeigt, welche Rendite der Markt für verschiedene Laufzeiten verlangt. Abstand und Form geben Hinweise auf Zinserwartungen und Konjunktursorgen.
Was heißt Basispunkt? Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt; 38 Basispunkte entsprechen 0,38 Prozentpunkten.
Welche Risiken haben 30-jährige US-Staatsanleihen? Vor allem Zinsänderungs- und Kursrisiko, bei Euro-Anlegern zusätzlich Währungsrisiko. Der Kurs kann vor Fälligkeit deutlich unter dem Kaufpreis liegen.
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