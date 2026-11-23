Globale Aktienfonds verbuchten laut Lipper in derselben Woche 59,23 Milliarden Dollar Zufluss, den neunten Wochenzufluss in Folge („buy the AI dip“). US-Dollar-Anleihefonds verloren 2,78 Milliarden Dollar, Hochzinsfonds 1,36 Milliarden. Nicht damit zu verwechseln sind ETF-Flüsse, die aktiencheck.de in einem früheren Beitrag behandelt hat; Fonds und ETFs werden getrennt erhoben und können abweichen.

Am Freitag brach der S&P 500 dann um 3,70 Prozent ein, der Nasdaq Composite um 5,28 Prozent (ATFX Capital). Ob die Anleihefonds-Flows nach dem Crash drehen, zeigen erst die Lipper-Daten der kommenden Woche.