Der Satz „Bei Crash flüchten Anleger in Staatsanleihen“ stimmt in dieser Woche nur halb. US-Staatsanleihen wurden am Freitag gekauft: Die Rendite der zehnjährigen Treasury fiel am 20. November 2026 zum Handelsschluss um 12 Basispunkte auf 4,92 Prozent, die der Zweijährigen sogar um 25 auf 4,63 Prozent (Mortgage Daily). Die Fonds aber meldeten für die Woche bis zum 18. November Abflüsse: Globale Anleihefonds verloren 3,2 Milliarden Dollar, der zweite Wochenabfluss in Folge (LSEG Lipper, Reuters). Fallende Rendite bedeutet steigenden Kurs: Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
US-Anleihen: Anleihefonds verlieren 3,2 Milliarden Dollar trotz Aktiencrash, Zehnjährige bei rund 4,9 Prozent – flüchtet niemand in Treasuries?
Wenn die Aktien einbrechen, steigen normalerweise die Staatsanleihen. Diesmal fließt Geld aus Anleihefonds, die Zehnjährige rentiert weiter bei rund 4,9 Prozent, und die Fed soll im Dezember anheben. Was die Daten zu US-Staatsanleihen und Treasuries zeigen.
Die Schlussstände variieren je nach Datenanbieter um zwei Basispunkte; am Montag um 11:13 Uhr lag die Zehnjährige laut KuCoin News bei 4,959 Prozent, die Zweijährige bei 4,689 Prozent.
Warum fließt Geld aus Anleihefonds, obwohl die Aktien fallen?
Die Fondszahlen stammen aus der Woche bis zum 18. November, also vor dem Crash vom Freitag. Sie zeigen, wohin das Geld vorher wollte: in Aktien.
Globale Aktienfonds verbuchten laut Lipper in derselben Woche 59,23 Milliarden Dollar Zufluss, den neunten Wochenzufluss in Folge („buy the AI dip“). US-Dollar-Anleihefonds verloren 2,78 Milliarden Dollar, Hochzinsfonds 1,36 Milliarden. Nicht damit zu verwechseln sind ETF-Flüsse, die aktiencheck.de in einem früheren Beitrag behandelt hat; Fonds und ETFs werden getrennt erhoben und können abweichen.
Am Freitag brach der S&P 500 dann um 3,70 Prozent ein, der Nasdaq Composite um 5,28 Prozent (ATFX Capital). Ob die Anleihefonds-Flows nach dem Crash drehen, zeigen erst die Lipper-Daten der kommenden Woche.
Was heißt der Fed-Termin am 9. Dezember für Treasuries?
Der Markt rechnet laut Newsquawk und anderen Quellen mit einer Anhebung um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 9. Dezember 2026 (Entscheidung 14:00 Uhr New Yorker Zeit). Die Wahrscheinlichkeit lag am Freitagabend bei 88,6 Prozent (ATFX), andere Quellen nannten am Montag 95 bis 99 Prozent (investinglive, Newsquawk). Das ist eine Marktpreisung, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wichtige Daten davor: Am Mittwoch, 25. November, 8:30 Uhr New Yorker Zeit, erscheinen der Oktober-PCE (Prognose +0,3 Prozent zum Vormonat) und das zweite BIP-Schätzung des dritten Quartals (Prognose 3,4 Prozent annualisiert) (CoinDesk). Danach folgt der Thanksgiving-Feiertag.
Wer kauft die Treasuries bei den Auktionen dieser Woche?
Das Treasury bietet in dieser Woche 183 Milliarden Dollar an: zweijährige Notes über 69 Milliarden (Montag), fünfjährige über 70 Milliarden (Dienstag) und siebenjährige über 44 Milliarden Dollar (Mittwoch), jeweils mit Gebotsschluss 13:00 Uhr New Yorker Zeit (RTTNews, Mortgage Daily). Die jüngsten Auktionen verliefen unterschiedlich: Die 20-jährige Anleihe am 18. November (16 Milliarden Dollar, Zuschlagsrendite 5,459 Prozent) hatte ein Bid-to-Cover von 2,63, genau im Durchschnitt; bei der zehnjährigen Note am 10. November lag es mit 2,46 unter dem Oktoberwert von 2,77 (investinglive, BabyPips). Das Bid-to-Cover zeigt, wie oft das Gebotsvolumen das Angebot übersteigt.
|Datum
|Papier
|Volumen
|Zuschlagsrendite
|23.11.
|2-jährige Note
|69 Mrd. $
|offen
|24.11.
|5-jährige Note
|70 Mrd. $
|offen
|25.11.
|7-jährige Note
|44 Mrd. $
|offen
|18.11.
|20-jährige Anleihe
|16 Mrd. $
|5,459 %
|10.11.
|10-jährige Note
|42 Mrd. $
|5,020 %
Renditen aus Zuschlag beziehungsweise Marktstand; Auktionsergebnis der Montags-Auktion lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Quelle: RTTNews, investinglive, BabyPips, Mortgage Daily
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Zum Schluss am 20. November 2026 lag sie bei 4,92 Prozent, am Montag um 11:13 Uhr bei 4,959 Prozent (Quellen: Mortgage Daily, KuCoin News).
Warum fließt Geld aus Anleihefonds ab? Laut Lipper verloren globale Anleihefonds in der Woche bis 18. November 3,2 Milliarden Dollar, während Aktienfonds 59,23 Milliarden Dollar einsammelten.
Was passiert bei der Fed am 9. Dezember? Der Markt rechnet mit einer Anhebung um 25 Basispunkte; die Entscheidung fällt um 14:00 Uhr New Yorker Zeit.
Sind US-Treasuries am Donnerstag handelbar? Laut SIFMA ist der Anleihemarkt am 26. November (Thanksgiving) geschlossen, am 27. November endet der Handel um 14:00 Uhr EST (SIFMA).
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