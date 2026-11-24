Der Rückblick zeigt, wie hartnäckig das lange Ende ist. Nach der Fed-Sitzung im Juli sprang die Rendite der 30-Jährigen laut Trading Economics (Meldung vom 30. Juli 2026) über 5,2 Prozent, den höchsten Stand seit 2007. Am 19. August kündigte US-Finanzminister Scott Bessent an, die Rückkäufe von Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 bis 30 Jahren mindestens zu verdoppeln. Die Rendite fiel zunächst um bis zu 9 Basispunkte auf 5,19 Prozent, stand am 20. August aber schon wieder bei 5,26 Prozent. Anfang September berichtete das Portal PrimeXBT unter Berufung auf Crypto Briefing von Renditen über 5,3 Prozent, ebenfalls dem höchsten Stand seit 2007. Eine andere Quelle (Livewire Markets) spricht von einem Hoch seit 2004 – die Angaben widersprechen sich, die Redaktion hat sie nicht auflösen können.

Seema Shah, Chefstrategin von Principal Asset Management, beschreibt den Ausverkauf als Wandel von einer Geldpolitik- zu einer Laufzeitprämien-Geschichte: Die Renditen stiegen weiter, obwohl Arbeitsmarkt, Einzelhandel, Immobilien und Inflationsdaten schwächer wurden. Rückkäufe senkten den Finanzierungsbedarf nicht, denn wer lange Anleihen zurückkauft, muss kurzlaufende ausgeben. Als strukturelle Treiber nennt sie Haushaltsdefizite, wachsende Emissionen, geopolitische Unsicherheit und den Wettbewerb um Kapital durch KI-Investitionen.