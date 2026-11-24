Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe liegt am Dienstag nach Daten von Trading Economics bei 5,29 Prozent – am Vortag waren es 5,31 Prozent. Die Zehnjährige gab auf 4,91 Prozent nach, ein Zwei-Wochen-Tief. Das lange Ende bleibt trotzdem nahe seinen Höchstständen seit 2007: Der Zinsvorsprung der 30-Jährigen gegenüber der Zehnjährigen beträgt 38 Basispunkte, und auf Sicht eines Jahres hat die Rendite um 0,64 Prozentpunkte zugelegt. Der Grund liegt weniger in der Geldpolitik als in der Laufzeitprämie – dem Aufschlag, den Anleger für lange Bindung und Unsicherheit verlangen.
US-Anleihen: 30-jährige Treasury bei 5,29 Prozent, 38 Basispunkte über der Zehnjährigen – warum Buybacks das Problem der Laufzeitprämie nicht lösen: wer will das lange Ende?
Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe liegt bei 5,29 Prozent und damit nur knapp unter ihren Höchstständen seit 2007. Warum die Zinsen am langen Ende hoch bleiben, obwohl die Konjunkturdaten schwächer werden – und was das Buyback-Programm des Finanzministeriums bewirkt.
Langer Zins
Warum ist die Rendite der 30-jährigen Treasury so hoch?
Der Rückblick zeigt, wie hartnäckig das lange Ende ist. Nach der Fed-Sitzung im Juli sprang die Rendite der 30-Jährigen laut Trading Economics (Meldung vom 30. Juli 2026) über 5,2 Prozent, den höchsten Stand seit 2007. Am 19. August kündigte US-Finanzminister Scott Bessent an, die Rückkäufe von Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 bis 30 Jahren mindestens zu verdoppeln. Die Rendite fiel zunächst um bis zu 9 Basispunkte auf 5,19 Prozent, stand am 20. August aber schon wieder bei 5,26 Prozent. Anfang September berichtete das Portal PrimeXBT unter Berufung auf Crypto Briefing von Renditen über 5,3 Prozent, ebenfalls dem höchsten Stand seit 2007. Eine andere Quelle (Livewire Markets) spricht von einem Hoch seit 2004 – die Angaben widersprechen sich, die Redaktion hat sie nicht auflösen können.
Seema Shah, Chefstrategin von Principal Asset Management, beschreibt den Ausverkauf als Wandel von einer Geldpolitik- zu einer Laufzeitprämien-Geschichte: Die Renditen stiegen weiter, obwohl Arbeitsmarkt, Einzelhandel, Immobilien und Inflationsdaten schwächer wurden. Rückkäufe senkten den Finanzierungsbedarf nicht, denn wer lange Anleihen zurückkauft, muss kurzlaufende ausgeben. Als strukturelle Treiber nennt sie Haushaltsdefizite, wachsende Emissionen, geopolitische Unsicherheit und den Wettbewerb um Kapital durch KI-Investitionen.
Hinweis zur Datenlage: Die Angaben zum Buyback-Programm und zu den Höchstständen stammen aus Berichten vom August und September 2026. Wie viel Volumen das Programm aktuell je Auktion umfasst, konnte die Redaktion nicht belegen.
|Laufzeit
|Rendite
|Anmerkung
|2 Jahre
|4,700 %
|Höchstrendite Auktion 23.11.
|5 Jahre
|4,719 %
|Höchstrendite Auktion 24.11.
|10 Jahre
|4,91 %
|Zwei-Wochen-Tief
|30 Jahre
|5,29 %
|Vortag 5,31 %
Bp = Basispunkte. Auktionsrenditen sind keine Marktrenditen zum selben Zeitpunkt.
Quelle: Trading Economics (10 und 30 Jahre, 24.11.2026); Helious/Newsquawk (5 Jahre, Auktion); eigene Berichterstattung (2 Jahre, Auktion 23.11.)
Angebot und Nachfrage
Was drückt auf die Nachfrage nach langen Anleihen?
Börsen-Zeitung-Autor Dieter Kuckelkorn argumentierte Anfang November, dass Anleger derzeit lieber Treasuries kaufen als KI-Anlagen. Wegen der Flucht aus KI-nahen Aktien und teureren KI-Unternehmensanleihen habe sich der Verdrängungseffekt durch die hohe Treasury-Emission zeitweise abgeschwächt. Das sei aber nicht von Dauer: Sorgen über das Defizit würden zurückkehren, schrieb er und hielt dann sogar sechs Prozent für die Zehnjährige für möglich. Das ist die Einschätzung des Autors, keine Prognose von aktiencheck.de.
Die Gegenbewegung läuft: Am Dienstag fielen die Renditen, weil sinkende Ölpreise, nachlassende Inflationserwartungen und ein auf 54,6 Punkte gefallener US-Einkaufsmanagerindex stärker wogen als die KI-Euphorie. Die Fed gilt dennoch als entschlossen: Der Markt preist laut Trading Economics zu rund 95 bis 97 Prozent eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ein. Shah weist darauf hin, dass Fed-Chef Kevin Warsh höhere langfristige Renditen als Straffung willkommen heißt, während das Finanzministerium mit seinen Rückkäufen Unbehagen darüber signalisiert – beide Seiten könnten gegeneinander arbeiten.
Was zu beobachten ist
Welche Termine bewegen das lange Ende?
Am Mittwoch (25. November) um 14:30 Uhr MEZ erscheinen die PCE-Preisdaten, am selben Tag steht die Auktion siebenjähriger Notes über 44 Milliarden Dollar an. Donnerstag sind die US-Märkte wegen Thanksgiving geschlossen. Die Fed entscheidet am 8. und 9. Dezember; dort wird auch die neue Projektion der Notenbank veröffentlicht.
FAQ
Häufige Fragen zur 30-jährigen US-Staatsanleihe
Wie hoch ist die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe? Nach Trading Economics lag sie am 24. November 2026 bei 5,29 Prozent, nach 5,31 Prozent am Vortag.
Was ist die Laufzeitprämie? Der Aufschlag, den Anleger für das Halten einer langlaufenden Anleihe gegenüber der erwarteten Abfolge kurzer Anlagen verlangen – als Ausgleich für Zins-, Inflations- und Haushaltsrisiken.
Was bringen die Anleihe-Rückkäufe des US-Finanzministeriums? Sie sollen die Liquidität am langen Ende verbessern. Nach Einschätzung von Seema Shah (Principal Asset Management) reduzieren sie den Finanzierungsbedarf nicht.
Warum ist die Rendite so wichtig für Anleger? Sie setzt den Maßstab für Hypothekenzinsen, Unternehmensanleihen und die Bewertung von Aktien – steigt sie, werden Kredite teurer.
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