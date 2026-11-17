Der überraschende Abgang von Jensen Huang bei Nvidia sowie die "Blaue Welle" bei den US-Zwischenwahlen haben die Märkte kalt erwischt, so die Experten von Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".
US-Aktien: Berenberg sieht Chancen trotz Nvidia-Schock und KI-Sorgen
Berenberg bleibt trotz KI-Sorgen und politischer Unsicherheit kurzfristig bei einem Aktienübergewicht, erwägt für 2027 aber eine defensivere Aufstellung.
Das Risiko, dass neue demokratische Gouverneure in Schlüsselstandorten wie Texas oder Georgia den Ausbau von Rechenzentren bremsen würden, habe zu einem deutlichen Abverkauf bei US-Aktien geführt. Obwohl sich die Kurse zuletzt etwas erholt hätten, sei das allgemeine Marktsentiment weiterhin von Vorsicht geprägt. Der Ausblick der Experten auf die Aktienmärkte bleibe dennoch konstruktiv: Zum einen dürfte die nun deutlich reduzierte Positionierung das weitere Abwärtspotenzial bei Aktien begrenzen. Darüber hinaus würden die neuen, regulatorisch getriebenen KI-Sorgen überzogen wirken: Selbst bei verschärften lokalen Auflagen bleibe Kapital mobil und dürfte im Zweifel in Regionen mit günstigeren Rahmenbedingungen ausweichen. Gleichzeitig würden die robuste US-Konjunktur, die starke Gewinnsaison und die positive Saisonalität zum Jahresende für weiteres Aufwärtspotenzial bei Aktien sprechen. Entsprechend würden sich die Experten zumindest kurzfristig mit einem Aktienübergewicht wohlfühlen. Für nächstes Jahr könnte es durchaus sein, dass sich die Experten etwas defensiver aufstellen würden – nicht zuletzt, weil sich das Wachstum etwas abschwächen dürfte.
Nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen dürften die Märkte ihre Aufmerksamkeit nun auf die Auswirkungen einer geteilten Regierung richten. An der geldpolitischen Front habe eine Reihe von Fed-Vertretern derweil die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Dezember fest verankert. Sollte die Inflation weiter anziehen, würden einige US-Währungshüter sogar einen kräftigeren Zinsschritt um 50 Basispunkte in Aussicht stellen.
Zum Wochenauftakt stünden die Daten zur Industrieproduktion der Eurozone (Sep.) im Fokus. Am Dienstag würden neben den US-Einzelhandelsumsätzen (Okt.) auch die Industrieproduktionsdaten aus den USA (Okt.) folgen. Neben dem Protokoll der FOMC-Sitzung vom Oktober würden am Mittwoch die finalen Verbraucherpreise der Eurozone (Sep.) erwartet. Am Donnerstag stünden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA auf dem Kalender. Die Woche schließe am Freitag mit den Verbraucherpreisen aus Japan (Okt.) sowie dem finalen Verbrauchervertrauen der University of Michigan (Nov.). (Ausgabe vom 16.11.2026)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.