Das Risiko, dass neue demokratische Gouverneure in Schlüsselstandorten wie Texas oder Georgia den Ausbau von Rechenzentren bremsen würden, habe zu einem deutlichen Abverkauf bei US-Aktien geführt. Obwohl sich die Kurse zuletzt etwas erholt hätten, sei das allgemeine Marktsentiment weiterhin von Vorsicht geprägt. Der Ausblick der Experten auf die Aktienmärkte bleibe dennoch konstruktiv: Zum einen dürfte die nun deutlich reduzierte Positionierung das weitere Abwärtspotenzial bei Aktien begrenzen. Darüber hinaus würden die neuen, regulatorisch getriebenen KI-Sorgen überzogen wirken: Selbst bei verschärften lokalen Auflagen bleibe Kapital mobil und dürfte im Zweifel in Regionen mit günstigeren Rahmenbedingungen ausweichen. Gleichzeitig würden die robuste US-Konjunktur, die starke Gewinnsaison und die positive Saisonalität zum Jahresende für weiteres Aufwärtspotenzial bei Aktien sprechen. Entsprechend würden sich die Experten zumindest kurzfristig mit einem Aktienübergewicht wohlfühlen. Für nächstes Jahr könnte es durchaus sein, dass sich die Experten etwas defensiver aufstellen würden – nicht zuletzt, weil sich das Wachstum etwas abschwächen dürfte.