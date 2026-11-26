Urban Outfitters ist ein Markenportfolio: Free People wächst mit vergleichbaren Umsätzen von 8,5% am schnellsten, der Abo-Dienst Nuuly legte beim Umsatz um 28,0% zu, das Großhandelsgeschäft sogar um 18,8%. Die Urban Outfitters Aktie hängt damit nicht an einer einzigen Marke, wohl aber an der Frage, ob Anthropologie wieder wächst. Gelingt das, bleibt die Wachstumsgeschichte intakt. Bleibt die Marke flach, wird der Bewertungsabschlag nach diesem Kursrutsch eher zur Dauerlösung.

Auf der Kostenseite hat das Unternehmen im Quartal profitiert: Die Zollbelastung war im Jahresvergleich geringer, Einkaufskosten und Lieferkosten sanken. Diese Rückenwinde sind aber nicht sicher, denn Kraftstoffzuschläge und politische Entscheidungen zu Zöllen können die Marge schnell wieder belasten. Hinzu kommt das Konsumumfeld: Wenn die Kunden seltener in die Läden kommen, hängt vieles an Rabattaktionen wie Black Friday und Cyber Monday.