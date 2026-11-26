Rekordumsatz, Gewinnplus, Gewinnerwartung leicht übertroffen - und trotzdem ein Kursrutsch: Die Urban Outfitters Aktie (ISIN: US9170471026, FSE: UOF, Nasdaq: URBN) ist am Mittwoch um 12,15% auf 75,18 US-Dollar eingebrochen, nachdem der Einzelhändler am Dienstagabend die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Ausschlaggebend war nicht die Vergangenheit, sondern der Blick nach vorn: Der Store-Traffic ist im Oktober ins Minus gedreht, die Marke Anthropologie wächst kaum, und für die Weihnachtssaison plant das Management vorsichtiger als noch im August. Hinzu kommt eine Abstufung durch Morgan Stanley. Kurz vor Black Friday lesen Anleger das als mögliches Warnsignal für den Handel. Die Urban Outfitters Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Urban Outfitters Aktie Prognose: Minus 12% trotz Rekordquartal - Alarmsignal vor Black Friday?
Rekordumsatz von 1,67 Milliarden US-Dollar, aber die Urban Outfitters Aktie bricht um 12% ein: Anthropologie schwächelt, der Store-Traffic dreht im Oktober ins Minus und der Ausblick auf die Feiertage fällt vorsichtiger aus. Die Urban Outfitters Aktie Prognose zu News, Quartalszahlen, Chartbild und dem großen Bild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Urban Outfitters, Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, URBN
- Marken
- Urban Outfitters, Anthropologie, Free People, Nuuly
- Schlusskurs 25.11.2026
- 75,18 US-Dollar (-12,15%)
- Schlusskurs vor den Zahlen
- 85,58 US-Dollar (24.11.2026)
- Nächste Termine
- Black Friday am 27.11.2026, Zahlen zum vierten Quartal voraussichtlich Ende Februar 2027
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq am 25.11.2026
Die Quartalszahlen
Rekord auf dem Papier - Enttäuschung im Detail
Urban Outfitters hat im Quartal bis Ende Oktober so viel umgesetzt wie nie zuvor in einem dritten Quartal. Die Börse hat die Zahlen trotzdem abgestraft, weil die Details zur Urban Outfitters Aktie nicht zum Rekordbild passen.
Der Nettoumsatz stieg um 8,9% auf 1,67 Milliarden US-Dollar und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Der Nettogewinn erreichte 134,1 Millionen US-Dollar, das verwässerte Ergebnis je Aktie 1,54 US-Dollar (+21%) und damit knapp über der Analystenschätzung von rund 1,52 bis 1,53 US-Dollar. Die vergleichbaren Umsätze im Einzelhandel wuchsen um 4,4%, in den Läden und online jeweils im mittleren einstelligen Bereich. Die Bruttomarge verbesserte sich dank günstigerer Einkaufskosten, einer geringeren Zollbelastung im Jahresvergleich, Einsparungen bei den Lieferkosten und Fixkostenvorteilen. Gebremst wurde sie von höheren Preisnachlässen, vor allem bei Anthropologie.
|Bereich
|Wachstum 3. Quartal
|Ausblick 4. Quartal
|Retail gesamt
|+4,4%
|niedriger einstelliger Bereich
|Free People Group
|+8,5%
|nicht genannt
|Urban Outfitters (Marke)
|+5,8%
|nicht genannt
|Anthropologie Group
|+1,7%
|etwa flach
|Nuuly (Abo-Modell)
|+28,0%
|rund +20%
|Wholesale
|+18,8%
|nicht genannt
|Konzernumsatz
|+8,9%
|mittleres einstelliges Wachstum
Retail-, Marken- und Anthropologie-Werte sind vergleichbare Umsätze, Nuuly, Wholesale und Konzern sind Nettoumsätze. Ausblick laut Management.
Quelle: Urban Outfitters (Quartalsmitteilung vom 24.11.2026) via Unusual Whales, Startup Fortune
Warum die Aktie fällt
Der Rekord reicht nicht - Anthropologie bremst
Die Urban Outfitters Aktie hat ein Qualitätsproblem im Portfolio: Free People und Nuuly liefern, doch die größte Marke tritt auf der Stelle.
Anthropologie steht laut Motley Fool für rund 40% des Konzernumsatzes. Die Vergleichsumsätze der Gruppe stiegen im dritten Quartal nur um 1,7%, für das vierte Quartal plant das Management einen ungefähr flachen Wert. Gleichzeitig lagen die Preisnachlässe über dem Vorjahr. Genau das ist der Punkt, an dem die Urban Outfitters Aktie Prognose der Börse kippt: Ein Wachstumstreiber der vergangenen Jahre verliert an Tempo, während die Rabatte steigen.
Traffic dreht ins Minus
Laut CEO Richard Hayne ist die Besucherfrequenz in den Läden im Oktober ins Negative gerutscht. Höhere Warenkörbe und eine gute Conversion hielten die Store-Umsätze im Plus, aber mit weniger Schwung als zuvor. Das Digitalgeschäft blieb stark.
Vorsichtiger Feiertags-Ausblick
Für das vierte Quartal plant das Management beim Konzernumsatz nur noch ein mittleres einstelliges Wachstum nach 8,9% im dritten Quartal, bei Retail-Comps im niedrigen einstelligen Bereich. Die Saison dürfte etwas stärker von Rabatten geprägt sein als zuletzt.
Margendruck im vierten Quartal
Kraftstoffzuschläge infolge des Nahost-Konflikts belasten die Bruttomarge im vierten Quartal laut Unternehmen mit rund 75 Basispunkten. Dazu kommen höhere Abschriften bei Anthropologie.
Die Analysten reagierten prompt: Morgan Stanley (Analyst Alex Straton) stufte die Urban Outfitters Aktie am 25. November von Overweight auf Equal-weight herunter und senkte das Kursziel um 22% auf 80 US-Dollar. Zuvor war der Konsens deutlich freundlicher: Anfang September lag das durchschnittliche Kursziel nach Daten von Benzinga bei rund 89 US-Dollar, bei 7 Kauf- und 5 Halteempfehlungen unter 12 Analysten. Das sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Das Chartbild
Eine Kurslücke als Gradmesser
Charttechnisch hat die Urban Outfitters Aktie über Nacht eine Kurslücke gerissen: Vor den Zahlen schloss sie am 24. November bei 85,58 US-Dollar, am Mittwoch rutschte sie zeitweise bis auf rund 74,5 US-Dollar und markierte damit ein Ein-Monats-Tief. Zum Handelsschluss stand sie bei 75,18 US-Dollar. Zum Vergleich: Anfang September notierte die Aktie bei 80,58 US-Dollar. Beschreibend ergibt sich eine Zone um 80 US-Dollar, die zugleich dem neuen Morgan-Stanley-Ziel entspricht, als erste Hürde, darüber der Schlusskurs vor den Zahlen bei 85,58 US-Dollar. Nach unten ist das Tagestief um 74,5 US-Dollar die nächste Marke. Gleitende Durchschnitte haben wir nicht belastbar ermittelt.
Das große Bild
Mehr als eine Marke - aber eine entscheidet
Urban Outfitters ist ein Markenportfolio: Free People wächst mit vergleichbaren Umsätzen von 8,5% am schnellsten, der Abo-Dienst Nuuly legte beim Umsatz um 28,0% zu, das Großhandelsgeschäft sogar um 18,8%. Die Urban Outfitters Aktie hängt damit nicht an einer einzigen Marke, wohl aber an der Frage, ob Anthropologie wieder wächst. Gelingt das, bleibt die Wachstumsgeschichte intakt. Bleibt die Marke flach, wird der Bewertungsabschlag nach diesem Kursrutsch eher zur Dauerlösung.
Auf der Kostenseite hat das Unternehmen im Quartal profitiert: Die Zollbelastung war im Jahresvergleich geringer, Einkaufskosten und Lieferkosten sanken. Diese Rückenwinde sind aber nicht sicher, denn Kraftstoffzuschläge und politische Entscheidungen zu Zöllen können die Marge schnell wieder belasten. Hinzu kommt das Konsumumfeld: Wenn die Kunden seltener in die Läden kommen, hängt vieles an Rabattaktionen wie Black Friday und Cyber Monday.
Prognose
Urban Outfitters Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist nach einem Kurssturz wie diesem nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet deshalb drei Szenarien mit klar beobachtbaren Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nervöse Stabilisierung
Black Friday am 27. November und Cyber Monday am 30. November sind der erste Gradmesser. Starke Online-Umsätze und stabile Frequenz könnten die Urban Outfitters Aktie Prognose Richtung Lückenbereich zwischen 80 und 85 US-Dollar stützen. Eine Rabattschlacht ohne Frequenz könnte dagegen einen Test der Tagestiefs um 74,5 US-Dollar bringen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Anthropologie entscheidet
Kehrt die Marke zu spürbarem Wachstum zurück und sinken die Abschriften, dürfte die Urban Outfitters Aktie ihre Stärken bei Free People und Nuuly wieder besser ausspielen. Bleibt Anthropologie flach, drohen Gewinnrevisionen und eine längere Seitwärtsphase.
Langfristig: Portfolio, Margen und Konsum
Langfristig zählt, ob das Markenportfolio mit Nuuly und Wholesale breiter trägt, ob die Marge Zölle und Treibstoffkosten verkraftet und ob der US-Konsument bei Mode bleibt. Gelingt das, kann die Aktie den Abschlag aufholen, andernfalls bleibt sie ein konjunkturabhängiger Handelswert.
Termine
Was Anleger der Urban Outfitters Aktie jetzt beobachten
26.11.2026: Thanksgiving, die US-Börsen sind geschlossen.
27.11.2026: Black Friday, die US-Börsen handeln üblicherweise verkürzt.
30.11.2026: Cyber Monday als Test für das Online-Geschäft.
Dezember 2026: Branchendaten und Berichte zum Feiertagsgeschäft sowie zur Rabattintensität.
Voraussichtlich Ende Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Urban Outfitters Aktie
Warum fällt die Urban Outfitters Aktie? Trotz Rekordumsatz sorgen schwache Anthropologie-Umsätze, ein negativer Store-Traffic im Oktober und ein vorsichtiger Feiertags-Ausblick für Verkaufsdruck. Dazu kommt die Abstufung durch Morgan Stanley.
Wie lief das dritte Quartal? Der Umsatz stieg um 8,9% auf 1,67 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie um 21% auf 1,54 US-Dollar.
Wie lautet die Urban Outfitters Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig erwartet die Redaktion eine nervöse Stabilisierung rund um Black Friday, mittelfristig entscheidet Anthropologie, langfristig die Breite des Markenportfolios. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Was erwartet das Management für das vierte Quartal? Ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum, Retail-Comps im niedrigen einstelligen Bereich und bei Anthropologie etwa flache Vergleichsumsätze.
Ist die Urban Outfitters Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Zahlen zum vierten Quartal sind voraussichtlich für Ende Februar 2027 zu erwarten, der Termin ist nicht bestätigt.
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