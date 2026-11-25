Die Urban Outfitters Aktie liefert ein Lehrstück darüber, wie genau die Börse hinschaut. Der US-Modekonzern meldete am Dienstagabend Rekordzahlen, die Aktie fiel nachbörslich trotzdem um rund 10 Prozent. Der Grund steckt in den Details einer einzigen Marke.
Urban Outfitters Aktie: Neuntes Rekordquartal in Folge – doch eine Marke schickt die Aktie 10 Prozent in den Keller
Urban Outfitters meldet Rekordumsatz, Rekordgewinn und das neunte Rekordquartal in Folge. Trotzdem stürzt die Urban Outfitters Aktie nachbörslich um rund 10 Prozent. Schuld ist die wichtigste Marke des Konzerns: Anthropologie. Was dort schiefläuft und was das für das Weihnachtsgeschäft bedeutet.
Die Zahlen
Rekord auf ganzer Linie
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 8,9 Prozent auf 1,665 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie kletterte um 21 Prozent auf 1,54 Dollar und lag knapp über den Erwartungen. Das operative Ergebnis erreichte mit 172 Millionen Dollar einen Rekord für ein drittes Quartal. Es war das neunte Quartal in Folge mit Rekordumsatz. Besonders stark lief Free People mit einem Plus von 8,5 Prozent auf vergleichbarer Fläche.
Das Problem
Anthropologie schwächelt
Ganz anders bei Anthropologie, der umsatzstärksten Marke im Konzern. Hier wuchsen die vergleichbaren Umsätze nur um 1,7 Prozent. Co-Präsident Frank Conforti räumte ein, dass sich ältere Kollektionen schwerer verkaufen ließen als erwartet und Kunden neue Produkte langsamer annehmen. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern bei Anthropologie höhere Preisnachlässe und in etwa stagnierende vergleichbare Umsätze.
Dazu kommt ein vorsichtiger Ton für das Weihnachtsgeschäft. Firmengründer und Chef Dick Hayne berichtete, dass die Besucherzahlen in den Läden im Oktober gesunken seien. Nur höhere Einkaufsbeträge und eine bessere Kaufquote hätten die vergleichbaren Umsätze im Plus gehalten. Das Onlinegeschäft laufe dagegen weiter stark.
Neun Rekordquartale in Folge – und die Börse schaut nur auf die eine Marke, die stockt.
Die Urban Outfitters Aktie wird an der Nasdaq und an deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Häufige Fragen zur Urban Outfitters Aktie
Warum fällt die Urban Outfitters Aktie trotz Rekordzahlen?
Die wichtige Marke Anthropologie wuchs auf vergleichbarer Fläche nur um 1,7 Prozent, und das Management erwartet dort für das Weihnachtsquartal stagnierende Umsätze.
Wie hoch war der Umsatz?
1,665 Milliarden Dollar, ein Plus von 8,9 Prozent.
Welche Marke lief am besten?
Free People mit einem Plus von 8,5 Prozent auf vergleichbarer Fläche.
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