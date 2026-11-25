Warum fällt die Urban Outfitters Aktie trotz Rekordzahlen?

Die wichtige Marke Anthropologie wuchs auf vergleichbarer Fläche nur um 1,7 Prozent, und das Management erwartet dort für das Weihnachtsquartal stagnierende Umsätze.

Wie hoch war der Umsatz?

1,665 Milliarden Dollar, ein Plus von 8,9 Prozent.

Welche Marke lief am besten?

Free People mit einem Plus von 8,5 Prozent auf vergleichbarer Fläche.