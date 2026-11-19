Discovery Alert führt vier Gründe an. Erstens die Zinsen: Minenprojekte haben lange Laufzeiten, ihre künftigen Cashflows verlieren bei höheren Renditen an Barwert, und Finanzierungen werden teurer. Zweitens der Preisverzug: Produzenten liefern häufig zu älteren Verträgen und spüren Preisanstiege erst verzögert. Drittens ETF-Verkäufe, die Aktien mit nach unten ziehen. Viertens eine Verschiebung von der Knappheit zum Ausführungsrisiko: Der Markt fragt weniger, ob Uran gebraucht wird, sondern ob Minen termingerecht und im Budget gebaut werden.

Ein Beispiel für den Preisverzug nennt der Bericht, kennzeichnet es aber selbst als unbestätigt: Kazatomprom soll im ersten Halbjahr 2026 einen realisierten Preis von 67,88 Dollar je Pfund erzielt haben, während der durchschnittliche Spotpreis bei rund 85,98 Dollar lag. Die Differenz zeigt, warum ein hoher Marktpreis nicht automatisch in den Bilanzen ankommt.