Der Uranpreis hält sich am Donnerstag bei rund 90 Dollar je Pfund Uranoxid, ein Tagesminus von 0,26 Prozent. Die Langfristverträge, an denen Versorger Kernkraftwerke absichern, liegen laut Discovery Alert bei 98 Dollar und damit auf einem Mehrjahreshoch. Und doch stehen Uranaktien wie Cameco, NexGen und Kazatomprom unter Druck: Der Uran-Minen-ETF URNM verlor seit Jahresbeginn 22,9 Prozent, auf zwölf Monate 32,1 Prozent. Der Rohstoff hält, die Aktien nicht. Warum?
Uranpreis: Langfristvertrag bei 98 Dollar, Spot bei rund 90 – warum fallen Uranaktien, obwohl der Preis hält?
Der Uranpreis liegt am 19. November bei rund 90 Dollar je Pfund, der Langfristpreis bei 98 Dollar, ein Mehrjahreshoch. Uran-Minenaktien dagegen sind tief gefallen: Der Sprott Uranium Miners ETF verlor seit Jahresbeginn gut 22 Prozent. Warum der Markt Finanzierung und Zinsen höher gewichtet als den Preis.
Eine Einschränkung vorab: Die Preisangaben stammen aus Marktdatenseiten. Der Futures-Kurs von 90,19 Dollar (MetalCharts, 19.11.2026, ohne Uhrzeit) und der Spotwert von 91,55 Dollar zum Monatsende Oktober (Discovery Alert, Cameco-Daten) sind nicht exakt vergleichbar.
Das große Bild
Warum fallen Uranaktien, wenn der Uranpreis hält?
Discovery Alert führt vier Gründe an. Erstens die Zinsen: Minenprojekte haben lange Laufzeiten, ihre künftigen Cashflows verlieren bei höheren Renditen an Barwert, und Finanzierungen werden teurer. Zweitens der Preisverzug: Produzenten liefern häufig zu älteren Verträgen und spüren Preisanstiege erst verzögert. Drittens ETF-Verkäufe, die Aktien mit nach unten ziehen. Viertens eine Verschiebung von der Knappheit zum Ausführungsrisiko: Der Markt fragt weniger, ob Uran gebraucht wird, sondern ob Minen termingerecht und im Budget gebaut werden.
Ein Beispiel für den Preisverzug nennt der Bericht, kennzeichnet es aber selbst als unbestätigt: Kazatomprom soll im ersten Halbjahr 2026 einen realisierten Preis von 67,88 Dollar je Pfund erzielt haben, während der durchschnittliche Spotpreis bei rund 85,98 Dollar lag. Die Differenz zeigt, warum ein hoher Marktpreis nicht automatisch in den Bilanzen ankommt.
Uranpreise im Vergleich
USD je Pfund
- unbestätigt
Spot: Monatsende Oktober; Future: 19.11.2026; Realisiert: Kazatomprom H1 2026, laut Quelle unbestätigt.
Quelle: Discovery Alert, MetalCharts, jeweils 19.11.2026
Daten als Tabelle
|Preis
|USD je Pfund
|Langfristpreis (Okt.)
|98,00
|Spot (31.10.)
|91,55
|Future (19.11.)
|90,19
|Kazatomprom realisiert (H1)
|67,88
Aktien
Was zeigt der Blick auf NexGen und die Minen?
Die Börse bestraft vor allem den Kapitalbedarf. Bei NexGen Energy wird das Rook-I-Projekt auf rund 1,6 Milliarden Dollar veranschlagt, von denen etwa 1,1 Milliarden noch nicht finanziert sind; die Baugenehmigung der kanadischen Atomaufsicht CNSC liegt vor, und die volle Finanzierung soll nach Unternehmensangaben innerhalb von sechs Monaten stehen. Beim Konkurrenten Bannerman Energy läuft ein Deal mit CNNC Overseas über rund 321,5 Millionen Dollar, bei dem der chinesische Partner 45 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen und 60 Prozent der Produktion erhält. Der URA-ETF liegt Admiral Markets zufolge rund 45,8 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch (Stand 2.11.2026).
Wer Uran über Aktien betrachtet, bekommt daher einen gehebelten Zins- und Finanzierungseffekt gleich mit, und nicht nur den Rohstoffpreis. Das erklärt, warum der ETF seit Jahresbeginn tief im Minus steht, während der Rohstoff selbst nahe 90 Dollar notiert.
Was beobachten Anleger jetzt bei Uran und Uranaktien?
Finanzierungsmeldungen: Gelingt NexGen die Finanzierung der offenen 1,1 Milliarden Dollar, würde das Ausführungsrisiko sinken.
Fed-Zinsen: Die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember beeinflusst die Bewertung langlaufender Projekte.
Langfristpreis: Bleibt der Term-Preis über 95 Dollar, spricht das für anhaltenden Bedarf der Versorger.
ETF-Flüsse: Fonds treiben die Kurse der Minenaktien kurzfristig mit.
Häufige Fragen zum Uranpreis
Wie hoch ist der Uranpreis aktuell? MetalCharts nennt für den 19.11.2026 rund 90,19 Dollar je Pfund (Future, minus 0,26 Prozent). Discovery Alert verweist auf einen Spotpreis von 91,55 Dollar Ende Oktober.
Wie hoch ist der Langfristpreis für Uran? Laut Discovery Alert 98 Dollar je Pfund, ein Mehrjahreshoch.
Warum fallen Uranaktien wie Cameco, NexGen und Kazatomprom? Zinsen, verzögerte Vertragspreise, ETF-Verkäufe und Ausführungsrisiken bei Minenprojekten wirken stärker als der Rohstoffpreis.
Wie hat sich der Uran-ETF URNM entwickelt? Er verlor seit Jahresbeginn 22,9 Prozent und auf zwölf Monate 32,1 Prozent.
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