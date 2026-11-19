Eine Studie von EY auf Basis von Destatis-Daten (dpa, 16.11.) zeigt ein gespaltenes Bild: Der Umsatz der Industrie stieg im dritten Quartal um 4,6 Prozent auf 546,3 Milliarden Euro, den höchsten Wert seit vier Jahren; Metallerzeugung und Elektroindustrie legten zweistellig zu. Gleichzeitig sank die Beschäftigung binnen eines Jahres um 140.200 auf 5,3 Millionen. Laut EY-Partner Jan Brorhilker hält „gerade in Schlüsselbranchen der Stellenabbau unvermindert an“. Die Zahlen deuten darauf hin, dass Umsatz und Beschäftigung auseinanderlaufen; ob das dauerhaft ist und wie es mit den Insolvenzen zusammenhängt, lässt sich aus den Quellen nicht ableiten. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.

Für Anleger berührt das drei Felder: Banken mit Mittelstandskrediten, Gläubiger von Mittelstandsanleihen und Industriewerte, die von der Beschäftigungs- und Konsumlage abhängen. Belastbare Angaben zu Ausfallraten bei einzelnen Banken liegen in den hier genutzten Quellen nicht vor.