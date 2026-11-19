Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland bleibt hoch: Im August wurden laut Statistischem Bundesamt 2.067 Unternehmensinsolvenzen beantragt, 4,4 Prozent mehr als im August 2025 (dpa/Handelsblatt, 13.11.). Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erwartet für 2026 rund 26.000 Fälle – mehr als 70 pro Tag und der höchste Jahreswert seit 2012. Für den DAX, Bankaktien und Mittelstandsanleihen ist die Frage, wie stark die Pleitewelle auf Kreditausfälle und Konjunktur durchschlägt.
Unternehmensinsolvenzen: 2.067 im August, DIHK erwartet rund 26.000 für 2026 – was bedeutet die Pleitewelle für Bankaktien und Mittelstandsanleihen?
Im August wurden laut Statistischem Bundesamt 2.067 Unternehmensinsolvenzen beantragt, 4,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der DIHK rechnet für 2026 mit rund 26.000 Fällen, dem höchsten Stand seit 2012. Gleichzeitig steigt der Industrieumsatz, doch die Beschäftigung sinkt. Was das für den DAX, Bankaktien und Anleihen heißt.
Die Zahlen
Wie hoch ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen 2026?
DIHK-Mittelstandsexperte Marc Evers sagte laut dpa: „Die Zahl der Insolvenzen erreicht im August den höchsten Stand seit 13 Jahren.“ Für das Gesamtjahr rechne man mit rund 26.000 Unternehmensinsolvenzen. Dem Teaser des Handelsblatt-Textes zufolge trifft es vor allem kleine Firmen, während die Zahl der Neugründungen steigt. Der Artikel nennt keine Branchenaufteilung. Die Monatszahlen des Statistischen Bundesamts sind vorläufig; ein Termin für den nächsten Wert wird nicht genannt.
|Kennzahl
|Wert
|Unternehmensinsolvenzen August 2026
|2.067 (plus 4,4 % zum Vorjahr)
|DIHK-Prognose 2026
|rund 26.000 (höchster Stand seit 2012)
|Industrieumsatz 3. Quartal 2026
|546,3 Mrd. € (plus 4,6 %)
|Beschäftigte in der Industrie (Ende September)
|5,3 Mio. (minus 140.200 oder 2,6 %)
|Autoindustrie, Beschäftigte
|minus 36.100 (minus 5 %)
Monats- und Quartalswerte nicht inflationsbereinigt; DIHK-Wert ist eine Prognose.
Quelle: dpa/Handelsblatt (13.11. und 16.11.2026), Destatis, DIHK, EY
Das große Bild
Warum steigen die Pleiten, obwohl der Industrieumsatz wächst?
Eine Studie von EY auf Basis von Destatis-Daten (dpa, 16.11.) zeigt ein gespaltenes Bild: Der Umsatz der Industrie stieg im dritten Quartal um 4,6 Prozent auf 546,3 Milliarden Euro, den höchsten Wert seit vier Jahren; Metallerzeugung und Elektroindustrie legten zweistellig zu. Gleichzeitig sank die Beschäftigung binnen eines Jahres um 140.200 auf 5,3 Millionen. Laut EY-Partner Jan Brorhilker hält „gerade in Schlüsselbranchen der Stellenabbau unvermindert an“. Die Zahlen deuten darauf hin, dass Umsatz und Beschäftigung auseinanderlaufen; ob das dauerhaft ist und wie es mit den Insolvenzen zusammenhängt, lässt sich aus den Quellen nicht ableiten. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Für Anleger berührt das drei Felder: Banken mit Mittelstandskrediten, Gläubiger von Mittelstandsanleihen und Industriewerte, die von der Beschäftigungs- und Konsumlage abhängen. Belastbare Angaben zu Ausfallraten bei einzelnen Banken liegen in den hier genutzten Quellen nicht vor.
Termine
Was beobachten Anleger bei den Insolvenzzahlen?
Beobachten sollten Anleger die nächsten Monatswerte des Statistischen Bundesamts, die DIHK-Prognose für das Gesamtjahr und die Entwicklung der Industriebeschäftigung. Der DAX schloss am Mittwoch bei 25.736,24 Punkten, minus 1,19 Prozent (finanzen.at, Stand 19.11., 07:12 Uhr).
FAQ
Häufige Fragen zu den Firmenpleiten
Wie viele Unternehmen gingen im August 2026 pleite? Beantragt wurden 2.067 Unternehmensinsolvenzen, 4,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.
Wie hoch ist die DIHK-Prognose für 2026? Rund 26.000 Unternehmensinsolvenzen, mehr als 70 pro Tag und der höchste Stand seit 2012.
Wer ist besonders betroffen? Laut Handelsblatt-Teaser vor allem kleine Firmen; eine Branchenaufteilung nennt der Artikel nicht.
Was bedeutet das für Bankaktien? Zu Kreditausfällen einzelner Banken gibt es in den genutzten Quellen keine Zahlen; Folgen lassen sich nicht ableiten.
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