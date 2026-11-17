Der Anleihemarkt erlebt ein Jahr der Superlative: US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating sind 2026 in Rekordmenge emittiert worden. Bis Anfang November kamen laut Krugman Insights 1,88 Billionen Dollar zusammen – mehr als im bisherigen Rekordjahr 2020. Der Vermögensverwalter Capital Advisors erwartet, dass die Emissionen dieser Woche das Jahresvolumen über 2 Billionen Dollar heben. Und obwohl die Fed vor einer Zinserhöhung steht, sind die Risikoaufschläge im November nicht gestiegen, sondern gefallen.
Unternehmensanleihen: US-Konzerne vor der 2-Billionen-Dollar-Marke, die KI-Milliarden treiben den Rekord – wie lange bleiben die Spreads so eng?
US-Unternehmen mit Investment-Grade-Rating haben 2026 so viele Anleihen begeben wie nie zuvor; in dieser Woche dürfte die Marke von 2 Billionen Dollar fallen. Treiber sind die KI-Investitionen der Tech-Konzerne. Erstaunlich: Die Risikoaufschläge sind im November sogar gesunken.
Der Rekord
Warum begeben US-Konzerne so viele Unternehmensanleihen wie nie?
Der wichtigste Treiber hat einen Namen: künstliche Intelligenz. Rechenzentren, Chips und Stromversorgung verschlingen Summen, die selbst die reichsten Konzerne nicht allein aus dem Cashflow bezahlen wollen.
Schon 2025 hatten die fünf großen Hyperscaler – Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle – laut einer Auswertung von ECMSource unter Berufung auf CNBC rund 121 Milliarden Dollar über Anleihen aufgenommen, nach durchschnittlich 28 Milliarden Dollar pro Jahr zwischen 2020 und 2024. Meta platzierte im Oktober 2025 eine Anleihe über 30 Milliarden Dollar. Für 2026 hatten die Kreditstrategen der UBS 230 bis 240 Milliarden Dollar Emissionen der Hyperscaler erwartet. Morgan Stanley hatte im Dezember 2025 prognostiziert, dass das gesamte US-Volumen im Investment Grade 2026 über 2 Billionen Dollar steigen könnte – eine Vorhersage, die nun eintritt.
Bemerkenswert ist laut Krugman Insights die Struktur: Der Rekord kam mit rund 4 Prozent weniger Transaktionen zustande, die durchschnittliche Emission war mit etwa 1,7 Milliarden Dollar entsprechend groß. Weniger, aber größere Deals – der Anleihemarkt ist zur Kasse der KI-Konzerne geworden.
|Kennzahl
|Wert
|Quelle
|Anleihen der fünf Hyperscaler 2025
|rund 121 Mrd. $
|ECMSource/CNBC
|Durchschnitt pro Jahr 2020–2024
|rund 28 Mrd. $
|ECMSource/CNBC
|Prognose Hyperscaler 2026
|230–240 Mrd. $
|UBS
|US-Investment-Grade bis Anfang Nov. 2026
|1,88 Bio. $
|Krugman Insights
|Erwartetes Gesamtjahr 2026
|über 2 Bio. $
|Capital Advisors, Morgan Stanley
Prognosen sind Angaben der genannten Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: ECMSource (unter Berufung auf CNBC), UBS, Morgan Stanley (12/2025), Krugman Insights (08.11.2026), Capital Advisors (16.11.2026)
Die Spreads
Warum sinken die Risikoaufschläge trotz Rekordangebot?
Eigentlich müsste ein so großes Angebot die Preise drücken. Doch laut Capital Advisors hat sich der Risikoaufschlag – der Credit Spread, also die Mehrrendite gegenüber gleich langen Staatsanleihen – im November bei Investment-Grade-Anleihen über alle Laufzeiten um 3 Basispunkte verengt. Bei Hochzinsanleihen, auch High Yield oder Junk Bonds genannt, ging er sogar um 25 Basispunkte zurück. Bei kurzen Investment-Grade-Laufzeiten blieb er unverändert.
Die Erklärung liegt im Zinsniveau. Mit einer Rendite von 5,11 Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen laut Trading Economics bieten selbst gut bewertete Unternehmensanleihen Gesamtrenditen, die Versicherer, Pensionsfonds und Privatanleger anlocken. Investoren achten dann stärker auf die absolute Rendite als auf den Aufschlag. Hohe Zinsen schaffen ihre eigene Nachfrage – und die hält die Spreads eng.
Ob es so bleibt, ist umstritten. Bloomberg berichtete am 13. November unter der Überschrift, JPMorgan erwarte wegen der KI-Investitionen auch für 2027 ein Rekordangebot im US-Investment-Grade. Am Dienstag folgte eine Bloomberg-Meldung, wonach der Anleiheverwalter Pimco eine Verengung der Spreads bei KI-Anleihen für möglich hält, weil sich der Rechenzentrumsboom verlangsame. Weniger Neuemissionen würden das Angebot verknappen.
Die Risiken
Was passiert mit Unternehmensanleihen, wenn die KI-Euphorie kippt?
Der Rekord hat eine Kehrseite. Je mehr Schulden die Tech-Konzerne für Rechenzentren aufnehmen, desto stärker hängt ihre Kreditqualität davon ab, dass sich die Investitionen auszahlen. Die Aktienmärkte haben in den vergangenen Wochen bereits Zweifel angemeldet – KI-Infrastrukturwerte gerieten unter Druck. Heute Abend legt Nvidia Zahlen vor, ein Stimmungstest auch für den Anleihemarkt.
Hinzu kommt die Geldpolitik: Die Fed hat ihre Leitzinsspanne bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen, eine Anhebung im Dezember gilt am Terminmarkt als nahezu sicher. Steigen die Zinsen weiter, sinken die Kurse bestehender Anleihen – unabhängig von der Bonität. Bei langen Unternehmensanleihen ist dieses Zinsänderungsrisiko besonders groß, weil ihre Duration hoch ist.
Für Anleger in Europa ist der US-Markt nur ein Teil des Bildes. Doch er setzt die Maßstäbe: Die Nachfrage nach Rendite zeigte sich zuletzt auch in Europa, wo Emittenten wie Renault deutlich überzeichnete Anleihen platzierten.
Der Fahrplan
Unternehmensanleihen: Welche Termine zählen jetzt?
FAQ zu Unternehmensanleihen
Wie viele Unternehmensanleihen wurden 2026 in den USA begeben? Bis Anfang November rund 1,88 Billionen Dollar im Investment Grade laut Krugman Insights; Capital Advisors erwartet in dieser Woche mehr als 2 Billionen Dollar.
Was ist ein Credit Spread? Die Mehrrendite einer Unternehmensanleihe gegenüber einer gleich langen Staatsanleihe – der Preis für das Ausfallrisiko.
Warum nehmen Tech-Konzerne so viele Schulden auf? Für den Bau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur, deren Kosten sie nicht allein aus dem laufenden Cashflow tragen wollen.
Was unterscheidet Investment Grade von High Yield? Investment Grade steht für gute Bonität ab „BBB-“ bei S&P, High Yield für spekulative Ratings darunter, mit höheren Zinsen und höherem Ausfallrisiko.
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