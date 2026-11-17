Schon 2025 hatten die fünf großen Hyperscaler – Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle – laut einer Auswertung von ECMSource unter Berufung auf CNBC rund 121 Milliarden Dollar über Anleihen aufgenommen, nach durchschnittlich 28 Milliarden Dollar pro Jahr zwischen 2020 und 2024. Meta platzierte im Oktober 2025 eine Anleihe über 30 Milliarden Dollar. Für 2026 hatten die Kreditstrategen der UBS 230 bis 240 Milliarden Dollar Emissionen der Hyperscaler erwartet. Morgan Stanley hatte im Dezember 2025 prognostiziert, dass das gesamte US-Volumen im Investment Grade 2026 über 2 Billionen Dollar steigen könnte – eine Vorhersage, die nun eintritt.

Bemerkenswert ist laut Krugman Insights die Struktur: Der Rekord kam mit rund 4 Prozent weniger Transaktionen zustande, die durchschnittliche Emission war mit etwa 1,7 Milliarden Dollar entsprechend groß. Weniger, aber größere Deals – der Anleihemarkt ist zur Kasse der KI-Konzerne geworden.