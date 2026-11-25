Der Spread, auch Credit Spread genannt, ist der Renditeaufschlag einer Unternehmensanleihe gegenüber einer sicheren Staatsanleihe vergleichbarer Laufzeit. Er misst, wie viel Zusatzertrag Anleger für das Ausfallrisiko verlangen. 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt. Ein Spread von 348 Basispunkten heißt also: Hochzinsanleihen rentieren im Schnitt 3,48 Prozentpunkte über vergleichbaren Treasuries.

Laut IG UK weiteten sich die Spreads während des Aktienverkaufs Anfang November aus. Anleihen mit Rating im Bereich Single-B, also deutlich unterhalb von Investment Grade, kommen auf 367 Basispunkte, ein Plus von 35 Basispunkten und der höchste Stand seit März. Für Investment-Grade-Anleihen nennt IG 93 Basispunkte, ohne Vergleichswert. Der Aufschlag für Technologie-Anleihen im BB-Bereich liegt je nach Laufzeit zwischen 6,66 Prozent (fünf Jahre) und 7,48 Prozent (drei Jahre) Rendite; die kurze Kurve ist laut IG invertiert.