Anleger verlangen für Unternehmensanleihen zunehmend höhere Risikoaufschläge: Der Abstand der US-Hochzinsanleihen (High Yield) zu sicheren Staatsanleihen hat sich laut IG UK auf 348 Basispunkte ausgeweitet, der höchste Stand seit Mai 2025. Besonders im Fokus steht die Finanzierung von KI-Rechenzentren. Eine Anleihe von Galaxy Helios Data Center mit 9,875 Prozent Kupon notiert bei 89,25 Prozent des Nennwerts, was einer Rendite von rund 13 Prozent entspricht.
Unternehmensanleihen: US-High-Yield-Spread bei 348 Basispunkten, Galaxy-Helios-Anleihe mit rund 13 Prozent Rendite – wie viel Risiko steckt in KI-Schulden?
Die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen weiten sich aus: Der US-High-Yield-Spread liegt bei 348 Basispunkten, so hoch wie seit Mai 2025 nicht mehr. Eine 9,875-Prozent-Anleihe von Galaxy Helios Data Center notiert bei 89,25 Prozent. Was die Kreditmärkte über die KI-Finanzierung verraten.
Kreditmarkt am 25. November
Was bedeutet ein High-Yield-Spread von 348 Basispunkten?
Der Spread, auch Credit Spread genannt, ist der Renditeaufschlag einer Unternehmensanleihe gegenüber einer sicheren Staatsanleihe vergleichbarer Laufzeit. Er misst, wie viel Zusatzertrag Anleger für das Ausfallrisiko verlangen. 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt. Ein Spread von 348 Basispunkten heißt also: Hochzinsanleihen rentieren im Schnitt 3,48 Prozentpunkte über vergleichbaren Treasuries.
Laut IG UK weiteten sich die Spreads während des Aktienverkaufs Anfang November aus. Anleihen mit Rating im Bereich Single-B, also deutlich unterhalb von Investment Grade, kommen auf 367 Basispunkte, ein Plus von 35 Basispunkten und der höchste Stand seit März. Für Investment-Grade-Anleihen nennt IG 93 Basispunkte, ohne Vergleichswert. Der Aufschlag für Technologie-Anleihen im BB-Bereich liegt je nach Laufzeit zwischen 6,66 Prozent (fünf Jahre) und 7,48 Prozent (drei Jahre) Rendite; die kurze Kurve ist laut IG invertiert.
|Kennzahl
|Wert
|US High Yield
|348 Bp
|Single-B
|367 Bp
|Investment Grade
|93 Bp
|Amazon 10 Jahre (senior unbesichert)
|rund 86 Bp
|Qualcomm 10 Jahre (senior unbesichert)
|rund 94 Bp
|Tech-Kurve BB, 3 Jahre
|7,48 %
|Tech-Kurve BB, 5 Jahre
|6,66 %
Spreads in Basispunkten über Treasuries; Stand laut IG UK 25.11.2026, Chartquelle Bloomberg. Rendite BB-Technologie-Kurve in Prozent.
Quelle: IG UK, Bloomberg
Warum steht die Galaxy-Helios-Anleihe im Fokus?
Die Anleihe von Galaxy Helios Data Center, einem Finanzierungsvehikel für ein Rechenzentrum, trägt einen Kupon von 9,875 Prozent und notiert laut IG bei 89,25. Das heißt: Wer sie jetzt kauft, zahlt 89,25 Prozent des Nennwerts, erhält aber Zinsen auf 100 Prozent und später die vollen 100 Prozent zurück, sofern der Emittent zahlt. Daraus ergibt sich die Rendite von rund 13 Prozent. Laufzeit, Volumen und ISIN nennt der IG-Beitrag nicht, hier können Anleger die Anleihebedingungen und den Prospekt prüfen.
Wichtig: Eine hohe Rendite ist kein Qualitätsmerkmal, sondern der Preis für Risiko. Kurse unter 90 Prozent zeigen, dass der Markt Unsicherheit einpreist. Eine Wertung zum Emittenten ist damit nicht verbunden.
Wie gefährlich sind KI-Schulden für den Kreditmarkt?
Der Umfang KI-bezogener Schulden ist laut Branchenberichten gewaltig. Das Emissionstempo von KI-Anleihen hat laut IG zuletzt nachgelassen. Das Treasury Borrowing Advisory Committee argumentiert demnach, dass KI-getriebene Unternehmensschulden die Nachfrage nach Treasuries nicht verdrängen und ausländische Nachfrage nach US-Tech-Finanzierung in diesem Jahr gestiegen sei. Eine Überschlagsrechnung dazu liegt uns nicht vor.
Der Goldman-Sachs-Stratege Christian Mueller-Glissmann sieht laut ROIC News die Märkte in einem „pretty fragile regime“ und hält es für zu früh, einen Boden zu erkennen. Bloomberg berichtete am 17.11.2026 laut Überschrift, Pimco halte eine Verengung der KI-Spreads für möglich, wenn der Rechenzentrumsboom abflacht. Wir geben diese Einschätzungen nur als Meinungen Dritter wieder.
Spreads
Weiten sich Spreads weiter aus, steigen Finanzierungskosten für Unternehmen, besonders im Bereich B.
Fed-Entscheidung
Die Zinssitzung im Dezember gilt als nächster Prüfstein, der Markt rechnet laut IG mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung.
Politik
Laut IG könnten die Demokraten im Januar 2027 den Kongress übernehmen, was KI-Regulierung wahrscheinlicher machen könnte.
FAQ: Häufige Fragen zu Unternehmensanleihen und Credit Spreads
Was ist ein Credit Spread? Der Renditeaufschlag einer Unternehmensanleihe gegenüber einer sicheren Staatsanleihe gleicher Laufzeit.
Was bedeutet High Yield? Anleihen mit Rating unterhalb von Investment Grade (unter BBB-), die höhere Zinsen zahlen, aber ein höheres Ausfallrisiko haben.
Wie berechnet man die Rendite einer Anleihe mit Kurs unter 100? Sie setzt sich aus dem Kupon, dem Kursgewinn bis zur Rückzahlung und der Restlaufzeit zusammen.
Sind Unternehmensanleihen sicher? Nein. Es besteht ein Ausfallrisiko bis zum Totalverlust, das bei niedriger Bonität steigt.
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