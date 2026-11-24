Der Markt für Unternehmensanleihen zeigt, was der KI-Boom kostet: Laut Bloomberg, zitiert von Yahoo Finance (28. Oktober 2026), wurden mindestens 18 Rechenzentrums-Geschäfte in High-Yield-Anleihen und Leveraged Loans mit zweistelligen Renditen platziert. Eine CoreWeave-Anleihe rentierte laut CNBC-Überschrift vom 6. November über 16 Prozent. Die CoreWeave-Aktie (Nasdaq: CRWV) ist damit nicht nur eine Wette auf Nvidia, sondern auch auf die Finanzierbarkeit des Rechenzentrumsbaus.
Unternehmensanleihen: KI-Rechenzentren zahlen zweistellige Renditen, CoreWeave-Anleihe über 16 Prozent – wie viel Risiko steckt im KI-Kredit?
Zweistellige Renditen für Rechenzentrums-Kredite, eine CoreWeave-Anleihe mit über 16 Prozent Rendite und KI-Konzerne als größte Anleiheemittenten: Der Markt für Unternehmensanleihen verlangt zunehmend Aufschläge für das KI-Risiko.
Warum zahlen KI-Rechenzentren so hohe Renditen auf Anleihen?
Rechenzentren verschlingen Milliarden, bevor sie Einnahmen erzielen. Für Gläubiger ist das ein Risiko, das sie sich bezahlen lassen.
Ein Kredit-Spread ist der Renditeaufschlag, den ein Unternehmen gegenüber einer sicheren Staatsanleihe zahlt. High-Yield-Anleihen („Junk Bonds“) sind Anleihen von Schuldnern mit schwächerer Bonität, deren Rating unter Investment Grade liegt. Je höher der Aufschlag, desto größer das vom Markt gesehene Ausfallrisiko. Bei zweistelligen Renditen verlangt der Markt für Rechenzentrums-Finanzierungen einen Aufschlag, den sonst nur Krisenschuldner zahlen.
Nach den Zahlen von Bloomberg (Yahoo Finance, 28.10.): Ein Kredit über mehr als 5 Milliarden US-Dollar für den Neocloud-Anbieter Volta wurde bei rund 11 Prozent Rendite platziert, nachdem JPMorgan und Goldman Sachs die Konditionen verbessert hatten. Die bestbewerteten Rechenzentrums-Anleihen begannen 2026 mit Renditen unter 5 Prozent und stehen nun nahe 7 Prozent, laut der Morgan-Stanley-Strategin Carolyn Campbell wird eine Emission ab etwa 8 Prozent „deutlich schwieriger“. Auch der Bloomberg-Index für Investment-Grade-Tech-Anleihen liegt bei rund 6 Prozent, 1,4 Punkte über dem Vorjahr.
|Segment
|Rendite
|Stand
|CoreWeave-Anleihe
|über 16 %
|6.11.2026
|Volta-Kredit (über 5 Mrd. USD)
|rund 11 %
|28.10.2026
|Bestbewertete Rechenzentrums-Anleihen
|nahe 7 % (Jahresanfang unter 5 %)
|28.10.2026
|Investment-Grade-Tech-Index (Bloomberg)
|rund 6 %
|28.10.2026
Alle Angaben laut Berichten, Stand der Berichte angegeben; keine eigenen Marktdaten. CoreWeave-Rendite: nur Überschrift der CNBC-Meldung geprüft.
Quelle: Yahoo Finance/CRE Daily (28.10.2026); CNBC (6.11.2026)
Wer finanziert das KI-Wettrüsten – und was sagt PIMCO?
Laut CNBC (12.11.2026) sind KI-Schuldner inzwischen für fast die Hälfte der langlaufenden US-Investment-Grade-Emissionen verantwortlich, so die Einschätzung von PIMCO. PIMCO erwartet nach einer weiteren Meldung, dass sich die Aufschläge verengen könnten, wenn der Rechenzentrumsbau an Tempo verliert. Eine Fed-Studie zählt laut Berichten sogar 31 Prozent der Unternehmensanleihe-Emissionen zum KI-Bereich. Diese Angaben stammen aus Überschriften und Kurzberichten.
Wichtig ist die Rolle der Oracle-Meldung: Der Konzern hatte laut Yahoo Finance im Vormonat höhere Gewalt geltend gemacht, um bei einem verzögerten Rechenzentrum in New Mexico Zahlungen aufzuschieben. Solche Einzelfälle zeigen, wie schnell aus Bauverzögerungen Kreditsorgen werden.
Die Kehrseite: Anleihen in Höhe von rund 22 Milliarden US-Dollar wurden in diesem Jahr als ABS- und CMBS-Papiere für Rechenzentren begeben, kaum mehr als 2025. Das Wachstum der Finanzierung verlagert sich also in Richtung höher verzinster Kredite und Anleihen der Betreiber selbst.
Was Anleger jetzt beobachten
Neuemissionen: Zeichnet sich bei Rechenzentrums-Anleihen ein Preisniveau von 8 Prozent ab?
Fed-Sitzung 8. und 9. Dezember: Höhere Leitzinsen verteuern die Refinanzierung.
Quartalsberichte der Emittenten: Zahlen zu Auslastung und Bauplänen.
Häufige Fragen zu Unternehmensanleihen und KI
Was ist ein Credit Spread? Der Renditeaufschlag eines Unternehmens gegenüber einer sicheren Staatsanleihe vergleichbarer Laufzeit.
Was bedeutet High Yield? Anleihen von Schuldnern mit niedrigerem Rating und entsprechend höherer Rendite, aber auch höherem Ausfallrisiko.
Wie hoch ist die Rendite der CoreWeave-Anleihe? Laut CNBC-Meldung vom 6. November lag sie über 16 Prozent.
Warum sind KI-Konzerne so große Emittenten? Der Bau von Rechenzentren erfordert Milliarden, die über Anleihen finanziert werden.
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