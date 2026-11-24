Ein Kredit-Spread ist der Renditeaufschlag, den ein Unternehmen gegenüber einer sicheren Staatsanleihe zahlt. High-Yield-Anleihen („Junk Bonds“) sind Anleihen von Schuldnern mit schwächerer Bonität, deren Rating unter Investment Grade liegt. Je höher der Aufschlag, desto größer das vom Markt gesehene Ausfallrisiko. Bei zweistelligen Renditen verlangt der Markt für Rechenzentrums-Finanzierungen einen Aufschlag, den sonst nur Krisenschuldner zahlen.

Nach den Zahlen von Bloomberg (Yahoo Finance, 28.10.): Ein Kredit über mehr als 5 Milliarden US-Dollar für den Neocloud-Anbieter Volta wurde bei rund 11 Prozent Rendite platziert, nachdem JPMorgan und Goldman Sachs die Konditionen verbessert hatten. Die bestbewerteten Rechenzentrums-Anleihen begannen 2026 mit Renditen unter 5 Prozent und stehen nun nahe 7 Prozent, laut der Morgan-Stanley-Strategin Carolyn Campbell wird eine Emission ab etwa 8 Prozent „deutlich schwieriger“. Auch der Bloomberg-Index für Investment-Grade-Tech-Anleihen liegt bei rund 6 Prozent, 1,4 Punkte über dem Vorjahr.