Der Gesamtindex versteckt eine Spaltung: Die Anleihen mit dem schlechtesten Rating (CCC) kosten laut Trefis 13,16 Prozent Aufschlag, am 13. August waren es 10,24 Prozent, Ende Oktober 13,27 Prozent. Der Abstand zum Gesamtmarkt liegt bei 9,93 Prozentpunkten, vor einem Jahr bei 5,98. Das heißt: Solide Hochzins-Emittenten finanzieren sich weiter günstig, schwache Schuldner zahlen deutlich mehr. Der HYG-ETF, der den Markt abbildet, verlor laut Trefis seit dem 14. August 2,27 Prozent.

Das Bild deckt sich mit einem Bericht von Hedgeweek (Stand 2. November, unter Berufung auf die Financial Times): Die Rendite von CCC-Anleihen lag demnach über 21 Prozent in Europa und 18 Prozent in den USA, zu Jahresbeginn bei etwa 16 und 15 Prozent. Als Treiber nennt der Bericht höhere Zinsen, Energiekosten, KI-Disruption und den Fiskalstreit in Frankreich. Das Datum der Hedgeweek-Meldung ist nicht abschließend geprüft.