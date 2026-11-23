Der Kreditmarkt reagiert auf den Aktiencrash: Der Renditeaufschlag für Hochzinsanleihen in den USA stieg laut der Reihe ICE BofA US High Yield OAS (FRED) bis zum 19. November 2026 auf 3,52 Prozent. Eine Woche zuvor, am 13. November, hatte er laut Trefis bei 3,23 Prozent gelegen. Der Vito Report beziffert den Anstieg auf 29 Basispunkte, bei Investment-Grade-Anleihen auf 5 Basispunkte auf 94 Basispunkte. Damit ist die Erholung der Vorwoche wieder verloren.
Unternehmensanleihen: Hochzins-Aufschlag springt auf 3,52 Prozent, Investment-Grade bei 0,94 – holt der Kreditmarkt den Aktiencrash nach?
Der Renditeaufschlag für US-Hochzinsanleihen ist binnen vier Handelstagen um 29 Basispunkte auf 3,52 Prozent gestiegen, bei Investment-Grade-Anleihen um 5 auf 0,94 Prozent. Der Abstand zu den riskantesten CCC-Anleihen bleibt groß. Wir ordnen ein, was der Credit-Spread über das Risiko am Anleihemarkt sagt.
Die Lage
Was zeigt der Credit-Spread?
Der Credit-Spread ist der Zinsaufschlag, den Unternehmen gegenüber dem Staat zahlen müssen. Je größer er ist, desto mehr Risiko verlangen Anleger.
Ein Aufschlag von 3,52 Prozent bedeutet: Der Durchschnitt der US-Hochzinsanleihen rentiert 3,52 Prozentpunkte mehr als vergleichbare Staatsanleihen. Hochzinsanleihen (High Yield, auch Junk Bonds) sind Anleihen von Unternehmen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Aufschlag hat sich in drei Monaten laut macroradar.io um rund 5 Prozent erhöht. Trefis meldete am 17. November für den Stand 13. November einen Höchststand von 3,44 Prozent Ende Oktober.
|Segment
|Stand
|Aufschlag
|US High Yield gesamt
|13.11.2026
|3,23 %
|US High Yield gesamt
|19.11.2026
|3,52 %
|US Investment Grade
|13.11.2026
|0,89 %
|US Investment Grade
|19.11.2026
|0,94 %
|CCC-Anleihen
|13.11.2026
|13,16 %
Unterschiedliche Stichtage; Trefis gibt keine Datenquelle der Reihen an. Spreads in Prozentpunkten über Staatsanleihen.
Quelle: macroradar.io (FRED), Vito Report, Trefis
Warum spaltet sich der Markt für Ramschanleihen?
Der Gesamtindex versteckt eine Spaltung: Die Anleihen mit dem schlechtesten Rating (CCC) kosten laut Trefis 13,16 Prozent Aufschlag, am 13. August waren es 10,24 Prozent, Ende Oktober 13,27 Prozent. Der Abstand zum Gesamtmarkt liegt bei 9,93 Prozentpunkten, vor einem Jahr bei 5,98. Das heißt: Solide Hochzins-Emittenten finanzieren sich weiter günstig, schwache Schuldner zahlen deutlich mehr. Der HYG-ETF, der den Markt abbildet, verlor laut Trefis seit dem 14. August 2,27 Prozent.
Das Bild deckt sich mit einem Bericht von Hedgeweek (Stand 2. November, unter Berufung auf die Financial Times): Die Rendite von CCC-Anleihen lag demnach über 21 Prozent in Europa und 18 Prozent in den USA, zu Jahresbeginn bei etwa 16 und 15 Prozent. Als Treiber nennt der Bericht höhere Zinsen, Energiekosten, KI-Disruption und den Fiskalstreit in Frankreich. Das Datum der Hedgeweek-Meldung ist nicht abschließend geprüft.
Was heißt das für Anleger und Unternehmen?
Für Unternehmen verteuert sich die Refinanzierung, vor allem im unteren Ratingbereich. Für Anleger gilt: Eine höhere Rendite ist die Gegenleistung für ein höheres Ausfallrisiko. Der Aktienmarkt gab laut Vito Report zuletzt deutlich nach, der VIX stieg auf den höchsten Stand seit Ende März. Anleihen-Aufschläge laufen oft dem Aktienmarkt hinterher; ob das hier so kommt, lässt sich aus den Daten nicht ablesen. Eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Diese Woche stehen US-Auktionen am Montag bis Mittwoch, am Mittwoch der PCE-Preisindex und am Donnerstag der Thanksgiving-Feiertag an; Aufschläge zeigen dann, ob die Nervosität anhält.
Aufschlag +29 Basispunkte
Der Hochzins-Spread stieg von 3,23 auf 3,52 Prozent; die Erholung der Vorwoche ist ausgelöscht.
CCC-Anleihen als Warnsignal
Der Abstand der riskantesten Anleihen zum Gesamtmarkt ist fast doppelt so groß wie vor einem Jahr.
Investment Grade gelassener
Der Aufschlag der soliden Schuldner stieg nur um 5 Basispunkte auf 94 Basispunkte.
FAQ: Hochzinsanleihen und Credit-Spreads
Wie hoch ist der Aufschlag für US-Hochzinsanleihen? Laut ICE BofA US High Yield OAS lag er am 19. November 2026 bei 3,52 Prozent.
Was ist ein Credit-Spread? Der Renditeaufschlag einer Unternehmensanleihe gegenüber einer Staatsanleihe vergleichbarer Laufzeit.
Was sind CCC-Anleihen? Anleihen mit dem schwächsten Rating unter den Hochzinsanleihen, mit dem höchsten Ausfallrisiko; ihr Aufschlag lag am 13. November bei 13,16 Prozent.
Sind Unternehmensanleihen sicher? Nein. Sie tragen Emittenten- und Zinsänderungsrisiko; bei Hochzinsanleihen ist ein Totalverlust möglich.
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