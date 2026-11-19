Der Option-Adjusted Spread (OAS) misst die Renditedifferenz zwischen Hochzinsanleihen, auch Junk Bonds genannt, und vergleichbaren Staatsanleihen und rechnet Sonderkündigungsrechte heraus. Ein steigender Spread bedeutet: Der Markt verlangt mehr Entschädigung für das Risiko, dass Unternehmen ihre Schulden nicht bedienen können. Ein sehr niedriger Spread zeigt dagegen Zuversicht, aber auch Selbstzufriedenheit.

Zum Vergleich: Seit Mai 2023 reichte der Spread von 2,59 bis 4,69 Prozent, im Durchschnitt lag er bei 3,21 Prozent. Mit 3,34 Prozent ist er leicht über dem Mittel, aber weit von Krisenwerten entfernt.