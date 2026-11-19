Der Renditeaufschlag für Hochzinsanleihen in den USA ist auf 3,34 Prozent gestiegen: Das ist der Wert, den die FRED-Reihe des ICE BofA US High Yield Index für den 16. November ausweist. Am 13. November lag der Aufschlag laut unserem Beitrag bei 3,23 Prozent. Das sind 11 Basispunkte mehr innerhalb eines Handelstags, und die Tendenz der Reihe zeigt nach oben.
Unternehmensanleihen: Hochzins-Aufschlag in den USA bei 3,34 Prozent (Stand 16. November) – preist der Markt Ausfallrisiken zu niedrig ein?
Der Renditeaufschlag, den US-Unternehmen mit schwächerer Bonität gegenüber Staatsanleihen zahlen, lag laut Daten der Notenbank St. Louis (FRED) am 16. November bei 3,34 Prozent, nach 3,23 Prozent am 13. November. Was Anleger über Unternehmensanleihen und High-Yield-Spreads wissen sollten.
Steckbrief
- Index
- ICE BofA US High Yield Index
- Kennzahl
- Option-Adjusted Spread (OAS)
- Durchschnitt seit Mai 2023
- 3,21 %
- Einstufung
- Perzentil 84 im 10-Jahres-Vergleich (laut Datenanbieter)
Stand: 16.11.2026, Letzter verfügbarer Tageswert der FRED-Reihe, aktualisiert am 16.11.2026
Credit Spreads
Was ist der High-Yield-Spread bei Unternehmensanleihen?
Wer einem Unternehmen mit schwächerer Bonität Geld leiht, verlangt mehr Zins als vom Staat. Dieser Aufschlag heißt Credit Spread.
Der Option-Adjusted Spread (OAS) misst die Renditedifferenz zwischen Hochzinsanleihen, auch Junk Bonds genannt, und vergleichbaren Staatsanleihen und rechnet Sonderkündigungsrechte heraus. Ein steigender Spread bedeutet: Der Markt verlangt mehr Entschädigung für das Risiko, dass Unternehmen ihre Schulden nicht bedienen können. Ein sehr niedriger Spread zeigt dagegen Zuversicht, aber auch Selbstzufriedenheit.
Zum Vergleich: Seit Mai 2023 reichte der Spread von 2,59 bis 4,69 Prozent, im Durchschnitt lag er bei 3,21 Prozent. Mit 3,34 Prozent ist er leicht über dem Mittel, aber weit von Krisenwerten entfernt.
|Kennzahl
|Wert
|Spread 13.11.2026
|3,23 %
|Spread 16.11.2026
|3,34 %
|Durchschnitt seit Mai 2023
|3,21 %
|Tiefstwert seit Mai 2023
|2,59 %
|Höchstwert seit Mai 2023
|4,69 %
Stand 13.11. aus eigenem Beitrag; Spanne und Durchschnitt seit Mai 2023.
Quelle: FRED BAMLH0A0HYM2; aktiencheck.de
Das große Bild
Warum steigen die Aufschläge bei Unternehmensanleihen, wenn die Fed die Zinsen anhebt?
Die Aufschläge steigen und fallen mit der Risikobereitschaft. Hohe Zinsen verteuern die Refinanzierung: Unternehmen, die Anleihen tilgen müssen, brauchen neue Kredite zu höheren Kupons. Gleichzeitig steigen die Renditen risikoloser Staatsanleihen. Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentierte am 19. November bei rund 5,07 Prozent. Wer Hochzinsanleihen kauft, erhält damit nominal eine Rendite von rund 8,4 Prozent, wenn man Spread und Staatsrendite grob addiert; das ist eine Faustrechnung, kein Indexwert.
Aus Sicht der Anleger sind die Folgen zweigeteilt. Hohe Renditen locken, doch sinkende Kurse bestehender Anleihen und mögliche Ausfälle drücken die Gesamtbilanz. Ein weiteres Thema ist die Flut an Neuemissionen für Rechenzentren und künstliche Intelligenz: Einzelne Emittenten zahlen laut unseren Beiträgen deutlich höhere Kupons als etablierte Konzerne; bei CoreWeave lag der Kupon laut unserem Beitrag bei 9,625 Prozent für eine Anleihe bis 2032.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei Hochzinsanleihen jetzt?
Die nächsten Tageswerte des High-Yield-Spreads: Setzt sich der Anstieg fort?
Die Fed-Sitzung im Dezember und die Entwicklung der Treasury-Renditen.
Ausfallraten und Refinanzierungstermine bei schwächeren Emittenten.
Neuemissionen im KI- und Rechenzentrumssektor.
FAQ
Häufige Fragen zu Unternehmensanleihen und Spreads
Wie hoch ist der High-Yield-Spread aktuell? Laut FRED lag der Wert des ICE BofA US High Yield Index am 16. November bei 3,34 Prozent.
Was sind Unternehmensanleihen mit hohem Risiko? Hochzinsanleihen, auch Junk Bonds, haben ein Rating unter BBB-/Baa3 und zahlen höhere Kupons als Investment-Grade-Anleihen.
Warum ist der Spread wichtig? Er zeigt, wie viel Risiko der Markt Unternehmen zutraut.
Was bedeutet OAS? Option-adjusted Spread: Renditeaufschlag, bereinigt um eingebaute Optionen wie Kündigungsrechte.
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