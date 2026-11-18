Der Credit Spread ist der Renditeaufschlag, den ein Unternehmen gegenüber einer sicheren Staatsanleihe zahlen muss. Er entschädigt Anleger für das Risiko, dass der Emittent Zinsen oder Rückzahlung nicht bedienen kann. OAS steht für „option-adjusted spread“, also den um eingebaute Kündigungsrechte bereinigten Aufschlag. Je höher der Wert, desto mehr Risiko verlangt der Markt.

Mit 3,23 Prozentpunkten liegt der Aufschlag klar unter den Krisenwerten der Vergangenheit: Im Dezember 2008 erreichte er 19,88 Punkte, im März 2020 waren es 10,87 Punkte. Im Betrachtungsfenster seit Mai 2023 reicht die Spanne laut MacroRadar von 2,59 bis 4,69 Prozent bei einem Durchschnitt von 3,21 Prozent; GovSpending nennt als Hoch 4,61 Prozent. Der aktuelle Wert entspricht damit etwa dem Mittel.