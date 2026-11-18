Unternehmensanleihen mit schwächerer Bonität, sogenannte High-Yield-Anleihen oder Junk Bonds, zahlen derzeit einen Aufschlag von 3,23 Prozentpunkten auf vergleichbare Staatsanleihen. So lautet der jüngste verfügbare Wert des ICE-BofA-US-High-Yield-Index (Stand 13. November 2026). Die Daten stammen aus der Datenbank der Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), wie sie MacroRadar und GovSpending ausweisen. Ein Tageswert für den 18. November liegt in den ausgewerteten Quellen nicht vor.
Unternehmensanleihen: Hochzins-Aufschlag bei 3,23 Prozent (Stand 13. November) – preist der Markt Ausfallrisiken zu niedrig ein?
Der Renditeaufschlag für US-Hochzinsanleihen liegt bei 3,23 Prozentpunkten und damit nahe dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre. Gleichzeitig rentieren zehnjährige US-Staatsanleihen bei über fünf Prozent. Was das für Junk Bonds und Unternehmensanleihen bedeutet.
Was bedeutet der Credit Spread bei Hochzinsanleihen?
Der Credit Spread ist der Renditeaufschlag, den ein Unternehmen gegenüber einer sicheren Staatsanleihe zahlen muss. Er entschädigt Anleger für das Risiko, dass der Emittent Zinsen oder Rückzahlung nicht bedienen kann. OAS steht für „option-adjusted spread“, also den um eingebaute Kündigungsrechte bereinigten Aufschlag. Je höher der Wert, desto mehr Risiko verlangt der Markt.
Mit 3,23 Prozentpunkten liegt der Aufschlag klar unter den Krisenwerten der Vergangenheit: Im Dezember 2008 erreichte er 19,88 Punkte, im März 2020 waren es 10,87 Punkte. Im Betrachtungsfenster seit Mai 2023 reicht die Spanne laut MacroRadar von 2,59 bis 4,69 Prozent bei einem Durchschnitt von 3,21 Prozent; GovSpending nennt als Hoch 4,61 Prozent. Der aktuelle Wert entspricht damit etwa dem Mittel.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Aktueller Aufschlag
|3,23 %
|13.11.2026
|Durchschnitt seit Mai 2023
|3,21 %
|–
|Tiefster Wert seit Mai 2023
|2,59 %
|–
|Höchster Wert seit Mai 2023
|4,61–4,69 %
|–
|Rekord Finanzkrise
|19,88 %
|16.12.2008
|Rekord Corona-Krise
|10,87 %
|23.03.2020
Die beiden Quellen weichen beim Hoch leicht ab (4,69 vs. 4,61 Prozent); der Betrachtungszeitraum ist kein exaktes 52-Wochen-Fenster.
Quelle: MacroRadar, GovSpending (FRED-Daten BAMLH0A0HYM2)
Warum ist der Hochzins-Aufschlag trotz Zinsangst niedrig?
Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen: Die Federal Reserve erwägt nach Darstellung von Trading Economics weitere Zinserhöhungen, der Leitzins liegt bei 4,00 Prozent, die Inflation bei 3,7 Prozent, und die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert am 18. November mit 5,07 Prozent. Dennoch verlangt der Markt für Unternehmen mit schwächerer Bonität keinen hohen Zusatz. MacroRadar nennt als allgemeine Treiber die Ausfallerwartungen, die Risikobereitschaft, Wachstum und Gewinne, die Finanzierungsbedingungen und die Geldpolitik und beschreibt den Spread als „tightening“, also verengend. Eine konkrete Ursache für die Bewegung im November nennen die Quellen nicht; das ist eine Einordnung der Redaktion.
Hinzu kommt die Basis: Wer eine Hochzinsanleihe kauft, erhält als Faustformel den Staatsanleihe-Zins plus Aufschlag. Rechnerisch ergibt sich so für Hochzinsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit ein Wert von grob 8,3 Prozent (5,07 plus 3,23). Das ist ein Rechenbeispiel, keine Indexrendite, denn Laufzeiten und Duration der Anleihen im Index unterscheiden sich.
Was heißt das für europäische Unternehmensanleihen und Mittelstandsanleihen?
Auch in Europa treibt die Finanzierung am Anleihemarkt zunehmend die Nachfrage nach Hochzinspapieren. Der Branchendienst GlobalCapital schreibt, dass der europäische High-Yield-Markt von deutschen Mittelstandsunternehmen geprägt wird, denen Bankkredite schwerer zugänglich sind. Für Anleger ist wichtig: Der US-Index sagt nichts über die Einzelrisiken kleiner Emittenten aus. Bei Mittelstandsanleihen entscheiden Anleihebedingungen, Besicherung, Rang und Kennzahlen im Prospekt.
Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert nach dpa-AFX mit rund 3,37 Prozent, die Eurozone-Inflation liegt bei 4,0 Prozent.
Welche Termine sind für Unternehmensanleihen wichtig?
Beobachtet werden die Zinsentscheidung der Fed und die der EZB im Dezember, die nächsten Inflationsdaten sowie Quartalszahlen der Emittenten. Die Redaktion prüft die Daten und ergänzt Termine, sobald sie belegt sind.
Häufige Fragen zu Unternehmensanleihen und Junk Bonds
Was sind Unternehmensanleihen mit hohem Risiko? Es sind Anleihen von Emittenten mit schwächerer Kreditqualität, die einen höheren Zins zahlen, um das erhöhte Ausfallrisiko auszugleichen.
Wie hoch ist der Hochzins-Spread aktuell? Der letzte verfügbare Wert des ICE-BofA-US-High-Yield-Index lag am 13. November 2026 bei 3,23 Prozentpunkten.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennbetrag, die Rendite berücksichtigt auch Kurs und Restlaufzeit.
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